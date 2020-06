STALO SE 4. ČERVNA: Jediný, který trumfne Jágra. Jak se loučil Mr. Hockey

4. června 2020 je to přesně 40 let, co nestárnoucí Gordie Howe oznámil konec kariéry. „Pořád si myslím, že bych měl sílu hrát,“ pravil jeden z nejslavnějších hokejistů historie. „Po 32 letech bych ale nechtěl uprostřed zimy zjistit, že už na to nemám.“

Stalo se před lety Historický seriál sportovní redakce iDNES.cz Všechny díly seriálu najdete přehledně ZDE.

Fandové nevěřili, že se něčeho podobného dočkají. Odchod do penze ohlásil už v roce 1971. Legendárního Kanaďana mezitím uvedli do Hokejové síně slávy, ale jeho vášeň ho stejně na několik let zase vrátila na led. „Odejít není snadný úkol. Nikdo vás to nenaučí, ale už jsem si to zkusil. Teď hokej opouštím,“ ujišťoval Howe v červnu 1980.

Bylo mu 52 let. Nikdo starší v NHL nehrál a nejspíš ani hrát nebude. V kolenou mu chyběly vyoperované chrupavky a za Hartford Whalers tehdy nastupoval se syny Martym a Markem, který mu přihrál na poslední trefu v NHL. „S bráchou jsme si dělali starosti, jak mu to půjde, ale nakonec jsme měli co dělat, abychom mu stačili,“ vykládal Mark.

Gordie Howe (vpravo) v dresu Detroitu v duelu NHL.

Jeho otec nebyl v dnes neexistujícím klubu pouhou atrakcí. V 80 startech si připsal 41 bodů (15+26). Celkem v NHL sesbíral 801 gólů, 1049 asistencí, loučil se jako nejproduktivnější hráč v dějinách ligy. Ačkoli o řadu prvenství už přišel, jeden významný rekord mu zůstal. V NHL zvládl Howe 1 767 zápasů. Nepřekonal jej ani Jaromír Jágr, jemuž chybělo 35 mačů, což představuje necelou půlsezonu.

Český veterán ho dohnal alespoň jinak. Jágrovy letošní extraligové starty za Kladno znamenaly, že podobně jako Howe nastoupil k profiutkání v dekádách začínající pěti různými číslovkami. Vlastně i v tom Howe trumfne ikonickou 68. V říjnu 1997 se nechal přesvědčit, aby se v 69 letech nasoukal do výstroje a zvládl jedno střídání za Detroit Vipers v IHL. Kdekdo namítal, zda si stařík nemohl podobný tyjátr odpustit. Jenže suďte jej za oddanost hokeji, díky níž si vysloužil přezdívku Mr. Hockey.

Howe se objevil v NHL rok po konci druhé světové války. Kariéru spojil s Detroitem, s nímž čtyřikrát vyhrál Stanley Cup. Jako útočník Red Wings sbíral kupu individuálních cen. Tehdy se mu říkalo Mr. Elbow, v překladu pan Loket. „Měl jich snad víc než chobotnice. Pokud teda chobotnice nějaké lokty má,“ smál se manažer Frank J. Selke.

„Když mě někdo sekl, přitáhl jsem si ho za hokejku a loktem mu dal ránu do hlavy,“ přibližoval hokejový idol. Zavedlo se spojení hattrick Gordieho Howa, který značí gól, nahrávku a rvačku během utkání.

Mimo led se obávaný hrubián měnil v klidného tátu a vlídnou hvězdu, která na hotelovém pokoji bez reptání až do noci podepisovala tisíce kartiček. „Když jsem byl dítě, chtěl jsem hrát, mluvit, střílet, chodit, jíst, smát se a vypadat jako Gordie Howe,“ vyznal se Wayne Gretzky. Později právě on jeho rekordy vylepšil.

Howe zemřel v roce 2016, ale nikdo na něj nezapomene.