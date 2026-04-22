Kuriózní gól. Brankář Buffala si nadával, inkasoval po obloučku z poloviny hřiště

Ke kuriózní situaci došlo ve druhé třetině utkání, kdy Boston vedl o gól. Geekie si na modré čáře sebral puk a z poloviny hřiště ho z bekhendu obloukem nahodil na Lukkonena. Brankář se po kotouči natahoval lapačkou, puk mu ale poskočil před rukavicí a proklouzl mu za záda.
„Takovýhle gól jsem ještě nikdy nedal a myslím, že už se mi to znovu nepovede. Snažil jsem se nahodit puk do pásma a odjet, byl to šťastný odraz. Je hezké vidět, že to tam spadlo,“ komentoval svoji trefu po utkání Geekie. „Parádní zásah,“ vtipkoval Viktor Arvidsson.
Gólová situace vyvolala ohlasy u fanoušků v hale, kteří nemohli uvěřit tomu, co vidí a překvapeně vyskakovali ze sedadel. Nečekanou brankou byl viditelně zaskočený také Luukkonen, který se mezi tyčemi zmohl pouze na slovní nadávku.
Morgan Geekie scores from the neutral zone????? 😶
— Sportsnet (@Sportsnet) April 22, 2026
Finskému brankáři se ale nedařilo celé utkání. Po propuštění dalších dvou gólů ho trenér Lindy Ruff odeslal na střídačku a do branky se místo něho postavila dvojka Buffala Alex Lyon.
„Když dojde k nešťastnému odrazu nebo inkasujete nešťastný gól, musíte nějak zastavit krvácení. Dnes večer se mi to nepodařilo,“ hodnotil po zápase Luukkonen svůj výkon.
Asistence na Geekieho trefě byla přiznaná i českému forvardovi Davidu Pastrňákovi. Útočník hraje v posledních zápasech v první lajně právě s Geekiem a ve spolupráci se jim zatím velmi daří.
„Posledních pár zápasů jsme spolu hráli a myslím, že naše chemie je podobná jako v předchozích letech,“ hodnotil Geekie. „Myslím, že jsme hráli solidně na obou koncích hřiště. Jako vždycky je potřeba pár věcí doladit, ale snažíme se dál vzájemně doplňovat a budovat ofenzivu.“
Kanadský útočník nenechal bez povšimnutí ani výkon bostonského gólmana Jeremyho Swaymana, který až do 53. minuty zápasu držel čisté konto. „Byl skvělý. Předvedl pro nás spoustu důležitých zákroků. Nemůžeme si přát nic víc,“ pochválil ho.
|
Boston i díky produktivitě Pastrňáka se Zachou srovnal sérii s Buffalem
Kromě Geekieho se v duelu prosadil i český útočník Pavel Zacha, který v přesilovce využil nabídku Pastrňáka a zvýšil stav na 3:0. „Hráli jsme agresivněji, dařilo se nám víc prosazovat v ofenzivě. Myslím, že jsme to jako formace zvládli velice dobře. Snad na to dokážeme v dalším duelu navázat,“ řekl zámořským novinářům.
Boston vítězstvím ve středečním zápase vyrovnal osmifinálovou sérii. Další vzájemné utkání čeká týmy v pátek na bostonském ledě. Kdo bude v brankovišti Buffala zůstává otázkou.