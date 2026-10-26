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Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary
Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...
Hradec vyhrál derby proti Pardubicím. Slaví i Třinec, Kometa loupila v Litvínově
V neděli odstartovalo 14. kolo hokejové extraligy nezvykle brzy. V dopoledním duelu doma Třinec vyzrál 2:1 na Karlovy Vary a upevnil si vedení v tabulce. Ve východočeském derby Hradec Králové porazil...
Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě. Už ukázali vítězný návrh
Je libo dres s jednorožcem? Nebo snad s plyšovým medvídkem? Hokejový Chomutov čeká v sobotu 14. listopadu výjimečná událost, Piráti v Rocknet Aréně hostí Sokolov a zápas ponese podtitul Děti dětem....
Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení
Extraliga v úterý pokračovala dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 15. kola přetlačily v nájezdech Liberec a prolomily sérii šesti porážek. V domácím duelu dohrávky 6. kola byly úspěšnější Karlovy...
Pastrňák zazářil čtyřmi zápisy. Bodovali i Zacha, Hronek, Klapka a Jiříček
Hokejový útočník David Pastrňák ve čtvrtek dvěma góly a stejným počtem asistencí režíroval triumf Bostonu 6:0 nad Nashvillem. Za domácí dvakrát asistoval i Pavel Zacha. V dalších zápasech NHL se...
Postava slavil v Edmontonu, v nájezdech vychytal McDavida s Draisaitlem
Po nedávném debutu v NHL, když ve třetí třetině nahrazoval zraněného kolegu, si český hokejový brankář Michal Postava v pondělí za Detroit zachytal i celý zápas. Na ledě rozjetého Edmontonu zastavil...
Vsetín si poradil s Havířovem, uniká Třebíči i Jihlavě. Zlín nezvládl domácí dohrávku
Vsetínští hokejisté zvítězili v první lize nad Havířovem 4:0 a po sobotní porážce s Třebíčí si znovu upevnili vedení v tabulce. Na druhé béčko Pardubic, které zdolalo poslední Chomutov 4:3 až po...
Trefil hlavu, intenzitu nezvýšil. Koch dostal za faul na Bambulu stopku na jeden zápas
Třinecký obránce Patrik Koch dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas za faul na karlovarského útočníka Jana Bambulu v nedělním duelu 14. kola extraligy. Asociace profesionálních klubů...
Ráno sparťan, večer Rytíř. Jsem rád, loni mě Kladno probralo, hlásí Hrabík
Probudil se jako sparťan, usínal jako Rytíř. A v úterý bude dokonce soupeřem Sparty. Turbulentní období pro hokejového útočníka Kryštofa Hrabíka, který se v extralize stal součástí trejdu za Martina...
Ohně, kostýmy i vychytávky proti mrazu. NHL hostila další zápas pod širým nebem
Za ta léta si fanoušci na takové zápasy už zvykli, i tak si je ale pokaždé náramně užívají. Tentokrát utkání pod širým nebem hostil Princess Auto Stadium v Manitobě, ve stánku pro americký fotbal si...
Otřes mozku mu ukončil kariéru. Začal jsem cítit strach i úzkost, svěřil se Plutnar
Ze strany fanoušků byl vnímaný jako jednoznačně největší letní posila prvoligové Dukly Jihlava, která ani po dvou neúspěšných barážích v řadě neubrala ze svých postupových ambicí. Hokejový obránce...
Chalupa k těžkému období: Doping? Táta kvůli mně nespal, lidé názor přehodnotili
Kdyby se splnily jeho nejsmělejší sny, mohl nyní nastupovat po boku globálních hokejových hvězd Patricka Kanea nebo Connora Bedarda. Místo dresu s indiánem na hrudi však nyní obléká ten, jehož zdobí...
Za čarou, nebo ne? Zhruba jsem tušil, kde je puk, řekl Kacetl. Brzký zápas se mu líbil
Začínat extraligové utkání v neděli dopoledne? Pro brankáře třineckých hokejistů Ondřeje Kacetla to není žádný problém. „Ještě že v kabině nemáme okna, abychom neviděli, jak je venku,“ žertoval...
Nečas dvěma přihrávkami mírnil prohru, Montreal uspěl pod širým nebem
V nedělních zápasech hokejové NHL bodovali dva Češi. Martin Nečas asistoval u obou branek Colorada, výhru 6:2 však slavil domácí Nashville. Další prohru neodvrátil trápící se Vancouver. Obránce Filip...
Nový hokejový dozor. Bičánek přibližuje: Mám tři obrazovky, ale zvuk vypínám
Hlavně na ledě nefilmujte. Nepřihrávejte zákroky, nefňukejte a nesimulujte. V kostce nejdůležitější zpráva nového šéfa disciplinární komise Radima Bičánka směrem k extraligovým hokejistům v nové...
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Hradec vyhrál derby proti Pardubicím. Slaví i Třinec, Kometa loupila v Litvínově
V neděli odstartovalo 14. kolo hokejové extraligy nezvykle brzy. V dopoledním duelu doma Třinec vyzrál 2:1 na Karlovy Vary a upevnil si vedení v tabulce. Ve východočeském derby Hradec Králové porazil...
Brzký začátek v Třinci hokejisté vzali. Nestrašil se chystal pouštět s dětmi draka
Půl jedenácté dopoledne. Tak brzo se hokejová extraliga dosud nikdy nehrála. Až v nedělním Třinci, kdy Oceláři ve 14. kole porazili Karlovy Vary 2:1. A novinka se ujala. Podle pořadatelů bylo všech 5...