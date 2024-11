Nechte to plavat. Když poprvé připsali brankáři v NHL gól a už mu ho nesebrali

„Bylo to super, ale moc si to nepřipisuju,“ vzpomínal legendární Smith už jako zralý muž. Nyní mu je třiasedmdesát.

Skvělého gólmana historie dobře zná coby jednu z hlavních figur dominujících New York Islanders. Zde slavil čtyři Stanley Cupy v řadě na počátku osmdesátých let. U toho posledního v roce 1983 si vysloužil Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Později ho zařadili mezi nejlepší stovku hokejistů v dějinách NHL. Dočkal se též uvedení do Síně slávy.

Pamětníci si však jistě vzpomenou, že pro svou vznětlivost byl známý přezdívkami Hatchet Man (Sekerník) nebo Battlin’ Billy (Bojující či Zápasící Billy).

V kabině se k jeho místu spoluhráči výrazně nepřibližovali. „Radši na něj ani nepromluvit,“ dělali si legraci. Smith často chodil do bitek, vyjížděl, mácháním hokejkou si zase vytvářel větší respekt i prostor, jednou ve finále podťal i Wayna Gretzkého.

Billy Smith a jeho seknutí do Wayna Gretzkého ve finále NHL:

Rozhodně s náčiním nestřílel.

A přece na podzim 1979 v utkání proti Coloradu skóroval.

Stačil jeden pozorný zásah proti střele z úhlu, kterou při signalizované výhodě vyslal Rob Ramage.

Odražený puk málem zastavil Dave Lewis, před obráncem Islanders ale těsně zasáhl protihráč a propíchl kotouč zpět k Ramageovi. Jeho následná prudká přihrávka z rohu kluziště nakonec bez dalšího zásahu zamířila až do vlastní prázdné branky. A protože v hokeji oficiálně neexistují vlastní góly, trefa připadla Smithovi.

O gólu Billa Smithe, první trefě brankáře v historii NHL:

Ten se zpoza mřížky pobaveně usmíval, zvedl levou ruku schovanou pod lapačkou a mávnul s ní.

„Když jsme jeli za Billym pogratulovat mu, řekl něco ve stylu, ať to necháme plavat a zapomeneme na to,“ smál se neméně populární obránce Denis Potvin. „Šel zpátky do branky, zase se vracel do práce.“

Přitom měl takový kopec štěstí.

Předchůdce, smolař Rogie Vachon, možná trošku závidí. Vždyť to jemu přiznali vstřelenou branku ještě o tři sezony dřív!

Někdejší brankář Montrealu nebo Los Angeles, kde se mimochodem mohl tehdy se zelenáčem Smithem zkraje sedmdesátých let setkat, je také členem Hockey Hall of Fame, má tři Stanley Cupy. Ale o jeden kuriózní zápis přišel.

Československý brankář Vlado Dzurilla (vpravo) si po finále Kanadského poháru 1976 mění dres s domácím Rogatienem Vachonem.

Scénář byl úplně stejný, opět soupeřův vlastenec.

„V hale Forum vypukl blázinec, když oznámili, že Vachon byl posledním hráčem, který se dotkl kotouče, a stal se tak prvním brankářem v šedesátileté historii NHL se vstřeleným gólem,“ stojí v deníku The Montreal Gazette z února 1977.

Zapisovatel John Bealy po bedlivém prozkoumání záznamu z videokazety rozhodl. Jako poslední z týmu Kings se puku dotkl centr Vic Venasky. Senzace byla pryč.

Nyní na raritní vlastní trefu diváci čekají od prosince 2011, kdy nepřímo uspěl Cam Ward.

Čekání trvá ještě déle než v české extralize. Byli to Dominik Furch v dresu pražské Slavie (play out 2012) a Marek Čiliak z Komety (2014), na koho sedla štěstěna a zároveň byli úplně první. Shodou okolností oba bizarní moment zažili už podruhé, Furch totéž „dokázal“ v první lize, Čiliak na Slovensku.

Brněnský brankář Marek Čiliak. JISTOTA. Slávistický brankář Dominik Furch kontroluje puk v zápase proti Kladnu.

„Zasáhl jsem ramenem a byla to taková rána, že puk se ode mne odrazil až do soupeřovy brány,“ pravil druhý jmenovaný.

Až sedm let po něm, poprvé přesnou střelou, skóroval Filip Novotný.

Stejným způsobem se naposledy v letošní polovině října za oceánem prosadil Filip Gustavsson.

V zámořské lize se dosud radovalo patnáct maskovaných mužů, co dohromady nasázeli osmnáct branek. Jedenáct z nich přímo vystřelilo, jako první snad ještě větší rapl než Smith – Ron Hextall. Díky pověstné brilantní práci s hokejkou se mu kousek povedl hned dvakrát!

V dějinách ale zůstane už navždy jako druhý autor gólu z pozice brankáře. První místo patří Smithovi.

„Asi by to ale nebyla první věc, o které by mluvil při vzpomínce na vlastní kariéru,“ uculil se Potvin. Kolega nesnášeného, zato v kabině i u fanoušků Islanders milovaného „Sekerníka“ Billyho.

Medailonek Billyho Smithe: