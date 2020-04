Zdraví a peníze. Šéf NHL promluvil o plánech na záchranu sezony

Nejdůležitějším kritériem při rozhodování je samozřejmě zdravotní bezpečnost, extrémně vysokou relevanci mají však také peníze. Je jasné, že NHL kvůli pandemii koronaviru ekonomicky krvácí, a proto se bude chtít za každou cenu zahojit.

Bettman tuto teorii ostatně v rozhovoru pro televizi NBC nepřímo potvrdil. NBC, hlavní partner soutěže, jenž má práva na přímé přenosy, bude mít totiž v létě kvůli odložení olympijských her v Tokiu na obrazovkách hodně prostoru.

„Hrát v červenci a srpnu by nebyl problém,“ reagoval Bettman na obavy, zda budou v tomto období dostatečně kvalitní ledové plochy.

„Už dávno máme v arénách klimatizace, disponujeme supermoderními halami, hokej hrajeme v Kalifornii, na Floridě, v Arizoně, v Las Vegas nebo Dallasu. Zvládneme to za všech podmínek. Dokonce za sebou máme duely pod širým nebem za vyšších teplot. Tyto obavy jsou to poslední, z čeho bych měl strach.“

Bettman společně s celým vedením NHL i majiteli klubů kontinuálně probírá možnosti, v jakém formátu ligu dohrát, až epidemie pomine. Léto je v těchto chvílích jediným záchytným bodem, protože díky vyšším teplotám existuje velká pravděpodobnost, že se koronavirus vytratí. Na stole jsou však i další scénáře.

„Chceme být připravení, jakmile dostaneme povolení,“ říká Bettman, jenž si na druhou stranu uvědomuje, že situace v rozlehlých Spojených státech a Kanadě nemusí být všude stejná. Jinými slovy: zatímco v některých oblastech by se hrát už mohlo, jinde ještě ne. A to je problém.



Dohrát sezonu na jednom místě?

Ten by mohl vyřešit nápad dokončit NHL na jednom bezpečném místě. Tím místem by mohla být Severní Dakota. Proč zrovna ona?

Důvodů je povícero. Jedním ze stěžejních je, že je v tomto státě nízká hustota zalidnění - líp jsou na tom v USA jen Montana, Wyoming a Aljaška. Dalším podstatným faktem je přítomnost velice kvalitního stadionu s názvem Ralph Engelstad Arena, který v roce 2005 hostil mistrovství světa juniorů a o jedenáct let později i šampionát osmnáctek.

Předsezonní přípravu zde už několik let absolvuje Winnipeg a stadion si v minulosti vysloužil pochvalu také od legendárního Waynea Gretzkého. Na jednom místě chce mimochodem dohrát sezonu i basketbalová NBA, jež uvažuje o Las Vegas, baseballová MLB chce ročník dokončit na zavřených stadionech v oblasti Phoenixu.



„Je pochopitelně možné, že se bude hrát bez diváků. Všechno probíráme s hráčskou asociací. Absolutní prioritou je zdraví. Pokud se liga rozběhne, musíme si být jistí, že nikoho neohrozíme. A že se hráči budou schopní vrátit na led ve formě, v jaké ji byli nuceni opustit,“ dodává Bettman.

O budoucnosti a osudu nejslavnější hokejové soutěže na světě by mělo být rozhodnuto do konce dubna. Do konce základní části zbývá dohrát 189 zápasů, mnohem pravděpodobnější je však varianta, že se začne hrát rovnou play off. Pro tuto možnost se ostatně vyslovily i hvězdy jako Ovečkin nebo Crosby.