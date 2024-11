V útoku obránci, frustrovaní fanoušci. Colorado zažívá krizi, ale nepanikaří

Tak co s tím uděláme? Jared Bednar a jeho svěřenci z Colorada. | foto: AP

„Je strašné, kdo všechno nám vypadl,“ kroutí hlavou jeden z nejlepších útočníků ligy Nathan MacKinnon.

Naposledy se na pár měsíců zranil osmigólový Ross Colton, když si při blokování střely zlomil nohu. Pech jak blázen!

Mimo zůstává po operaci Artturi Lehkonen, Valerij Ničuškin je stále suspendovaný a v asistenčním programu NHLPA, Gabriel Landeskog nemá koleno v pořádku ani po dvou letech pauzy od hokeje a zranění léčí ještě Jonathan Drouin i Miles Wood. Žádná neznámá jména, naopak důležité postavy coloradského útoku. Však z platového stropu ukrajují 26 milionů dolarů!

Trenér Jared Bednar musí v posledních dnech vymýšlet psí kousky, aby vůbec slepil sestavu.

„Nemůžeme být frustrovaní,“ tvrdí. Poslední hokus pokus Bednarovi ale těžce nevyšel, když poprosil beka Olivera Kylingtona, aby v zápase proti Tampě zaskočil v útoku.

Pro kouče Lightning Johna Coopera to bylo chutné sousto a Kylington byl za minutu a dvacet sekund na ledě u dvou inkasovaných branek.

Cooper v obou případech nasadil svůj třetí útok na Kylingtonovu řadu, ale jakmile Tampa získala puk, rychle vystřídala, na led naskákala elitní formace a stylově skórovala.

„Jde o chyby z nepozornosti. Mladí hráči nečtou hru a nesjedou na správná místa,“ vysvětlil si to Bednar.

Fanoušci na sociálních sítích ale měli hned v průběhu zápasu jasno: Kylington by už za Avalanche neměl odehrát ani sekundu.

Conor Geekie (vlevo) z Tampy a Oliver Kylington z Colorada.

Hořké, ale trpkým fanouškům se nelze divit, v posledních letech si zvykli, že jejich tým vyhrává. Vždyť před dvěma lety získali Stanley Cup.

„Asi vás nepřekvapí, že Colorado usiluje o výměnu,“ píše server The Athletic.

Chtělo by získat útočníka a nabídnout by mohlo některého ze svých brankářů. V sezoně už vyzkoušelo tři, přičemž zatím neoslnil ani jeden. Těžko se chápe i to, jak je možné, že Alexandar Georgijev v minulé sezoně vychytal vůbec nejvíc výher v celé NHL (38) a teď na podzim schytal v šesti zápasech třiadvacet branek.

Situaci se snažil zachránit náhradník Justus Annunen. Ani on, ani třetí vyzkoušený Kaapo Kähkönen ale příliš nepřesvědčili.

„Za většinu gólů ale nemohou,“ brání je kouč Bednar.

Beka Caleho Makara naopak štvou „hloupé, dětinské chyby“.

„Podobné období, kdy sotva dáme dohromady dvacet hráčů, nás potká každou sezonu,“ přemítá Bednar. „Blbé teď je, že se nám to stalo hned na začátku.“

Vyprázdněné kabiny směle využívá 22letý mladík z Česka Ivan Ivan.

Útočník Colorada Ivan Ivan slaví se spoluhráči svou trefu v zápase proti Tampě Bay.

Posunul se do druhého útoku, taky na první přesilovku a v NHL už vstřelil druhý gól.

Proti Tampě odehrál překvapivých osmnáct minut, přičemž do té doby naskočil maximálně na třináct.

Z křídla pomáhá Caseymu Mittelstadtovi, jenž už se prosadil šestkrát.

„Ajvn? Je skvělý. Od některých hráčů výborné výkony vyžadujete a on se k nim teď přidal,“ chválí Bednar. „Pořád se učí, ale je soutěživý, zodpovědný, má skvělou fyzičku a konečně začal využívat i bruslení. V něm je zvlášť výtečný. Hraje teď velmi dobře. Chová se jako profík.“

Podobný propad jako Colorado zažívá i Edmonton a Boston, který v pátek prohrál 2:8 s Carolinou. Avalanche těší alespoň fakt, že jejich hvězdy stále létají hokejovým vesmírem.

Vlastně se čeká hlavně na to, až se spoluhráči uzdraví. Jinak? Colorado mělo v pátek v první desítce bodování tři hráče. Na děleném prvním místě Makara (19 bodů), hned za ním MacKinnona (18) a na devátém Mikka Rantanena (15).

„Vlastně se mi líbí, jak hrajeme. Až se všichni vrátí, výsledky přijdou, pokud se budeme držet toho, co předvádíme teď. Akorát to nebude hned,“ uvědomuje si MacKinnon.

Do té doby možná ještě párkrát uvidíme obránce na pozici útočníka.