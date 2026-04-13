Ani na střídačce není bezpečno. Kouče Colorada zasáhl puk, skončil v nemocnici

  16:01
Nešťastný odraz a převoz do nemocnice. Takový scénář nabídl sobotní zápas hokejové NHL mezi Coloradem a Vegas, v němž trenéra Jareda Bednara zasáhl puk do hlavy. Kouč musel být převezen do nemocnice a kvůli zlomeninám v obličeji a oděrce rohovky vynechá dvě následující utkání týmu.
Jared Bednar promlouvá k hráčům na střídačce Colorada.

foto: David ZalubowskiAP

Martin Nečas diskutuje s trenérem Jaredem Bednarem.
Jared Bednar a jeho svěřenci z Colorado Avalanche
Střídačka hokejového Colorada mimořádně oděná v dresech Quebeku při speciálním...
Trenér Colorado Avalanche Jared Bednar, se sklání nad Martinem Nečasem během...
9 fotografií

K nehodě došlo v páté minutě třetí třetiny. Útočník Vegas Keegan Kolesar se pokoušel poslat puk přes modrou čáru, ale kotouč z hokejky zamířil přes mantinel na střídačku a trefil Bednara přímo do obličeje.

Trenér se po zásahu skácel k zemi a otřeseného ho převezli na okamžité vyšetření do nemocnice. Celou dobu byl při vědomí. „Rozhodně je to znepokojivé. A trochu děsivé,“ řekl po utkání Bednarův asistent Nolan Pratt. „Stává se to často, chvilku pak trvá, než se uklidníte.“

Tým v neděli vydal prohlášení týkající se Bednarova zdravotního stavu a jeho účasti v následujících zápasech. „Jared Bednar po zásahu puku do hlavy vynechá další dva zápasy Colorada,“ uvedl na klubovém Instagramu.

Později přidal příspěvek, kde koučův zdravotní stav specifikoval. „Hlavní trenér Avalanche Jared Bednar nebude tým doprovázet na nadcházejícím dvouzápasovém výjezdu kvůli zlomeninám obličeje a oděrce rohovky. V tuto chvíli nebude potřebovat operaci a očekává se, že se zcela uzdraví,“ doplnil.

Bednara po dobu nepřítomnosti na střídačce zastoupí jeho asistenti Nolan Pratt a Dave Hakstol. Hráče povedou v pondělním utkání v Edmontonu a v úterním v Calgary.

coloradoavalanche

Update on Jared Bednar.

12. dubna 2026 v 18:25, příspěvek archivován: 13. dubna 2026 v 10:51
Zásah pukem ovšem nebyla jediná nepříjemnost, která Colorado během zápasu potkala. Kvůli zranění v horní části těla utkání nedohrál obránce Josh Manson. Týmu by měl chybět několik dnů.

Sobotní střet dospěl za skóre 2:2 do prodloužení. Nastavený čas lépe zvládli hokejisté Vegas, kterým vítězství vystřelil útočník Jack Eichel. V utkání se asistencí blýskl český kanonýr Martin Nečas, který tak dosáhl na počet 99 bodů za sezonu.

Nečas se dotáhl na Pastrňáka a přiblížil se stému bodu, Nosek zazářil dvěma góly

Colorado má před sebou před začátkem play off ještě tři zápasy. Zatím získalo 115 bodů a s předstihem si zajistilo President’s Trophy, pohár pro nejlepší tým základní části. Do vyřazovacích bojů proto půjde z prvního místa, kde bude mít výhodu startu na domácím ledě.

Tipsport - partner programu
Sparta vs. PardubiceHokej - Semifinále - 13. 4. 2026:Sparta vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
13. 4. 18:30
  • 2.47
  • 3.83
  • 2.65
Philadelphia vs. CarolinaHokej - - 14. 4. 2026:Philadelphia vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:00
  • 2.40
  • 4.08
  • 2.61
Florida vs. NY RangersHokej - - 14. 4. 2026:Florida vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:00
  • 2.91
  • 4.09
  • 2.19
Tampa vs. DetroitHokej - - 14. 4. 2026:Tampa vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:00
  • 1.87
  • 4.25
  • 3.64
Toronto vs. DallasHokej - - 14. 4. 2026:Toronto vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:30
  • 3.32
  • 4.22
  • 1.97
Nashville vs. San JoseHokej - - 14. 4. 2026:Nashville vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
14. 4. 02:00
  • 2.08
  • 4.18
  • 3.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Ani na střídačce není bezpečno. Kouče Colorada zasáhl puk, skončil v nemocnici

Jared Bednar promlouvá k hráčům na střídačce Colorada.

Nešťastný odraz a převoz do nemocnice. Takový scénář nabídl sobotní zápas hokejové NHL mezi Coloradem a Vegas, v němž trenéra Jareda Bednara zasáhl puk do hlavy. Kouč musel být převezen do nemocnice...

13. dubna 2026  16:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

