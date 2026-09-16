Bedard kapitánem, patří k nejmladším v NHL. Získal si respekt všech, zní z Chicaga

Hokejistovo jmenování oznámil generální manažer týmu Kyle Davidson na tiskové konferenci v United Center.
„Connor dokonale ztělesňuje to, co znamená být Blackhawk,“ uvedl. „Od chvíle, kdy přišel do NHL, vede především vlastním příkladem. Každý den ukazuje, jak vysoké má nároky sám na sebe, a zároveň pomáhá zvedat další hráče. Získal si respekt celé organizace tím, jak se připravuje a chová. Není pochyb o tom, že je na tuto odpovědnost připravený.“
Teprve jedenadvacetiletý útočník na jmenování reagoval skromně a s respektem. „Je to neuvěřitelná pocta, stále ale zůstávám v tomto ohledu pokorný,“ hlásil.
a new letter on the chest, a new chapter ahead ❤️— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) September 15, 2026
introducing the 37th 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 of the Chicago Blackhawks, 𝐂onnor Bedard! pic.twitter.com/Lg4U1McJDa
Od nové sezony se stane druhým nejmladším kapitánem v historii klubu. Mladší byl už jen Jonathan Toews, kterému vedení svěřilo tuto roli ve věku 20 let a 79 dní.
Bývalý útočník vedl Chicago mezi lety 2008 a 2023. Je členem slavného Triple Gold Clubu a Stanley Cup zvedl nad hlavu dokonce třikrát. Pokaždé v dresu Blackhawks s kapitánským céčkem na hrudi.
Nejmladším kapitánem v historii NHL je Connor McDavid. Bedardův jmenovec dostal céčko v Edmontonu, když mu bylo 19 let a 266 dní. Druhým v pořadí byl Gabriel Landeskog (Colorado, 19 let a 286 dní), po něm následuje Sidney Crosby (Pittsburgh, 19 let a 297 dní) a čtvrtým Vincent Lecavalier (Tampa Bay, 19 let a 315 dní). První pětici uzavírá zmíněný Toews.
Bedardovi nyní v tomto prestižním žebříčku patří šesté místo. Asistenty mu budou dělat zkušení útočníci Patrick Kane a Tyler Bertuzzi.
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Přímým předchůdcem Bedarda byl Nick Foligno, který měl céčko od září 2024 až do března 2026. Osmatřicetiletého křídelníka ale tým na jaře vytrejdoval do Minnesoty a Blackhawks hráli do konce sezony pouze s asistenty.
Jedním z nich se stal v březnu i Bedard. První utkání s áčkem na dresu ale odehrál už v listopadu, kdy si Chicago jeho zásluhou připsalo výhru 5:2 nad Calgary. Tehdy se blýskl druhým hattrickem v kariéře.
„Kapitáni přede mnou zanechali úžasný odkaz. Teď mám možnost na tradici navázat, což rozhodně neberu na lehkou váhu. Jsem vděčný klubu i spoluhráčům za důvěru,“ sdělil mladý střelec.
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Bedard se v minulém ročníku stal nejproduktivnějším hráčem Blackhawks, v 69 utkáních posbíral 75 bodů (30+45). Měl přitom našlápnuto k ještě lepšímu počinu, 12 utkání však zmeškal vinou zranění pravého ramene.
Týmu se v červenci upsal na dalších pět let, podškrábl kontrakt na celkem 75 milionů dolarů. Stal se pátým nejlépe placeným hráčem v NHL, před ním už jsou pouze Cale Makar, Macklin Celebrini, Leo Carlsson a Kirill Kaprizov.
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„Connorova silná pracovní morálka a odhodlání neustále zlepšovat svou hru nastavily neobyčejný standard pro celé naše mladé jádro. Těšíme se, že bude hrát velkou roli v další kapitole historie Blackhawks,“ uvedl Davidson.
Na první utkání v nové roli si ale bude muset jednička draftu z roku 2023 ještě počkat. Na začátku července totiž při tréninku ve Vancouveru nešikovně narazil na mantinel a zranil si levé rameno.
Na začátku léta proto musel podstoupit operaci s čtyři měsíce dlouhou rekonvalescencí. Zpátky do zápasů by měl naskočit opět v listopadu, v září už ale s týmem začal pomalu trénovat.