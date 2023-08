Hráči NHL podpořili Piráty. Chomutov patří do top 10 v Česku, tvrdí Lauko

„Všiml jsem si, že existuje program NHLPA Goals & Dreams. Dvacet výstrojí pro malé děti je super. Jsem strašně rád, že to vyšlo a že jsem mohl pomoct,“ svěřil se osmadvacetiletý útočník, který z Chomutova vyrazil za oceán v létě 2017, nejdříve do Chicaga. „Piráty pořád sleduji, začínal jsem tady a tímto způsobem chci klubu něco vrátit.“

Oba odchovanci se navlékli do speciálních vínových dresů, které Piráti vyrobili jen na přípravu. Jsou charitativní, podporují klubový Nadační fond Pirátské srdce. Lauko měl číslo 94, Kämpf 64, tedy stejná, jaká nosí v NHL. Během rozbruslení s A-týmem házeli dětem přes mantinel podepsané puky, pak odměnili nejlepší dětské transparenty. Kämpf věnoval hokejku. Podepsané trikoty navíc půjdou do aukce, která bude také pomáhat. „Bylo to něco speciálního,“ nadchla akce staršího z dvojice, který s druholigovým týmem Pirátů v létě i trénuje.

Nadšení neskrýval ani třiadvacetiletý Lauko, který prodloužil smlouvu s Boston Bruins. Úsměvy rozdával na všechny strany. „Chomutov, ať už dříve KHL, nebo teď Piráty, mám v srdci. Táta tady u hokeje pracoval, já byl dennodenně na zimáku. A můj hlavní sen byl hrát za áčko, což se mi povedlo,“ povídal útočník, jenž se přes léto připravuje s extraligovým Litvínovem, kde teď jeho otec dělá kustoda.

„Že jsem mohl po letech skočit na rozbruslení za Chomutov a podpořit charitativní akci, za to jsem rád. Klobouk dolů před lidmi v klubu, že chtějí pomáhat, přestože finančně tady poslední roky nebyly nejlehčí.“

David Kämpf (v bílém) předal Pirátům Chomutov poukaz na 20 hokejových výstrojí pro mládež, které získal z NHLPA.

Piráti se z extraligy propadli do krajské soutěže, tedy až na dno, teď se zkoušejí vyškrábat z druhé do první ligy. „Organizace funguje skvěle, ať marketingově nebo ohledně mládeže,“ tvrdil Lauko. „Podle mě pořád patří mezi top 10 klubů v Česku. Věřím, že se to tady v dalších letech zvedne, přijde větší sponzor, zainvestují se peníze a Chomutov se dostane zpátky do extraligy, kam patří.“

Přípravu se Slavií sledovalo 1 313 diváků, Piráti v sestavě s veterány Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem podlehli soupeři z Prahy 4:6.