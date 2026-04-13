Ani na střídačce není bezpečno. Kouče Colorada zasáhl puk, skončil v nemocnici

K nehodě došlo v páté minutě třetí třetiny. Útočník Vegas Keegan Kolesar se pokoušel poslat puk přes modrou čáru, ale kotouč z hokejky zamířil přes mantinel na střídačku a trefil Bednara přímo do obličeje.
Trenér se po zásahu skácel k zemi a otřeseného ho převezli na okamžité vyšetření do nemocnice. Celou dobu byl při vědomí. „Rozhodně je to znepokojivé. A trochu děsivé,“ řekl po utkání Bednarův asistent Nolan Pratt. „Stává se to často, chvilku pak trvá, než se uklidníte.“
Here's an alternate angle of Jared Bednar's injury, where he took a puck to the face. Ouch. #goavsgo pic.twitter.com/DXdfV7NZrT— Rachel Strand (@MileHighRachel) April 12, 2026
Tým v neděli vydal prohlášení týkající se Bednarova zdravotního stavu a jeho účasti v následujících zápasech. „Jared Bednar po zásahu puku do hlavy vynechá další dva zápasy Colorada,“ uvedl na klubovém Instagramu.
Později přidal příspěvek, kde koučův zdravotní stav specifikoval. „Hlavní trenér Avalanche Jared Bednar nebude tým doprovázet na nadcházejícím dvouzápasovém výjezdu kvůli zlomeninám obličeje a oděrce rohovky. V tuto chvíli nebude potřebovat operaci a očekává se, že se zcela uzdraví,“ doplnil.
Bednara po dobu nepřítomnosti na střídačce zastoupí jeho asistenti Nolan Pratt a Dave Hakstol. Hráče povedou v pondělním utkání v Edmontonu a v úterním v Calgary.
Zásah pukem ovšem nebyla jediná nepříjemnost, která Colorado během zápasu potkala. Kvůli zranění v horní části těla utkání nedohrál obránce Josh Manson. Týmu by měl chybět několik dnů.
Sobotní střet dospěl za skóre 2:2 do prodloužení. Nastavený čas lépe zvládli hokejisté Vegas, kterým vítězství vystřelil útočník Jack Eichel. V utkání se asistencí blýskl český kanonýr Martin Nečas, který tak dosáhl na počet 99 bodů za sezonu.
|
Colorado má před sebou před začátkem play off ještě tři zápasy. Zatím získalo 115 bodů a s předstihem si zajistilo President’s Trophy, pohár pro nejlepší tým základní části. Do vyřazovacích bojů proto půjde z prvního místa, kde bude mít výhodu startu na domácím ledě.