Tři Češi čekají na smlouvu v NHL. Hronek si polepší, co Hájek a Frolík?

Přes léto zůstal za mořem, pobývá na Floridě, piluje kondičku na příští sezonu a vyhlíží nabídku z NHL.

Minulá sezona byla pro Frolíka krutá, 33leté křídlo ji téměř celou prosedělo na tribuně jako člen náhradní jednotky, tzv. „taxi squad“. Frolík musí tušit, že osmi zápasy za Montreal Canadiens a dvěma na farmě v Laval Rocket bez bodu dojem na případné zájemce moc udělat nemohl.

„Michal je pochopitelně z celého vývoje zklamaný,“ přiznal v únoru jeho agent Josef Machala. „Ale je to bojovník, věděl, jak to bude mít těžké.“

Prioritou dál zřejmě zůstává angažmá mimo Evropu, ostatně Frolík měl už dřív možnost odejít do Ruska, ale kvůli dětem, které chodí v Americe do školy, nabídky Omsku či CSKA Moskva odmítal.

Bude mít NHL ještě zájem? Třeba před dvěma lety se Frolík zaskvěl na mistrovství světa v Bratislavě: vytvořil útok s Voráčkem a Simonem a čtrnácti body v deseti zápasech pomohl dotáhnout Česko do bojů o medaile.

V NHL přesto vítěz Stanley Cupu s Chicagem z roku 2013 platí hlavně za dříče a specialistu na oslabení. Nic neodflákne, podřídí se týmu, pokorně přijme roli, jakou mu trenéři přidělí.



V tom je Frolíkova hodnota. Kladenský odchovanec asi nemůže čekat, že na něm klub z NHL postaví ofenzívu, spíš by mohl sloužit jako zodpovědný doplněk ve třetím či čtvrtém útoku.

Hronek? V Detroitu ho potřebují

Situace elitního českého beka Filipa Hronka je věru veselejší. V Detroitu mu skončil nováčkovský kontrakt s výdělkem necelý milion dolarů ročně a teď se může těšit na tučné navýšení.

Zbývá otázka, o kolik a na jak dlouho. Zřejmě proto zatím s Red Wings nepodepsal.

„Filipa jsme připravovali, že vyjednávání se mohou natáhnout. Detroit ví, že je to jejich elitní bek a nejproduktivnější hráč,“ říkal jeho agent Michal Sivek na jaře před světovým šampionátem.

Ze spekulací zámořských expertů lze zachytit tipy, že 23letý Hronek může podepsat kratší, například dvou až tříletý kontrakt zhruba za čtyři miliony dolarů, zvýšit během té doby svou cenu a poté podepsat klidně osmiletou smlouvu za pořádný balík. Nebo se klub s hráčem dohodnou rovnou na dlouhodobé spolupráci?

Hronek je pro obranu i celou kabinu Red Wings nepostradatelným členem. Vždyť v minulé sezoně vyhrál týmové bodování! V 56 zápasech nasbíral 26 bodů a až za ním skončil kapitán týmu a útočník Dylan Larkin (44 zápasů, 23 bodů).

Český bek taky ze všech hráčů Detroitu trávil na ledě nejvíc času (přes 23 minut). Jestli by potřeboval něco zlepšit, je to střelba gólů. V minulé zkrácené sezoně se prosadil pouze dvakrát a v obou případech to bylo při soupeřově hře bez brankáře.

Hájka čeká tuhý boj o sestavu

Nováčkovský kontrakt skončil i Liboru Hájkovi, poslednímu z trojice Čechů zatím bez smlouvy v NHL. 23letého beka však čeká mnohem složitější šichta, jestli se chce prosadit.

Podle deníku New York Post by měl Hájek bez bližších podrobností brzy podepsat novou smlouvu s New York Rangers, jenže už při prvním pohledu na soupisku týmu je jasné, že bude čelit nepříjemné konkurenci.

Na levé straně by měli nastupovat s jistotou 23letý Američan Ryan Lindgren (2020/21, 51 zápasů, 16 bodů) a o dva roky mladší krajan K’Andre Miller (2020/21, 53 z., 12 b.).

Rangers navíc v létě podepsali 29letého Švéda Patrika Nemetha a stejně starého Američana Jareda Tinordiho.

Hájek nastoupil v minulé sezoně NHL k 44 zápasům, s prvním týmem strávil prakticky celý ročník, klub ho také chránil při letním rozšiřovacím draftu, takže na něj nový klub Seattle Kraken nesměl sáhnout.

To naznačuje, že Rangers o Hájkovy služby dál stojí.



I obránci se v New Yorku zalíbilo. „Je to takové moje Brno! Už jsem si na něj zvykl, beru ho jako domov,“ vykládal v únoru.