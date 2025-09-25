Premium

Zvláštní bitka s oslavou a úsměvy. Soupeři shodili rukavice současně s gólovou trefou

  14:30
Že i pouhá příprava může nabídnout ztřeštěné momenty, se dobře ukazuje před startem v NHL. Největší pozornost v duelu Caroliny s Floridou přitáhl úvodní gól. Nebyl vítězný ani kdovíjak krásný. Jen ve stejném okamžiku, co puk přecházel brankovou čáru, shodili dva hokejisté rukavice na led. V jednu vzácnou chvilku tak nastala rozpačitá situace. Oslavy i bitka naráz.
Momentka z přípravného utkání před startem NHL mezi Carolinou (v bílém) a Floridou | foto: Reuters

Na ledě Hurricanes se rozbíhala 11. minuta duelu, když si v rohu kluziště něco vyříkávali domácí útočník Givani Smith s floridským zadákem Benem Harpurem.

Hokejky obou rozhněvaných mužů padly na led, zatímco od modré čáry už svištělo střílené nahození Mikea Reillyho. Pozorně jej sledoval Ryan Suzuki, který osamocený mezi kruhy puk umně tečoval. Zhruba v ten moment se ale kousek od něj snažili hráči setřást rukavice.

Zatímco kotouč zaplul do sítě, Suzuki poslal Carolinu do vedení a jel se radovat se spoluhráči, před brankovištěm už bylo vše nachystáno na pěstní souboj.

„Doslova se to sešlo. Je to jak při pozorování úplného zatmění Slunce,“ glosoval na sociálních sítích zvláštní chvíli zámořský web Bleacher Report.

Ojedinělý okamžik evidentně zmátl také Smithe, který bez rukavic najednou oslavně zvedl levou pěst. Vzápětí se však přece jen do bitky, mimochodem už do své druhé v rámci přípravy, s Harpurem pustil.

Floridský obránce Ben Harpur střeží šikovného útočníka Andreje Svečnikova z Caroliny

A po pár úderech soupeře seslal na záda. Spoluhráči si po gólu s úsměvem plácali, hned nato přihlíželi dalšímu malému úspěchu.

Davy ve slušně zaplněné aréně šílely a také Smith putoval vysmátý na trestnou lavici. Takto vypadala jedna z jeho posledních radostí v zápase.

Hurricanes, v jejichž dresu se poprvé představila dánská posila Nikolaj Ehlers, sice náskok ještě navýšili, nicméně dál si duel podmanili dvojnásobní obhájci Stanley Cupu. Ti ve třetím dějství, a zejména pak v poslední pětiminutovce, utkání zcela obrátili.

Dánský útočník Nikolaj Ehlers po konci ve Winnipegu poprvé v kariéře nastoupil v barvách jiného klubu NHL. Konkrétně v dresu Caroliny v přípravném utkání proti Floridě.

„Bylo to brutální, aspoň jsme se poučili, jak příště ve třetí třetině ten hokej nehrát,“ komentoval porážku s nadhledem Sebastian Aho. „Teď to ještě nevadí, máme co rozebírat.“

„A taky se v čem zlepšovat,“ doplnil Ehlers.

Floridu shodou okolností trefou nastartoval právě v bitce poražený Harpur, v 57. minutě srovnal Noah Gregor, načež obrat minutu a čtvrt po něm dokonal Michael Benning. Konečné vítězství hostů v poměru 4:2 pojistil Jack Studnicka.

Zrovna zápas z noci na čtvrtek ale nebude tím, kde by výsledek vyvolal takovou pozornost jako dění v jeho úvodních minutách.

Zpackal výzvu a omlouval se. Je to moje vina, mrzelo Grosse po prohře v Olomouci

Tenhle moment si trenérský štáb hokejové Sparty za rámeček určitě nedá. V úterním zápase sedmého extraligového kola na ledě Olomouce si po vyrovnávacím gólu domácího Kuska na 2:2 vzali Pražané...

23. září 2025  21:56

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

