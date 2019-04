Nebrali je vážně, pak vyřadili obhájce. Zaslouženě, říká Mrázek

Osobitost aktuální sezony spočívá v tom, že do druhého kola postupují outsideři. Tak pro přehlednost: vypadl suverén základní části z Tampy, skončil zkušený Pittsburgh s hvězdnými Crosbym a Malkinem. Na Západě má volno Calgary, jež celou sezonu patřilo k nejlepším v lize. A klid je i ve Winnipegu, jehož experti pasovali do role jednoho z největších favoritů.

Do toho všeho proto logicky zapadá i předčasný konec Washingtonu, který měl sérii s Carolinou rozehranou více než dobře. Vedl 2:0 na zápasy, pak 3:2. V rozhodujícím sedmém utkání si vypracoval také dvougólový náskok, následně vedl 3:1. Dominoval, byl lepší.

Však i gólman Mrázek v rozhovoru pro iDNES.cz přiznal: „Začátek se nám nepovedl, Washington nás zatlačil, hrál opravdu dobře a potrestal nás dvěma góly.“

Co je to platné, když utkání nakonec dospělo do prodloužení, v němž vstřelil vítězný gól člen druhé útočné formace Brock McGinn. Ten se stal vskutku hrdinou, jelikož předtím na konci základní hrací doby zastoupil Mrázka a odpálil kotouč, který klouzal do opuštěné klece.

„Postoupit jsme si zasloužili. Byli jsme v obou prodlouženích lepší,“ vykládal šťastný český gólman, který do sezony vstupoval s nelehkou výzvou: přesvědčit, že má na to chytat v NHL jako jednička. Dostal roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů v Carolině a už teď se dá konstatovat, že uspěl.



Po dlouhé době pomohl týmu k postupu do play off a euforii předvedl i ve Washingtonu, kde se mu dlouhodobě nedaří. „Vyhrál jsem tu vůbec poprvé v kariéře, takže o to větší radost mám,“ nezastíral. Bylo na něm vidět obrovské štěstí, ale zároveň únava.

Tu demonstroval po vítězné trefě: vysprintoval z brány, aby slavil se spoluhráči, ale uprostřed hřiště zaškobrtl a rozplácl se na ledě. Na první pohled to vypadalo jako vítězná rybička. „Ale já byl tak unavený, že se mi nechtělo vstávat, tak jsem se vezl,“ smál se Mrázek, jenž v utkání během 92 minut pochytal 34 puků.

Měl i štěstí, třeba když ho hvězdný Alexandr Ovečkin trefil do masky nebo když krajan Jakub Vrána mířil jen do tyče. „Přesto jsem věřil. Kluci bruslili, makali a dávali puky za obránce, abychom na ně vytvořili tlak. A tím jsme je podle mě unavili,“ popisoval.



Výsledky bojů o Stanley Cup Play off NHL

Ovečkin vyřazení nesl těžce. „Dvě třetiny jsme dominovali, měli jsme to dotáhnout. Je to trochu frustrace, zvlášť po loňské sezoně.“ Jeho parťák Nicklas Backström dodal: „Měli jsme rozhodnout mnohem dřív. Šancí jsme měli dost.“

Carolinu teď čekají hokejisté New York Islanders, kteří bez porážky vyřadili Pittsburgh. Jak dopadne souboj outsiderů, kteří v prvním kole šokovali? „Víme, jaký je to soupeř, hráli jsme s nimi letos čtyřikrát. Je to hodně nepříjemný tým, který má výborně zvládnutou především defenzivu. Musíme se na ně připravit,“ říká Mrázek.