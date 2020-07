Voráček umravňoval zámořské novináře: Mám právo na soukromí!

„Jsme tu, abychom hráli hokej. Vím, že jako hráči jsme v jiné pozici než normální lidé. Na druhou stranu je to naše zdraví. Je naší věcí, jestli se rozhodneme svůj stav zveřejňovat. Máme na to právo. Vím, že o tom musíte psát a fanoušci o tom chtějí mluvit, ale hokejisté jsou pořád lidé. Zasloužíme si nějaké soukromí.“

NHL se spolu s hráčskými odbory před restartem soutěže dohodla, že nebude komentovat zdravotní stav hokejistů. Což na jednu stranu chrání jejich soukromí, na druhou však dává podnět ke spekulacím, protože řada hráčů už koronavirus potvrdila. Zásadnější rozšíření viru by navíc mohlo ohrozit samotné dohrání sezony.



Porazil rakovinu a má smlouvu Mladý švédský hokejista Oskr Lindblom, jenž nedávno porazil rakovinu, podepsal s Philadelphií novou tříletou smlouvu, díky níž si vydělá 9 milionů dolarů. "Jsem nadšený, že budu součástí Flyers. Podpora, kterou jsem dostal od klubu, fanoušků a celé NHL, byla ohromná. Chci poděkovat Philadelphii, že mi dala příležitost a těším se, že budu moct pomoct týmu k úspěchům," reagoval Lindblom. Ten během pár měsíců překonal Ewingův syndrom - vzácný typ kostního nádoru.

„Cítím se fajn, proč se ptáte?“ reagoval Voráček, když dostal po návratu na led přímý dotaz, jak na tom je. A pokračoval: „Ach jo, víte, že panikaříte, až to není vtipné? Děláte, jako bych umíral. Jsem v pořádku.“



Voráček je známý tím, že říká své názory otevřeně. Co na srdci, to na jazyku.

„Musí se přece chránit soukromí hráčů. Když se nakazí někdo, kdo není veřejně známý, tak to také nemusí nikdo vědět. Pokud o tom nebudete chtít mluvit, je to v pořádku. Přijde mi, že si každý myslí, že má právo vědět o každém úplně všechno. To je na dnešním světě zvrácené. Co je špatného na tom mít trochu soukromí?“

„Víte o všech případech, které denně diagnostikují lidem? Znáte ty lidi a víte o nich všechno? Ne, někdo totiž chce držet věci v tajnosti. Pokud se mě chcete opravdu zeptat, co se stalo, udělejte to. Je mi to jedno. Odpovím. Jen kolem toho nedělejte zbytečné divadlo.“

Voráčkova absence se skutečně týkala koronaviru. Výsledky jednoho jeho testu se totiž zpozdily a poté se ukázalo, že nejsou průkazné, tudíž ho klub preventivně poslal do izolace a nařídil udělat testy nové. Ty už byly negativní a český forvard se vrátil do tréninkového procesu.

„Byl jsem naštvaný, že jsem musel být mimo jeden trénink, protože čím víc jste na ledě, tím líp. Ale s tímhle bohužel nic nenadělám.“