Pastrňák a jeho stav: stále je v izolaci, nikdo neví, jestli bude hrát

„Možná se do tréninku zapojí i dřív, ale podle mého odhadu je to reálné nejdříve až v Torontu,“ řekl prezident Bostonu Cam Neely.

I z těch slov je zřejmé, že je stav nejlepšího střelce NHL této sezony zatím na hraně. Pastrňák stihl po příletu do zámoří pouze jeden týmový trénink, od té doby na ledě chybí. O jeho stavu se může jen spekulovat, protože NHL se s hráčskými odbory dohodla, že se ke zdraví hokejistů nebude vyjadřovat.

Pastrňákův agent J.P. Barry přesto informoval, že přišel do kontaktu s osobou nakaženou virem COVID-19. Od té doby zůstává v izolaci a pravidelně podstupuje testy. „Ty však nejsou průkazné,“ upozorňuje kouč Bostonu Bruce Cassidy s odkazem na fakt, že výsledky jsou padesát na padesát.

Tudíž se klub drží zásady jistota je jistota a nechává Pastrňáka v karanténě. Podle všeho se čeká, zda se u něj neobjeví některé ze symptomů nemoci a dál se provádí testy. Teprve až za určitou dobu budou kluboví doktoři přesvědčení, že je Pastrňák „čistý“ a pustí ho ke zbytku týmu.

„Není to ideální situace, do plné zátěže se musíme dostat velmi rychle. Jde také o sehrání se spoluhráči,“ mrzí generálního manažera Dona Sweeneyho.

Pro Boston by byla ztráta Pastrňáka citelná, je to jeden z nejdůležitějších hráčů týmu. Kromě něj může přijít také o Ondřeje Kašeho, jenž je také mimo hru. Naopak do přípravy už zkraje týdne naskočil třetí Čech David Krejčí.

Boston vstupuje do zbytku sezony z pozice nejlepšího týmu NHL, první zápas ho čeká 2. srpna proti Philadelphii. Kromě toho se utká s Washingtonem a Tampou o konečné postavení, podle nějž dostane soupeře do play off. Předtím ještě narazí v jediném přípravném duelu příští týden ve čtvrtek na Columbusu.