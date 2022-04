Smutná zpráva pro hokejový svět, zemřel legendární útočník Lafleur

Lafleur hrál za Montreal v letech 1971-1985. Vedle pěti Stanley Cupů v dresu Canadiens získal dvakrát Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL.

Jednou byl také zvolen nejlepším hokejistou play off. Jako první hráč v historii soutěže nasbíral minimálně 50 gólů a 100 bodů v šesti sezonách za sebou.

Kariéru poprvé ukončil v roce 1985, ale o tři roky později se vrátil zpět do akce a nastupoval ještě za New York Rangers a Québec Nordiques. V roce 1988 zvolen do Síně slávy.

V roce 1991 se s hokejem rozloučil definitivně. Kariéru uzavřel s bilancí 1126 odehraných zápasů v základní části NHL a 1353 bodů (560+793).

Národní tým reprezentoval dvakrát na Kanadském poháru, v roce 1976 se podílel se na celkovém triumfu.

V roce 2019 podstoupil operaci, při níž mu lékaři odstranili plicní lalok a lymfatické uzliny. O pár měsíců později mu při operaci srdce provedli čtyřnásobný bypass. Předloni se Lafleurovi rakovina vrátila.