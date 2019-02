Krejčí show. Česká stopa v Bostonu nemizí ani při absenci Pastrňáka

Česká stopa v Bostonu rozhodně nemizí, ba právě naopak. Krejčí září naplno, naposledy třemi asistencemi režíroval výhru 6:5 v San Jose. I díky tomu Boston uhrál už šestou výhru za sebou, ač v sestavě chybí zraněný Pastrňák.

Krejčí se díky tomu posunul do první přesilovkové formace a okamžitě je to znát. Až tak, že nejspíš zažije bodově nejlepší sezonu za posledních pět let. A pokud mu forma a zdraví vydrží, může atakovat i své absolutní maximum, na něž dosáhl v roce 2009.

Tehdy to byla druhá sezona Krejčího v NHL a nasbíral v ní 73 bodů (22+51). Nyní má na kontě 52 zářezů (14+38) a před sebou ještě 22 duelů.

Existuje také solidní šance, že je odehraje, neboť dosud nechyběl v jediném zápase. Zranění a nemoci se mu vyhýbají. Cítí se dobře i po psychické stránce, protože se mu zkraje roku narodil syn. K tomu si připomeňme, že nedávno překonal hranici 800 odehraných utkání v NHL.

„Daří se mi, tak snad to bude pokračovat,“ reaguje Krejčí, který jako obvykle ze svých výkonů nedělá žádnou vědu. „Práce mojí formace je jednoduchá - jdeme na led s tím, abychom hráli dobře hlavně v defenzivě. Samozřejmě víme, co se od nás čeká vepředu, ale základ je dobrá obrana.“

Jsou to skromná slova od jednoho z lídrů Bostonu, jenž se drží na druhé příčce Východní konference. Že jde o oprávněné umístění, o tom svědčí právě zmiňovaná výhra na ledě San Jose, jemuž patří druhá pozice v konferenci Západní a které do té doby uspělo v sedmi z posledních osmi startů.

Krejčího výkony jsou dobré stabilně, i proto dostával prostor také vedle kamaráda Pastrňáka. A je dost možné, že mu důležitá role zůstane i po krajanově návratu. Přesný termín zatím není znám, lídr klubové produktivity je po operaci palce u ruky, jenž si poranil, když odcházel z večírku se sponzory a upadl.

Bodování NHL Jak si mezi elitou vedou nejlepší Češi

Krejčí díky povedené sérii stoupá i v žebříčku českých borců. Díky třem bodům předehnal na třetí příčce Jakuba Voráčka a usadil se těsně za Tomášem Hertlem, jenž má o bod víc.

„Nevěnuju tomu tolik pozornosti, ale samozřejmě je příjemné, že mi to jde. Nerad o tom mluvím, protože to nechci zakřiknout,“ říká. Tak ho chválí aspoň parťák Charlie McAvoy, jemuž Krejčí připravil pozici pro rozhodující gól z prodloužení.

„Není moc hráčů, kteří jsou jako on. Je to dynamický playmaker, který dokáže na ledě přemýšlet jinak než ostatní.“

Posuďte sami, jak se vám líbila Krejčího nahrávka ve videu níže...