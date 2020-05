Sociální sítě jsou zlo, dnešní NHL je šílená, mrzí legendárního Hulla

Hulla nadzvedla kauza kolem zveřejnění soukromé konverzace na Instagramu, v níž kanadský útočník Washingtonu Brendan Leipsic společně s dalšími třemi kumpány urážel protihráče Tannera Pearsona z Vancouveru s Connorem McDavidem z Edmotonu a jejich manželky, resp. přítelkyně.

„Sociální sítě jsou zlo a ničí hráčům radost z hokeje. Už to není jako za mých časů,“ pravil Hull.

To ještě netušil, že za zmiňované komentáře bude Leipsic z Washingtonu vyhozený. A to přes podstatný fakt, že výroky typu „Podívejte, jak je tlustá“ a další explicitní sexuální narážky padly v soukromých zprávách, které na veřejnost vynesl hacker, jenž se hráčům naboural do účtu.

„Dělali jsme to samé, říkali jsme stejné věci, ale nebylo možné, aby to někdo zjistil,“ zastal se dnešních hokejistů Hull. „Mohli jsme jít po zápase ven, mohli jsme jít na striptýz, mohli jsme do barů, mohli jsme dělat cokoli a nikdo se to nedozvěděl. Zábava je pryč. Hokej už dávno zábavný není,“ povzdechl si.

Hyperkorektnost, odsuzování a naprostá ztráta soukromí jsou podle Hulla tři nejhorší faktory dnešní doby. Hlavní vinu na nich nesou především sociální sítě, které dnes drží (nejen) hokejisty v imaginární kleci, jež ničí to nejcennější - svobodu.

„Sociální sítě zmenšují kamarádství a týmové pouto mezi hráči,“ je přesvědčený Hull.

„Dnešní kluci si můžou vzít na venkovní trip zápasů akorát tak Xbox, a to je tak smutné! Ale takový je duch dnešního sportu, že? Chtěli byste snad být známí, jít ven a žít s tím, že vás může kdokoli s mobilem vyfotit nebo natočit a dát to na internet? Nikdo se nechce dostat do problémů,“ líčí.

Hull hrál NHL v letech 1986 až 2006 za Calgary, St. Louis, Dallas, Detroit a Phoenix. Během devatenácti sezon nasázel 741 gólů, což z něj udělalo čtvrtého nejlepšího střelce v historii soutěže (hned po Jaromíru Jágrovi, Gordie Howeovi a Waynu Gretzkém).

Dnes 55letý Kanaďan, jenž však kvůli nezájmu vlastní země reprezentoval USA, celkem nasbíral ve 1 269 zápasech 1 391 bodů a získal dva Stanley Cupy.