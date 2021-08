Srdečních potíží se nezbavil, král Henrik ukončuje brankářskou kariéru

„Třicet let jsem věnoval hokeji, nyní je čas z něj odejít,“ píše na svém Twitteru. „Začínám novou kapitolu svého života. Na budoucnost se velmi těším.“

Připravoval se na návrat mezi tři tyče, dokonce se mluvilo o jeho pokračování v NHL. Najednou ale přišel obrat a konec.

„Doufal jsem, že v tento okamžik už budu stoprocentně fit. Ale bylo mi řečeno, že se zánět začíná opět komplikovat a pomohly by jen léky, které bych mohl brát klidně celý další rok,“ komentuje důvod ukončení kariéry.

Lundqvist měl problémy se srdcem už od doby, kdy byl draftován. Na první zdravotní prohlídce v New York Rangers je objevili kluboví doktoři. Od té doby podstupoval pravidelné kontroly, ovšem zákrok nikdy nebyl potřeba.

Ten přišel až 8. ledna, kdy podstoupil operaci v Clevelandu. Lundqvistovi vyměnili aortální chlopeň, vzestupnou aortu a její kořen.

Na konci února se vrátil na led, a dokonce už plánoval, že nastoupí i do zápasu. Nikdy ale nedosáhl takové kondice, aby za Washington mohl nastoupit.

„Po tom všem, čím jsem si poslední rok prošel, snáším toto těžké rozhodnutí bez problému,“ přiznává. „Osm měsíců jsem neměl svůj osud ve vlastních rukou, to jsem se teď rozhodl změnit.“

Lundqvistův konec je velmi čerstvý, on sám k němu dospěl teprve před pár dny. „Když se ohlédnu za svou kariérou, jsem na sebe hrdý a zároveň nesmírně vděčný.“

Seznam úspěchů je opravdu dlouhý. Vyhrál olympijské hry, jednou skončil druhý, ovládl mistrovství světa, na kterém přidal ještě dvě stříbrné medaile. Dvakrát získal titul ve švédské lize s Frölundou, v NHL odehrál 887 zápasů a získal také Vezinovu trofej pro jejího nejlepšího brankáře.

Jedna trofej mu ale chybí.

Stanley Cup.

„Samozřejmě je zklamání, že jsme nevyhráli pohár, ale měli jsme skvělý tým a několik šancí. Jsem vděčný za své spoluhráče a za to, že jsem mohl hrát za Rangers,“ říká.

V počtu vítězství v NHL je šestý v historických tabulkách. Vyhrál celkem 459 zápasů, posbíral 64 čistých kont.

Co bude dál?

Lundqvist je ve Švédsku už teď legendou hokeje, spojení s trenérskou činností se vyloženě nabízí. Své další kroky zatím tají.

„Plány do budoucna mám jak v hokeji, tak i mimo něj. Hokej miluju a nikdy ho milovat nepřestanu. Uvidím, jestli se najde něco, kde bych se mohl zapojit.“

Švédský brankář Henrik Lundqvist se protahuje na ledě.

Co je ale jasné, Lundqvist se stěhuje zpátky do New Yorku. Řekl to tamnímu deníku New York Post. Obě jeho dcery nastupují do školy, mladší Charlise do první třídy.

Lundqvist se jednoho dne vrátí do organizace Rangers ve funkcionářské pozici. Jen neví, jestli je už nyní ten správný čas. „Pokud se do chodu organizace skutečně zapojím, bude to pro mě nesmírná čest,“ vzkazuje.