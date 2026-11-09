Hellebuyck proti Winnipegu? Ne! Gólman chytat chtěl, ale vedení Devils nesouhlasí

Hellebuyck v barvách Winnipegu získal třikrát Vezinovu trofej a v roce 2023 s Jets podepsal sedmiletou smlouvu na 59,5 milionu dolarů. V srpnu však zveřejnil, že chce z klubu odejít, odmítl se zapojit do přípravného kempu a byl suspendován.
Trest mu měl skončit 23. října, nakonec byl ale vyměněn do New Jersey. Za Devils dosud odchytal pět zápasů, ale na první start proti Winnipegu si bude muset člen zlatého amerického týmu z olympiády v Miláně počkat.
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„Je to rozhodnutí vedení klubu, o kterém jsme dlouze diskutovali. Connor byl přesvědčený, že je jeho povinností ve Winnipegu nastoupit. Podle našeho názoru by ale jeho start mohl snížit naše šance na vítězství,“ uvedl Sunny Mehta, generální manažer Devils.
„Jsem zklamaný, ale chápu to. Osobně bych chtěl hrát, ale když se na to podívám z pohledu týmu a jeho zájmů, rozumím rozhodnutí vedení,“ reagoval Hellebuyck, který má i přesto v úmyslu se před zápasem potkat s médii.
„Miluju Winnipeg. Bylo by hezké si tam znovu zahrát, postavit se celé situaci čelem a vidět reakci fanoušků. Ale není to v mých rukou,“ uvedl. „Vím, že ve Winnipegu zůstala určitá hořkost. Ať už mě tam ale lidé vnímají jakkoli, já si raději uchovám to dobré,“ dodal.