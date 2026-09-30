Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pastrňákův nový spoluhráč hned zaujal gólem. Zvedne se vedle české hvězdy?

Lucie Jirásková
  14:53
JJ Peterka slaví se spoluhráči svůj premiérový gól v dresu Bostonu v utkání...

JJ Peterka slaví se spoluhráči svůj premiérový gól v dresu Bostonu v utkání proti New York Rangers. | foto: AP

Scott Cherrey od sebe tlačí dva rváče, Nikita Zadonov z Boston Bruins vlevo,...
Igor Šesťorkin (31) z New York Rangers se v zápase s Boston Bruins pokouší...
Jeremy Swayman z Boston Bruins vyráží puk.
JJ Peterka se snaží přebruslit dánské protivníky.
60 fotografií
Létal po ledě, byl všude. Tahle slova chvály použil David Pastrňák na adresu nového spoluhráče Johna Jasona Peterky. Čtyřiadvacetiletý útočník se po jeho boku prosadil hned v zahajovacím utkání hokejové NHL proti New York Rangers (3:0). „Proto jsme ho přece přivedli, ne?“ reagoval s úsměvem trenér Marco Sturm.

„V novém týmu se pokaždé chcete ukázat, zvlášť na domácím ledě. Myslím, že jsem skóroval ve správný okamžik a ukázal, že mě sem přivedli z nějakého důvodu,“ hlásil útočník.

Peterka nastoupil do premiérového zápasu v první lajně právě po boku Pastrňáka. Na svůj moment si počkal až do poslední části třetí třetiny.

Když do konce zbývaly tři minuty, zachytil přihrávku spoluhráče Eliase Lindholma. Prohodil si puk mezi nohama obránce Bradena Schneidera, ujel druhému obránci Albertsu Šmitsovi a vstřelil puk mezi betony za záda brankáře Igora Šesťorkina.

Podívejte se na první gól Peterky v bostonském dresu:

„Byl to fakt krásný gól. Má úžasnou práci s pukem a skvělé dovednosti. Je super vidět, že se mu podařilo skórovat. A to hned v prvním zápase,“ chválil nového spoluhráče Fraser Minten, který otevřel skóre.

„Je fakt šikovný,“ řekl brankář Jeremy Swayman. „Jsem rád, že je v našem týmu. Takový gól dává opravdový střelec, celý průběh té akce byl skvělý. Zaslouží si obrovskou pochvalu a ukazuje, jakým hráčem se může stát.“

Peterkova branka si vysloužila také bouřlivé ovace domácích fanoušků v TD Garden.

Boj o moc v nové NHL. Hráči vytváří drama, tlačí týmy do kouta. Proč Kanada netáhne?

„Bylo to šílené,“ hodnotil reakce publika německý útočník. „Už při představování hráčů byli hluční, a pak při tom gólu, v takové hale? Neuvěřitelné.“

Účastník únorové olympiády v Miláně si chválil také spolupráci první formace, kde kromě Pastrňáka naskakuje i se švédským centrem Lindholmem. „Je to prostě úžasné. Myslím, že kdykoli jsme na ledě, můžeme něco dokázat. Je zábava být toho součástí.“

Samostatně ocenil také nového bostonského kapitána. „Myslím, že jsme se dnes hodně snažili navzájem si přihrávat. Hraje s obrovskou rychlostí a s pukem je úžasně jistý. Předvádí spoustu skvělých, opravdu skvělých akcí.“

„Zatím nejlepší z jeho zápasů, co jsme spolu odehráli. Létal po ledě i v přípravě, jen mu to tam nepadalo, tohle si zasloužil,“ vrátil mu pochvalu Pastrňák.

Hronek dvakrát asistoval, na startu NHL slavili i Pastrňák a Dobeš

Rodáka z Mnichova přivedli Bruins v červnu z Utahu. Mammoth ho vyměnili za 23. pozici v letošním draftu a podmíněný výběr v 1. kole v roce 2028.

Před Utahem strávil Peterka čtyři sezony v Buffalu, které si ho vybralo v roce 2020 na celkově 34. pozici. Kromě toho také pravidelně nastupuje v německém reprezentačním týmu, se kterým na mistrovství světa 2023 v kanadském Tampere získal stříbrnou medaili.

