Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ohně, kostýmy i vychytávky proti mrazu. NHL hostila další zápas pod širým nebem

Autor:
Fotočlánek   13:55
Kanadskému derby logicky předcházela i kanadská hymna. Nejen obránce Lane Hutson, ale také všichni ostatní hráči Montrealu navlékli... Hráči Jets se na Heritage Classic vypravili v tématice filmu Top Gun, na fotce... Před zápasem Heritage Classic si zahrály i malé děti. Takto hokejisté Winnipegu nastupovali k zápasu pod širým nebem. Hokejisté Canadiens museli po cestě k ledu projít i hustým dýmem. Hráči Jets procházeli i kolem velkého retro dresu. Kanadskému derby logicky předcházela i kanadská hymna. Stadion v kanadské Manitobě hostil zápas Winnipegu proti Montrealu. Rozcvičit se, ale také udržet styl. To se obránci Jets Tyrelu Bauerovi rozhodně... Hlavně nepodcenit přípravu, pod širákem fandíme jedině s helmou a kulichem! I trenér Martin St. Louis oblékl retro outfit, hráči pak měli na tvářích...
Za ta léta si fanoušci na takové zápasy už zvykli, i tak si je ale pokaždé náramně užívají. Tentokrát utkání pod širým nebem hostil Princess Auto Stadium v Manitobě, ve stánku pro americký fotbal si zahráli hokejisté Winnipegu a Montrealu. Šťastnější byli hráči Canadiens, kteří slavili těsnou výhru 2:1.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. OlomoucHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 1.50
  • 4.81
  • 5.34
Č. Budějovice vs. Hradec Kr.Hokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 2.45
  • 4.09
  • 2.46
Kladno vs. SpartaHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 2.62
  • 4.10
  • 2.30
Pardubice vs. LitvínovHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Pardubice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 1.42
  • 4.98
  • 6.30
K. Vary vs. Ml. BoleslavHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:K. Vary vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 1.65
  • 4.50
  • 4.31
Philadelphia vs. ColumbusHokej - - 28. 10. 2026:Philadelphia vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
28. 10. 00:00
  • 2.69
  • 3.91
  • 2.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...

Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...

Hradec vyhrál derby proti Pardubicím. Slaví i Třinec, Kometa loupila v Litvínově

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu nad jeho střelcem Matějem Kubiesou.

V neděli odstartovalo 14. kolo hokejové extraligy nezvykle brzy. V dopoledním duelu doma Třinec vyzrál 2:1 na Karlovy Vary a upevnil si vedení v tabulce. Ve východočeském derby Hradec Králové porazil...

Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě. Už ukázali vítězný návrh

Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje...

Je libo dres s jednorožcem? Nebo snad s plyšovým medvídkem? Hokejový Chomutov čeká v sobotu 14. listopadu výjimečná událost, Piráti v Rocknet Aréně hostí Sokolov a zápas ponese podtitul Děti dětem....

Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení

Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se raduje z vyhraného utkání s Libercem.

Extraliga v úterý pokračovala dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 15. kola přetlačily v nájezdech Liberec a prolomily sérii šesti porážek. V domácím duelu dohrávky 6. kola byly úspěšnější Karlovy...

Pastrňák zazářil čtyřmi zápisy. Bodovali i Zacha, Hronek, Klapka a Jiříček

David Pastrňák z Bostonu se raduje po jednom z gólů svého týmu proti Nashvillu.

Hokejový útočník David Pastrňák ve čtvrtek dvěma góly a stejným počtem asistencí režíroval triumf Bostonu 6:0 nad Nashvillem. Za domácí dvakrát asistoval i Pavel Zacha. V dalších zápasech NHL se...

Postava slavil v Edmontonu, v nájezdech vychytal McDavida s Draisaitlem

Michal Postava (35) v bráně Detroit Red Wings, útočí Connor McDavid (97) z...

Po nedávném debutu v NHL, když ve třetí třetině nahrazoval zraněného kolegu, si český hokejový brankář Michal Postava v pondělí za Detroit zachytal i celý zápas. Na ledě rozjetého Edmontonu zastavil...

27. října 2026  6:53,  aktualizováno  8:10

Vsetín si poradil s Havířovem, uniká Třebíči i Jihlavě. Zlín nezvládl domácí dohrávku

Momentka z prvoligového utkání Třebíč - Vsetín

Vsetínští hokejisté zvítězili v první lize nad Havířovem 4:0 a po sobotní porážce s Třebíčí si znovu upevnili vedení v tabulce. Na druhé béčko Pardubic, které zdolalo poslední Chomutov 4:3 až po...

