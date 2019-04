Výměna mi pomohla, jsem lepší hráč, říká obránce Rutta z Tampy

Bylo těžké ocitnout se dvakrát na farmě v různých týmech?

Letos jsem poznal asi sto spoluhráčů... Samozřejmě to nebyla úplně příjemná zkušenost, na druhou stranu mě to může do další kariéry jenom posílit. Myslím, že mě to udělalo lepším hráčem.

Nevzdával jste se naděje, když jste přišel do týmu, který už měl jisté play off?

Přijít v rozběhnuté sezoně do nového týmu není jednoduché. Ale já jsem tohle zažil už dvakrát, takže jsem to bral s nadhledem. Nemá cenu vytvářet si na sebe tlak. Zpětně musím říct, že mi výměna pomohla. Sice jsem byl na farmě Tampy, ale trenéři se mnou pracovali skvěle. Cítil jsem, že se zlepšuju a akorát čekal na šanci. Věděl jsem, že to bude dobré.

Je těžké si vybudovat pozici, když tým šlape?

Šířka i kvalita sestavy je tady opravdu veliká. Jsem strašně rád, že jsem tady. Jak bude sestava vypadat za pár dnů, až začne play off, to nevím. Ale v zápasech, ve kterých jsem nastoupil, jsem udělal maximum.

Bylo fajn, že v týmu už byl český a slovenský spoluhráč?

Jsem strašně rád, že tu Ondra Palát je. Trošku jsem se s ním znal z mládežnických reprezentací. Musím říct, že jsme si docela sedli. Je super, že je tu i Erik Čerňák. Ale já s jazykem nikdy neměl problém, takže jsem zapadl i mimo československý blok.

Jak na vás působí, že hrajete v teplém prostředí?

Neslyšel jsem hráče, který by si na to stěžoval.

Čeká vás první play off. Jak se těšíte?

Uvidíme, jak to bude, ale člověk se samozřejmě těší moc.