Boston v něho vložil velká očekávání a doufá, že v jeho dresu překoná hranici 47 bodů, které v minulém působišti za sezonu nasbíral. V Utahu svůj potenciál ale naplno nevyužil, lepší výkony předváděl u Sabres, kde v sezoně 2024/25 nasbíral v 77 utkáních 68 bodů (27+41).

Spolupráce s českým útočníkem by ho mohla znovu nastartovat, podobně jako se to povedlo Morganovi Geekiemu nebo Pavlu Zachovi. Oba po Pastrňákově boku herně pookřáli a výrazně vylepšili svoji produktivitu.

Ve stopách hrdinů. Musím zavolat mamce, smál se Pastrňák. A céčko? To mě nezmění

Peterka má navíc v klubu jedno výrazné spojení s domovem. Z Německa stejně jako on pochází také kouč Sturm, který v minulosti trénoval i tamější národní tým. Přesto se v reprezentaci nikdy nepotkali a jejich prvním společným působištěm je až zámořský celek. A Sturm věří, že bude mladému útočníkovi vyhovovat.

„Před sezonou měl několik opravdu dobrých šancí, dnes předvedl stejný výkon a skutečně to dotáhl do konce. Myslím, že mu to pomůže v dalším vývoji,“ řekl na jeho adresu.

Boston ve středu pojedenácté v řadě zvládl úvodní duel základní části NHL, čímž vyrovnal rekord, který od roku 1963 drží Montreal.

Pastrňák poprvé vedl mužstvo s „céčkem“ na dresu. Užil si ovace, hlavní postavou ale tentokrát byl jeho nový německý parťák.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Tábor vs. SokolovHokej - 8. kolo - 30. 9. 2026:Tábor vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
30. 9. 16:15
  • 1.80
  • 4.40
  • 3.41
Frýdek-M. vs. LitoměřiceHokej - 8. kolo - 30. 9. 2026:Frýdek-M. vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
30. 9. 17:00
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Chomutov vs. KolínHokej - 8. kolo - 30. 9. 2026:Chomutov vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
30. 9. 17:30
  • 2.30
  • 4.01
  • 2.55
Přerov vs. VsetínHokej - 8. kolo - 30. 9. 2026:Přerov vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
30. 9. 17:30
  • 3.15
  • 4.29
  • 1.90
Zlín vs. TřebíčHokej - 8. kolo - 30. 9. 2026:Zlín vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
30. 9. 17:30
  • 2.20
  • 4.11
  • 2.64
Jihlava vs. Pardubice BHokej - 8. kolo - 30. 9. 2026:Jihlava vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
30. 9. 17:30
  • 1.75
  • 4.30
  • 3.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?

Zleva: David Pastrňák, Lukáš Dostál a Adam Jiříček

Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací

Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).

Pardubický hokejový klub HC Dynamo Pardubice by mohl přijít o část dotací na mládež. Jeho hokejisté, manažeři a zástupci se totiž objevili na předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro...

Majitel Třince: Ať se Dědek přestane soustředit na ovládnutí hokeje. A Slovan?

Premium
Mistrovská radost v Třinci. Pohár nad hlavu zvedá šéf klubu Ján Moder.

Chlapík je to svérázný, většinu času veselý, na jazyku neustále připravenou glosu i peprný výraz. Bez obalu vám řekne, co si myslí, proč tomu věří, co zažil a co čeká, že přijde. A vy Jánu Moderovi...

Pastrňákův nový spoluhráč hned zaujal gólem. Zvedne se vedle české hvězdy?

JJ Peterka slaví se spoluhráči svůj premiérový gól v dresu Bostonu v utkání...

Létal po ledě, byl všude. Tahle slova chvály použil David Pastrňák na adresu nového spoluhráče Johna Jasona Peterky. Čtyřiadvacetiletý útočník se po jeho boku prosadil hned v zahajovacím utkání...

30. září 2026  14:53

Litvínov vstal z popela, Koblasu těší Reichelův bič: Je přísný, i když se daří

Hráči Litvínova slaví gól proti Bílým Tygrům.

