„Odpovím vám otázkou. Myslíte, že kdyby šlo o Connora McDavida, kterého by takhle odnášeli z ledu, nebylo by to rovnou na vyšší pětiminutový trest?“ čílil se Peter DeBoer, kouč Stars, po druhém utkání.

Ve 44. minutě jeho svěřenec Hintz na brankovišti odstrkával bránícího Darnella Nurse. Ten se následně ohnal hokejkou a sekl útočníka přímo do levé nohy.

Podívejte se na seknutí od Darnella Nurse:

B/R Open Ice @BR_OpenIce Roope Hintz gets assistance off the ice to the Dallas locker room after this hit from Nurse 😬 https://t.co/VIxWKJR2g7 oblíbit odpovědět

„Jen jsem se vracel,“ hájil se Nurse, který obdržel dvouminutové vyloučení bez další suspendace. „Dostal jsem ránu do zad a myslím, že to byla přirozená reakce. Je to situace, kterou každý hráč před brankou zažije snad desetkrát, možná dvacetkrát do roka. A bohužel jsem ho asi trefil do špatného místa.“

Tak, že se osmadvacetiletý Fin skácel na led.

Za svíjení se na ploše ho fanoušci kanadského celku vinili ze simulování. Ofenzivní univerzál, který v texaském mužstvu hraje prvního centra, odkulhal do šaten za pomoci spoluhráčů. Ke třetímu utkání pak kvůli zranění v „dolní části těla“ nenaskočil. Ve stejný den sice zkusil krátký trénink, ale za pár minut z něj odkráčel pryč.

Jakmile se po vynucené pauze vrátil, dočkal se nepříjemného přivítání. Zadák Evan Bouchard si soupeře vyčíhl ve chvíli, kdy šel střídat. Úmyslně a nesportovně ho pak mimo hru hokejkou udeřil do levé nohy. Znovu na stejné místo, do spodní části holeně. Vyvázl bez trestu.

Bouchardovo úmyslné seknutí Hintze:

Sportsnet @Sportsnet Evan Bouchard gives Roope Hintz a slash to the top of his foot in his return to the lineup https://t.co/ejnLtPIrwp oblíbit odpovědět

Nešlo o jediný incident ze zápasu série, co se po prvním faulu na Hintze vyostřila.

Útočník Edmontonu Correy Perry se například chvíli sbíral z ledu poté, co ho zezadu s hokejkou v obou rukách úplně mimo puk dohrál forvard Mikael Granlund. Oba bez dalších omezení pokračovali dál.

O jednoho hráče ale Oilers přece jen přišli. O křídelníka Zacha Hymana, kterého hned po odehrání kotouče trefil Mason Marchment. Muž, jenž při prvním výpadu vůči Hintzovi hlásil: „Jakmile dostaneme příležitost, využijeme toho a uchováme si takový moment v hlavě. Bude to ještě dlouhá série.“

Granlundův úder do Perryho:

Gino Hard @GinoHard_ Mikael Granlund nailed Corey Perry nowhere near the puck, no call on the play 😬 https://t.co/ppoW6VWPyy oblíbit odpovědět

Soupeře si teď našel, jeho týmu ale už v noci na pátek hrozí konec sezony. Edmonton po domácím vítězství 4:1 dělí jediná výhra od postupu do finále NHL, které by si zahrál podruhé v řadě. Patrně opět proti Floridě, co drží stejný náskok (3:1 na zápasy) proti Carolině.

Naopak Stars se trápí a musí zabrat, obzvlášť pak právě Hintzova formace s Mikkem Rantanenem, jenž řádil v několika předešlých kláních play off proti Winnipegu a Coloradu. Zatím se ale ne a ne rozjet.