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Za ta léta si fanoušci na takové zápasy už zvykli, i tak si je ale pokaždé náramně užívají. Tentokrát utkání pod širým nebem hostil Princess Auto Stadium v Manitobě, ve stánku pro americký fotbal si zahráli hokejisté Winnipegu a Montrealu. Šťastnější byli hráči Canadiens, kteří slavili těsnou výhru 2:1.
Autor: AP
Kromě fanoušků si duel samozřejmě užili i samotní hráči. Nechyběly ani speciální úbory. Nejen obránce Lane Hutson, ale také všichni ostatní hráči Montrealu navlékli při cestě na Heritage Classic outfit pracovníků pivovaru.
Autor: Profimedia.cz
Nezaháleli ani hráči Jets, ti se na Heritage Classic vypravili v oděvech inspirovaných filmem Top Gun, na fotce útočník Kyle Connor.
Autor: Profimedia.cz
Rozcvičit se, ale také udržet styl. To se obránci Jets Tyrelu Bauerovi rozhodně povedlo.
Autor: Profimedia.cz
I trenér Martin St. Louis oblékl retro outfit, hráči pak měli na tvářích ochranu proti mrazu.
Autor: AP
Takto vypadal stadion v Manitobě během zápasu Heritage Classic mezi Winnipegem a Montrealem.
Autor: AP
Fanoušci Jets i Canadiens společně přispěli ke skvělé atmosféře. Mimochodem, na duel jich zavítalo úctyhodných 32 342.
Autor: AP
Až na výjimečné případy v zápasech pod širým nebem nepadá velké množství gólů, ani tento se nelišil. Brankáři propustili za svá záda jen tři střelecké pokusy.
Autor: AP