25. října 2026  20:32,  aktualizováno  26. 10. 20:37

Trefil hlavu, intenzitu nezvýšil. Koch dostal za faul na Bambulu stopku na jeden zápas

Patrik Koch trefuje karlovarského útočníka Jana Bambulu.

Třinecký obránce Patrik Koch dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas za faul na karlovarského útočníka Jana Bambulu v nedělním duelu 14. kola extraligy. Asociace profesionálních klubů...

26. října 2026  19:45

Ráno sparťan, večer Rytíř. Jsem rád, loni mě Kladno probralo, hlásí Hrabík

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Domácí Kryštof Hrabík.

Probudil se jako sparťan, usínal jako Rytíř. A v úterý bude dokonce soupeřem Sparty. Turbulentní období pro hokejového útočníka Kryštofa Hrabíka, který se v extralize stal součástí trejdu za Martina...

26. října 2026  16:42

Ohně, kostýmy i vychytávky proti mrazu. NHL hostila další zápas pod širým nebem

Kanadskému derby logicky předcházela i kanadská hymna.

Za ta léta si fanoušci na takové zápasy už zvykli, i tak si je ale pokaždé náramně užívají. Tentokrát utkání pod širým nebem hostil Princess Auto Stadium v Manitobě, ve stánku pro americký fotbal si...

26. října 2026  13:55

Otřes mozku mu ukončil kariéru. Začal jsem cítit strach i úzkost, svěřil se Plutnar

Michal Plutnar v přípravném zápasu v dresu Dukly Jihlava.

Ze strany fanoušků byl vnímaný jako jednoznačně největší letní posila prvoligové Dukly Jihlava, která ani po dvou neúspěšných barážích v řadě neubrala ze svých postupových ambicí. Hokejový obránce...

26. října 2026  12:30

Chalupa k těžkému období: Doping? Táta kvůli mně nespal, lidé názor přehodnotili

Matěj Chalupa v dresu Kolína.

Kdyby se splnily jeho nejsmělejší sny, mohl nyní nastupovat po boku globálních hokejových hvězd Patricka Kanea nebo Connora Bedarda. Místo dresu s indiánem na hrudi však nyní obléká ten, jehož zdobí...

26. října 2026  10:45

Za čarou, nebo ne? Zhruba jsem tušil, kde je puk, řekl Kacetl. Brzký zápas se mu líbil

Hokejisté se přetlačují před třineckým brankářem Ondřejem Kacetlem.

Začínat extraligové utkání v neděli dopoledne? Pro brankáře třineckých hokejistů Ondřeje Kacetla to není žádný problém. „Ještě že v kabině nemáme okna, abychom neviděli, jak je venku,“ žertoval...

26. října 2026  10:11

Nečas dvěma přihrávkami mírnil prohru, Montreal uspěl pod širým nebem

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v zápase NHL

V nedělních zápasech hokejové NHL bodovali dva Češi. Martin Nečas asistoval u obou branek Colorada, výhru 6:2 však slavil domácí Nashville. Další prohru neodvrátil trápící se Vancouver. Obránce Filip...

26. října 2026  6:56,  aktualizováno  8:08

Nový hokejový dozor. Bičánek přibližuje: Mám tři obrazovky, ale zvuk vypínám

Premium
Radim Bičánek se stal předsedou disciplinární komise extraligy.

Hlavně na ledě nefilmujte. Nepřihrávejte zákroky, nefňukejte a nesimulujte. V kostce nejdůležitější zpráva nového šéfa disciplinární komise Radima Bičánka směrem k extraligovým hokejistům v nové...

26. října 2026

Hradec vyhrál derby proti Pardubicím. Slaví i Třinec, Kometa loupila v Litvínově

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu nad jeho střelcem Matějem Kubiesou.

V neděli odstartovalo 14. kolo hokejové extraligy nezvykle brzy. V dopoledním duelu doma Třinec vyzrál 2:1 na Karlovy Vary a upevnil si vedení v tabulce. Ve východočeském derby Hradec Králové porazil...

25. října 2026  20:03

Brzký začátek v Třinci hokejisté vzali. Nestrašil se chystal pouštět s dětmi draka

Třinecký útočník Andrej Nestrašil (v červeném) vyráží v utkání s Karlovými Vary...

Půl jedenácté dopoledne. Tak brzo se hokejová extraliga dosud nikdy nehrála. Až v nedělním Třinci, kdy Oceláři ve 14. kole porazili Karlovy Vary 2:1. A novinka se ujala. Podle pořadatelů bylo všech 5...

25. října 2026  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.