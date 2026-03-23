Hlavně chci hrát, ať zůstanu v NHL. Nosek o návratu po zranění i situaci na Floridě

„Máme se dobře, Florida je pro život s dětmi suprová. Kluci jsou celý rok v bazénu. Pro rodinu si nemůžete přát víc.“
V tu chvíli k Noskovi přiskotačil jeden ze synů a něco mu povídal. On odpověděl: „It’s ok, go swim.“
Běž do bazénu, chlapče.
Mluvíte na děti anglicky?
Na jednoho ano, protože tu chodí do americké školky a učí ho anglicky. Má trochu potíže s mluvou, je v ní opožděný, protože mu diagnostikovali slabší autismus.
Vypadalo to, že tým rozprodají, ale nakonec odešel jen obránce Jeff Petry. Vím, že se snažili vyměnit brankáře Bobrovského, zaslechl jsem i svoje jméno, ale tomu jsem nepřikládal váhu.