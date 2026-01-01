Premium

Pastrňák se v historickém pořadí českých střelců v NHL dotáhl na druhého Eliáše

  10:49
Hokejový kanonýr David Pastrňák z Bostonu se v historické tabulce českých střelců v NHL dotáhl na druhého Patrika Eliáše. Devětadvacetiletý odchovanec Havířova si díky dvěma trefám na Silvestra v Edmontonu při výhře 6:2 polepšil na 408 branek ze 792 zápasů. Českým rekordmanem je Jaromír Jágr se 766 góly z 1733 duelů.

David Pastrňák z Boston Bruins před zápasem | foto: Sergei BelskiReuters

Devětačtyřicetiletý Eliáš, který strávil celou kariéru v New Jersey a získal v letech 2000 a 2003 Stanleyův pohár, odehrál v NHL 1240 utkání. S 1025 body je druhý v produktivitě mezi českými hokejisty.

Předloňský mistr světa z Prahy Pastrňák je s 877 body třetí. Za minulé tři sezony nasbíral 113, 110 a 106 bodů, teď jich má na kontě z 36 duelů 44 (17+27). Na Eliáše by mohl útočit v sezoně 2026/27. Suverénní Jágr si připsal 1921 bodů.

Historické statistiky českých hokejistů v NHL:

Střelci

PořadíHráčTým(y)ZápasyBranky
1.Jaromír JágrPittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary1733766
2.David PastrňákBoston792408
2.Patrik EliášNew Jersey1240408
4.Milan HejdukColorado1020375
5.Robert HolíkHartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta1314326
6.Petr SýkoraNew Jersey, Anaheim, NY Rangers, Edmonton, Pittsburgh, Minnesota Wild1017323
7.Petr KlímaDetroit, Edmonton, Tampa Bay, Pittsburgh786313
8.Petr NedvědVancouver, St. Louis, NY Rangers, Pittsburgh, Edmonton, Phoenix, Philadelphia982310
9.Radim VrbataColorado, Carolina, Chicago, Phoenix, Tampa Bay, Vancouver, Florida1057284
10.Tomáš HertlSan Jose, Vegas829267
11.Robert LangLos Angeles, Boston, Pittsburgh, Washington, Detroit, Chicago, Phoenix989261
12.Martin StrakaPittsburgh, Ottawa, NY Islanders, Florida, Los Angeles, NY Rangers954257
13.Václav ProspalPhiladelphia, Ottawa, Florida, Tampa Bay, Anaheim, NY Rangers, Columbus1108255
14.Robert ReichelCalgary, NY Islanders, Phoenix, Toronto830252
15.Martin HavlátOttawa, Chicago, Minnesota Wild, San Jose, New Jersey790242
16.Martin RučinskýEdmonton, Quebec, Colorado, Montreal, Dallas, NY Rangers, St Louis, Vancouver961241
17.Tomáš PlekanecMontreal, Toronto1001233
18.David KrejčíBoston1032231
19.Radek DvořákFlorida, NY Rangers, Edmonton, St. Louis, Atlanta, Dallas, Anaheim, Carolina1260227
20.Jakub VoráčekColumbus, Philadelphia1058223

Kanadské bodování

PořadíHráčZápasyBody (branky + asistence)
1.Jaromír Jágr17331921 (766 + 1155)
2.Patrik Eliáš12401025 (408 + 617)
3.David Pastrňák792877 (408 + 469)
4.Jakub Voráček1058806 (223 + 583)
5.Milan Hejduk1020805 (375 + 430)
6.David Krejčí1032786 (231 + 555)
7.Václav Prospal1108765 (255 + 510)
8.Robert Holík1314747 (326 + 421)
9.Petr Sýkora1017721 (323 + 398)
10.Petr Nedvěd982717 (310 + 407)
11.Martin Straka954717 (257 + 460)
12.Robert Lang989703 (261 + 442)
13.Roman Hamrlík (Tampa Bay, Edmonton, NY Islanders, Calgary, Montreal, Washington)1395638 (155 + 483)
14.Robert Reichel830630 (252 + 378)
15.Radim Vrbata1057623 (284 + 339)
16.Martin Ručinský961612 (241 + 371)
17.Tomáš Plekanec1001608 (233 + 375)
18.Michal Pivoňka (Washington)825599 (181 + 418)
19.Martin Havlát790594 (242 + 352)
20.Radek Dvořák1260590 (227 + 363)

Nahrávači

PořadíHráčZápasyAsistence
1.Jaromír Jágr17331155
2.Patrik Eliáš1240617
3.Jakub Voráček1058583
4.David Krejčí1032555
5.Václav Prospal1108510
6.Roman Hamrlík1395483
7.Tomáš Kaberle (Toronto, Boston, Carolina, Montreal)984476
8.David Pastrňák792469
9.Martin Straka954460
10.Robert Lang989442
11.Milan Hejduk1020430
12.Robert Holík1314421
13.Michal Pivoňka825418
14.Petr Nedvěd982407
15.Aleš Hemský (Edmonton, Ottawa, Dallas, Montreal)845398
15.Petr Sýkora1017398
17.Robert Reichel830378
18.Tomáš Plekanec1001375
19.Martin Ručinský961371
20.Martin Erat (Nashville, Washington, Phoenix, Arizona)881369
