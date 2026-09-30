Pastrňákův nový spoluhráč hned zaujal gólem. Zvedne se vedle české hvězdy?

„V novém týmu se pokaždé chcete ukázat, zvlášť na domácím ledě. Myslím, že jsem skóroval ve správný okamžik a ukázal, že mě sem přivedli z nějakého důvodu,“ hlásil útočník.
Peterka nastoupil do premiérového zápasu v první lajně právě po boku Pastrňáka. Na svůj moment si počkal až do poslední části třetí třetiny.
Když do konce zbývaly tři minuty, zachytil přihrávku spoluhráče Eliase Lindholma. Prohodil si puk mezi nohama obránce Bradena Schneidera, ujel druhému obránci Albertsu Šmitsovi a vstřelil puk mezi betony za záda brankáře Igora Šesťorkina.
Podívejte se na první gól Peterky v bostonském dresu:
INTRODUCING J.J. PETERKA 🤯 pic.twitter.com/m2Y3i6Ft2a— Boston Bruins (@NHLBruins) September 30, 2026
„Byl to fakt krásný gól. Má úžasnou práci s pukem a skvělé dovednosti. Je super vidět, že se mu podařilo skórovat. A to hned v prvním zápase,“ chválil nového spoluhráče Fraser Minten, který otevřel skóre.
„Je fakt šikovný,“ řekl brankář Jeremy Swayman. „Jsem rád, že je v našem týmu. Takový gól dává opravdový střelec, celý průběh té akce byl skvělý. Zaslouží si obrovskou pochvalu a ukazuje, jakým hráčem se může stát.“
Peterkova branka si vysloužila také bouřlivé ovace domácích fanoušků v TD Garden.
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„Bylo to šílené,“ hodnotil reakce publika německý útočník. „Už při představování hráčů byli hluční, a pak při tom gólu, v takové hale? Neuvěřitelné.“
Účastník únorové olympiády v Miláně si chválil také spolupráci první formace, kde kromě Pastrňáka naskakuje i se švédským centrem Lindholmem. „Je to prostě úžasné. Myslím, že kdykoli jsme na ledě, můžeme něco dokázat. Je zábava být toho součástí.“
Samostatně ocenil také nového bostonského kapitána. „Myslím, že jsme se dnes hodně snažili navzájem si přihrávat. Hraje s obrovskou rychlostí a s pukem je úžasně jistý. Předvádí spoustu skvělých, opravdu skvělých akcí.“
„Zatím nejlepší z jeho zápasů, co jsme spolu odehráli. Létal po ledě i v přípravě, jen mu to tam nepadalo, tohle si zasloužil,“ vrátil mu pochvalu Pastrňák.
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Rodáka z Mnichova přivedli Bruins v červnu z Utahu. Mammoth ho vyměnili za 23. pozici v letošním draftu a podmíněný výběr v 1. kole v roce 2028.
Před Utahem strávil Peterka čtyři sezony v Buffalu, které si ho vybralo v roce 2020 na celkově 34. pozici. Kromě toho také pravidelně nastupuje v německém reprezentačním týmu, se kterým na mistrovství světa 2023 v kanadském Tampere získal stříbrnou medaili.
Boston v něho vložil velká očekávání a doufá, že v jeho dresu překoná hranici 47 bodů, které v minulém působišti za sezonu nasbíral. V Utahu svůj potenciál ale naplno nevyužil, lepší výkony předváděl u Sabres, kde v sezoně 2024/25 nasbíral v 77 utkáních 68 bodů (27+41).
Spolupráce s českým útočníkem by ho mohla znovu nastartovat, podobně jako se to povedlo Morganovi Geekiemu nebo Pavlu Zachovi. Oba po Pastrňákově boku herně pookřáli a výrazně vylepšili svoji produktivitu.
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Peterka má navíc v klubu jedno výrazné spojení s domovem. Z Německa stejně jako on pochází také kouč Sturm, který v minulosti trénoval i tamější národní tým. Přesto se v reprezentaci nikdy nepotkali a jejich prvním společným působištěm je až zámořský celek. A Sturm věří, že bude mladému útočníkovi vyhovovat.
„Před sezonou měl několik opravdu dobrých šancí, dnes předvedl stejný výkon a skutečně to dotáhl do konce. Myslím, že mu to pomůže v dalším vývoji,“ řekl na jeho adresu.
Boston ve středu pojedenácté v řadě zvládl úvodní duel základní části NHL, čímž vyrovnal rekord, který od roku 1963 drží Montreal.
Pastrňák poprvé vedl mužstvo s „céčkem“ na dresu. Užil si ovace, hlavní postavou ale tentokrát byl jeho nový německý parťák.