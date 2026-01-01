Pastrňák se v historickém pořadí českých střelců v NHL dotáhl na druhého Eliáše

Devětačtyřicetiletý Eliáš, který strávil celou kariéru v New Jersey a získal v letech 2000 a 2003 Stanleyův pohár, odehrál v NHL 1240 utkání. S 1025 body je druhý v produktivitě mezi českými hokejisty.
Předloňský mistr světa z Prahy Pastrňák je s 877 body třetí. Za minulé tři sezony nasbíral 113, 110 a 106 bodů, teď jich má na kontě z 36 duelů 44 (17+27). Na Eliáše by mohl útočit v sezoně 2026/27. Suverénní Jágr si připsal 1921 bodů.
Historické statistiky českých hokejistů v NHL:
Střelci
|Pořadí
|Hráč
|Tým(y)
|Zápasy
|Branky
|1.
|Jaromír Jágr
|Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary
|1733
|766
|2.
|David Pastrňák
|Boston
|792
|408
|2.
|Patrik Eliáš
|New Jersey
|1240
|408
|4.
|Milan Hejduk
|Colorado
|1020
|375
|5.
|Robert Holík
|Hartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta
|1314
|326
|6.
|Petr Sýkora
|New Jersey, Anaheim, NY Rangers, Edmonton, Pittsburgh, Minnesota Wild
|1017
|323
|7.
|Petr Klíma
|Detroit, Edmonton, Tampa Bay, Pittsburgh
|786
|313
|8.
|Petr Nedvěd
|Vancouver, St. Louis, NY Rangers, Pittsburgh, Edmonton, Phoenix, Philadelphia
|982
|310
|9.
|Radim Vrbata
|Colorado, Carolina, Chicago, Phoenix, Tampa Bay, Vancouver, Florida
|1057
|284
|10.
|Tomáš Hertl
|San Jose, Vegas
|829
|267
|11.
|Robert Lang
|Los Angeles, Boston, Pittsburgh, Washington, Detroit, Chicago, Phoenix
|989
|261
|12.
|Martin Straka
|Pittsburgh, Ottawa, NY Islanders, Florida, Los Angeles, NY Rangers
|954
|257
|13.
|Václav Prospal
|Philadelphia, Ottawa, Florida, Tampa Bay, Anaheim, NY Rangers, Columbus
|1108
|255
|14.
|Robert Reichel
|Calgary, NY Islanders, Phoenix, Toronto
|830
|252
|15.
|Martin Havlát
|Ottawa, Chicago, Minnesota Wild, San Jose, New Jersey
|790
|242
|16.
|Martin Ručinský
|Edmonton, Quebec, Colorado, Montreal, Dallas, NY Rangers, St Louis, Vancouver
|961
|241
|17.
|Tomáš Plekanec
|Montreal, Toronto
|1001
|233
|18.
|David Krejčí
|Boston
|1032
|231
|19.
|Radek Dvořák
|Florida, NY Rangers, Edmonton, St. Louis, Atlanta, Dallas, Anaheim, Carolina
|1260
|227
|20.
|Jakub Voráček
|Columbus, Philadelphia
|1058
|223
Kanadské bodování
|Pořadí
|Hráč
|Zápasy
|Body (branky + asistence)
|1.
|Jaromír Jágr
|1733
|1921 (766 + 1155)
|2.
|Patrik Eliáš
|1240
|1025 (408 + 617)
|3.
|David Pastrňák
|792
|877 (408 + 469)
|4.
|Jakub Voráček
|1058
|806 (223 + 583)
|5.
|Milan Hejduk
|1020
|805 (375 + 430)
|6.
|David Krejčí
|1032
|786 (231 + 555)
|7.
|Václav Prospal
|1108
|765 (255 + 510)
|8.
|Robert Holík
|1314
|747 (326 + 421)
|9.
|Petr Sýkora
|1017
|721 (323 + 398)
|10.
|Petr Nedvěd
|982
|717 (310 + 407)
|11.
|Martin Straka
|954
|717 (257 + 460)
|12.
|Robert Lang
|989
|703 (261 + 442)
|13.
|Roman Hamrlík (Tampa Bay, Edmonton, NY Islanders, Calgary, Montreal, Washington)
|1395
|638 (155 + 483)
|14.
|Robert Reichel
|830
|630 (252 + 378)
|15.
|Radim Vrbata
|1057
|623 (284 + 339)
|16.
|Martin Ručinský
|961
|612 (241 + 371)
|17.
|Tomáš Plekanec
|1001
|608 (233 + 375)
|18.
|Michal Pivoňka (Washington)
|825
|599 (181 + 418)
|19.
|Martin Havlát
|790
|594 (242 + 352)
|20.
|Radek Dvořák
|1260
|590 (227 + 363)
Nahrávači
|Pořadí
|Hráč
|Zápasy
|Asistence
|1.
|Jaromír Jágr
|1733
|1155
|2.
|Patrik Eliáš
|1240
|617
|3.
|Jakub Voráček
|1058
|583
|4.
|David Krejčí
|1032
|555
|5.
|Václav Prospal
|1108
|510
|6.
|Roman Hamrlík
|1395
|483
|7.
|Tomáš Kaberle (Toronto, Boston, Carolina, Montreal)
|984
|476
|8.
|David Pastrňák
|792
|469
|9.
|Martin Straka
|954
|460
|10.
|Robert Lang
|989
|442
|11.
|Milan Hejduk
|1020
|430
|12.
|Robert Holík
|1314
|421
|13.
|Michal Pivoňka
|825
|418
|14.
|Petr Nedvěd
|982
|407
|15.
|Aleš Hemský (Edmonton, Ottawa, Dallas, Montreal)
|845
|398
|15.
|Petr Sýkora
|1017
|398
|17.
|Robert Reichel
|830
|378
|18.
|Tomáš Plekanec
|1001
|375
|19.
|Martin Ručinský
|961
|371
|20.
|Martin Erat (Nashville, Washington, Phoenix, Arizona)
|881
|369