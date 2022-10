NHL se v Česku líbí. Ale fanoušci za nejlepší hokej zaplatí nejvíc v Evropě

NHL se vrací do Česka po třech letech. A má na co navazovat. Duel Chicaga s Philadelphií sledovala vyprodaná O2 arena, ne vždy ale byl o nejlepší ligu na světě takový zájem. Pražská premiéra v roce 2008 sice ukázala mimořádný potenciál, o dva roky později ho ale ani zdaleka nenaplnila. Tentokrát se opět očekávají zaplněné tribuny, a to i přes nejdražší ceny v historii.