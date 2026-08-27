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Proč chce hrát jen za „byt a stravu“? Ruský mistr světa odchází do nižší ligy v Americe

Lucie Jirásková
  16:05
Alexandr Burmistrov z Winnipegu (vlevo) a Alex Tuch z Minnesoty v pádu sledují...

Alexandr Burmistrov z Winnipegu (vlevo) a Alex Tuch z Minnesoty v pádu sledují kotouč. | foto: AP

Niklas Kronwall (vlevo) z Detroitu v souboji s Alexandrem Burmistrovem z...
Michael Frolík z Calgary se kácí po zákroku Alexandra Burmistrova z Vancouveru.
Dánský gólman Simon Nielsen zalehl Alexandra Burmistrova z Ruska.
Ruský hokejista Alexander Burmistrov (vlevo) a jeho dánský rival Daniel Nielsen...
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Za sebou má bezmála patnáctiletou bohatou kariéru, proto jeho rozhodnutí týkající se následující sezony vyvolalo mezi experty a fanoušky pozdvižení. Čtyřiatřicetiletý ruský centr Alexandr Burmistrov bude v následující sezoně oblékat dres Cincinnati Cyclones v americké ECHL, druhé farmy Toronta Maple Leafs. „Proč to dělá?“ divil se hokejový novinář Maxim Makarov.

„Proč by člověk, který jako člen ruské reprezentace vyhrál světový šampionát, získal Gagarinův pohár v Kazani a působil v mnoha předních ruských klubech i v NHL, měl odjet hrát za byt a stravu do nižší americké ligy?“ pokračoval Makarov.

A přitakal mu i americký novinář Tony Androckitis, který se věnuje farmářskému hokeji. „Tohle je divné,“ komentoval smlouvu na síti X.

V East Coast Hockey League (ECHL) totiž působí především mladší hráči s vidinou pozdějšího úspěchu a prosazení se mezi světovou hokejovou elitu. Ne hokejoví veteráni.

Soutěž je charakteristická především nízkými platy a zdlouhavým cestováním na zápasy. V minulé sezoně hráči dokonce odmítli podmínky dál snášet a na konci kalendářního roku vstoupili do několikadenní stávky.

Jejím výsledkem byla nová pětiletá smlouva mezi odbory a ligou, kterou si hokejisté sice polepšili, do standardů vyšších soutěží mají ovšem stále velmi daleko.

Cincinnati Cyclones je druhá farma torontských Maple Leafs, do zápasů tam nastupují hráči, kteří si nevybojovali místo u Marlies v hlavní farmářské lize AHL. Kontrakt Burmistrova ale pro tým Toronta neplatí, ruský hokejista se upsal pouze ECHL.

O to víc je jeho rozhodnutí zvláštní.

V novém působišti vyhlíží výraznou posilu s velkým nadšením. „Příchod hráče Alexandrova kalibru a zkušeností je pro naši organizaci významným momentem. Má schopnost řídit tempo hry, ale stejně tak vyniká jeho ochota udělat cokoli, co je třeba, abychom vyhráli hokejové zápasy,“ uvedl hlavní trenér Riley Weselowski.

Niklas Kronwall (vlevo) z Detroitu v souboji s Alexandrem Burmistrovem z Vancouveru.

„V Alexovi i přes bohatou kariéru, kterou má za sebou, stále hoří touha soutěžit a radost z toho, že může každý den chodit na led,“ doplnil. „Alex i jeho manželka se nesmírně těší na návrat do Severní Ameriky, na to, že pomohou Cyclones vyhrávat, a že budou mentorovat mladší hráče na začátku jejich profesionální kariéry.“

Burmistrov učinil překvapivý krok i kvůli poklesu výkonnosti. Není jasné, kolik bude pobírat, ruská média ovšem informují i o tom, že si chce doplnit vzdělání a v Cincinnati bude studovat sportovní management.

„Jde dobrým příkladem všem, kteří se blíží konci kariéry. Život mimo ledovou plochu je třeba promýšlet předem, aby člověk nakonec nezůstal s prázdnými rukama. Není to snadná volba, ale za současných okolností se jeví rozumně a prozíravě,“ zhodnotil nakonec přesun Makarov.

Burmistrov končí v NHL. Rozvázal smlouvu s Vancouverem

Draftu do NHL se Burmistrov dočkal v roce 2010, když si ho jako 8. celkově vybral tým Atlanta Thrashers.

Tehdy se stal nejvýše umístěným Rusem a druhým nejvýše vybraným Evropanem po Švýcaru Ninu Niederreiterovi. V NHL si později zahrál také za Winnipeg nebo Vancouver.

V roce 2014 získal zlatou medaili na mistrovství světa v běloruském Minsku, o dva roky později bral na stejném turnaji bronz.

V sezoně 2017/18 přesídlil do ruské Kazaně, kde tentýž rok slavil titul mistra KHL. Uplynulou sezonu odehrál v týmu Šanghaj Dragons opět v Kontinentální hokejové lize s bilancí 0+2 za dvacet zápasů.

Teď se vrací do zámoří.

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