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Pastrňák o kapitánství: Není to v mojí moci. Stanley Cup vzadu v hlavě mám

Lucie Jirásková
  14:35
David Pastrňák v dresu Boston Bruins

David Pastrňák v dresu Boston Bruins | foto: ČTK

David Pastrňák (88) z Boston Bruins skóruje proti Buffalo Sabres, překonaným je...
Útočník Boston Bruins David Pastrňák se pravidelně objevuje v žebříčcích...
David Pastrňák (88) z Boston Bruins skóruje proti Buffalo Sabres, překonaným je...
David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví, skóroval v prodloužení proti Buffalo...
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Letní přípravu má za sebou, zase se může plně soustředit na novou sezonu. David Pastrňák věří, že právě blížící se ročník NHL bude tím, kdy s Bostonem konečně zvedne nad hlavu hokejový Stanley Cup. „Chci se vrátit a dostat další šanci,“ říká. A může se mu to povést i s kapitánským céčkem na dresu.

Letní pauzu si bostonský křídelník po několika letech konečně užil naplno. Netrápily ho žádné zdravotní problémy, takže se mohl vrátit ke svému oblíbenému tenisu. Spoustu času strávil také s rodinou.

„Z tohoto pohledu to bylo nejlepší léto za poslední dva, tři roky,“ radoval se hokejista, který v minulé sezoně počtvrté v kariéře zaznamenal přes 100 bodů.

Ale nyní před sebou má jediný cíl – získat Stanley Cup, který mu do sbírky trofejí ve 30 letech stále chybí. „Jsem velmi hladový. Lhal bych, kdybych řekl, že někde vzadu to nemám,“ říkal otevřeně.

Finále ligy si Bruins zahráli naposledy v roce 2019. Tehdy podlehli St. Louis 3:4 na zápasy a pohár jim unikl jen o vlásek. Český hokejista tehdy hrál ještě po boku Davida Krejčího či Zdena Cháry.

Vloni vstupoval do sezony se změnou na střídačce, roli kouče převzal Marco Sturm, první německý trenér v NHL. Před rokem si tým na jeho herní způsob musel zvykat, do nadcházející sezony už vstupuje plně sehraný.

„Přechod na nový systém byl velký krok a docela dlouho trvalo, než jsme vše pochopili. Teď neexistují žádné výmluvy. Půjde jen o pilování detailů. Jsme připraveni hned od prvního zápasu,“ vyprávěl Pastrňák odhodlaně.

„V naší divizi není prostor pro chyby. Hraje se ještě o dva zápasy víc. Musíme být nachystaní na každý z nich,“ doplnil.

Boston spadá do Atlantické divize, kde soupeří s Floridou, která se dva roky po sobě dostala do finále bojů o Stanley Cup. Silné je také Toronto v čele s Gavinem McKennou a kádr před sezonou posílila i Tampa.

Pastrňák má v Bostonu nového trenéra. Sturm je prvním německým koučem v NHL

Pastrňáka si Boston vybral v roce 2014 v prvním kole draftu. Od té doby se český útočník vypracoval v jednoho z tahounů mužstva a od sezony 2021/22 nosí na dresu asistentské áčko.

Klub byl od trejdu Brada Marchanda na Floridu bez kapitána, v následující sezoně se to však rozhodl změnit a uvedl, že nového lídra oznámí před začátkem sezony. Rozhodovat se má právě mezi Pastrňákem a obráncem Charliem McAvoyem.

Havířovský rodák si z toho ale velkou hlavu nedělá: „Není to v mojí moci. Snažíme se jako tým co nejlépe nachystat na sezonu. Když se něco dozvíme my hráči, vy se to také dozvíte.“

Marchand o Pastrňákovi: Snad se na ledě moc nepotkáme, je příliš nebezpečný!

V klubu přesto platí za lídra a své zkušenosti se snaží předávat i mladším spoluhráčům. „Baví mě sledovat, jak postupně dospívají a zlepšují se. Těším se, že zase udělají další krok,“ řekl na adresu Johna Jasona Peterky, Jamese Hagense nebo Frasera Mintena.

V blížící se sezoně by si chtěl zlepšit také svou gólovou produkci, v předchozím ročníku se v součtu základní části a play off trefil dvaatřicetkrát. A právě zakončení je něco, na čem by chtěl zapracovat.

„Samozřejmě bych rád zase střílel branky, ale zároveň miluju tvořit hru. Nemám vůbec žádný problém nahrát, pokud vidím spoluhráče v lepší pozici,“ zdůraznil mistr světa z roku 2024. „Chtěl bych dělat obojí. Střílet góly i přihrávat.“

Pastrňákovu schopnost číst hru ocenil i trenér Sturm. „Občas jsem si sice přál, aby víc pálil, ale pak vymyslel neuvěřitelnou akci a spoluhráč skóroval. Je hrozně chytrý a tvoří toho strašně moc. Z tak skvělého hokejisty rozhodně nezačnu šílet jen proto, že málo střílí.“

První ostrý duel odehraje Boston 30. září před domácími fanoušky. O první výhru bude soupeřit s New York Rangers, za které nastupuje i český útočník a účastník květnového mistrovství světa Jaroslav Chmelař.

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