V minulé sezoně by ho třígólové manko umrtvilo, teď ho naopak vyburcovalo. Hokejový Litvínov, upgradovaná verze 2026. Neprůstřelný důkaz o proměně loňského barážisty dal poslední obrat z 0:3 na 5:4...

30. září 2026  13:03

Bída Sparty? Dostaneme gól a jako by se zbořil svět, řekl kapitán. Brankáře ocenil

Sparťanský kapitán Filip Chlapík (uprostřed) v zápase s Hradcem Králové

Pouze den po domácí blamáži s Karlovými Vary (0:1) vyrazili hokejisté do Hradce. Jen několik hodin poté, co se kapitán týmu Filip Chlapík dušoval: „Jdeme na to znova. Máme dost zkušený tým na to, aby...

30. září 2026  11:38

Dukle schází výsledky i klíčoví obránci. Zápasy si komplikujeme sami, ví Nekvasil

Jihlavský Marcel Štefančík se probíjí mezi Richardem Jarůškem a Vojtěchem...

Nespokojenost, zranění opor a nepříznivá bilance. Hokejisté ambiciózní Dukly Jihlava neprožívají ideální vstup do nového ročníku Maxa ligy. Po osmi odehraných duelech nasbírali jedenáct bodů a v...

30. září 2026  11:30

Jako Makar či Hughes. Jiříček dostane šanci v NHL, kouče uhranul: V útoku je výjimečný

Adam Jiříček v dresu St. Louis.

Mířil na farmu a počítal s tím, že tam i sezonu zahájí. Dokonce si už téměř začal vybavovat domácnost. Jenže situace se rychle změnila a St. Louis povolalo obránce Adama Jiříčka do prvního týmu, kde...

30. září 2026  10:35

Hronek dvakrát asistoval, na startu NHL slavili i Pastrňák a Dobeš

Zachary Bolduc (76) a Jakub Dobeš (75) slaví výhru Montreal Canadiens.

Nová sezona hokejové NHL odstartovala pěti zápasy. V souboji obhájců trofeje Caroliny s Floridou padla jediná branka až v páté minutě nastavení, kdy za Panthers skóroval Forsling. Jakub Dobeš...

30. září 2026  6:34,  aktualizováno  7:56

Zápas číslo 900 pro Klimka: Krásná léta! A teď musím vrátit Porubu tam, kam patří

Lukáš Klimek při svém 900. zápase v hokejové extralize.

V kariéře toho zažil opravdu hodně – sedm sezon ve Vítkovicích, šest ve Spartě a pět v Olomouci. Poslední dva roky dělal kapitána prvoligovému Frýdku-Místku. Na jeden z posledních milníků kariéry si...

30. září 2026  7:33

Boj o moc v nové NHL. Hráči vytváří drama, tlačí týmy do kouta. Proč Kanada netáhne?

Premium
Connor Hellebuyck si upravuje účes v brance Winnipegu.

Celé to připomíná hokejovou telenovelu. Dějové linky se zaplétají dohromady, cesta k rozuzlení se natahuje, uprostřed všeho stojí postava, která budí vášně. A když se podíváte blíž, zjistíte, že v...

30. září 2026

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

29. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:46

Počtvrté doma dotahovali, opět zvítězili. Ale takové průběhy nechceme, zní z Třince

Kladenský brankář Adam Brízgala sleduje puk letící vedle jeho branky po střele...

Prohrávali 0:2 a 1:3. Do vedení 4:3 se dostali v čase 48:20 díky trefě Daniela Kurovského v oslabení. Ale ani když Libor Hudáček zvýšil na 5:3, neměli hokejoví Oceláři jistotu vítězství. Až trefa...

29. září 2026  20:54

Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?

Zleva: David Pastrňák, Lukáš Dostál a Adam Jiříček

Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...

29. září 2026  14:45

Od vlasatého mladíka po kapitána. Jak se změnil Pastrňák za dvanáct let v Bostonu

David Pastrňák (Boston) zakončuje v utkání proti Buffalu.

Dvanáct let v jednom klubu zanechá výraznou stopu na kariéře i na tváři. Když David Pastrňák přišel v roce 2014 k Boston Bruins, byl osmnáctiletý nováček. Dnes je jednou z největších hvězd NHL,...

29. září 2026  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde