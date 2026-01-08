Premium

Zemřel legendární Mr. Goalie. Hall odchytal více jak 500 zápasů v řadě, bylo mu 94 let

  10:02
Zemřel legendární hokejový brankář Glen Hall, jehož rekordní série 502 odchytaných zápasů NHL za sebou nejspíš nikdy nebude překonána. S odkazem na rodinu o úmrtí dvojnásobného vítěze Stanley Cupu informoval jeden z jeho bývalých klubů Chicago Blackhawks. Bylo mu 94 let.
Glenn Hall v brance St. Louis je v pozoru proti střele Montrealu. | foto: AP

Hall, přezdívaný „Mr. Goalie“, hrál v NHL za Detroit, Chicago a St. Louis v letech 1952-1971. Rodák z kanadské provincie Saskatchewan je považován za prvního gólmana, jenž v době, kdy brankáři chytali vestoje, klesal při zákrocích na kolena. Střelám navíc čelil bez masky, jak bylo v té době obvyklé.

První Stanley Cup získal Hall jako náhradník v roce 1952 s Detroitem ještě předtím, než nastoupil k jedinému zápasu NHL. O devět let později už Chicagu triumf v elitní soutěži vychytal.

Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off paradoxně získal až v roce 1968, kdy v brance St. Louis nestačil ve finále na Montreal. Stal se druhým z celkově šesti držitelů této trofeje z poraženého týmu v historii.

Bývalí hráči Chicaga se účastní předzápasového ceremoniálu. Zleva Stan Mikita, Glenn Hall, Bobby Hull, Bill Wirtz a Tony Esposito.

Jeho série více než 500 odchytaných zápasů v řadě už vzhledem k tomu, jak se brankářská pozice proměnila, podle všeho nikdy nebude překonána. Včetně play off nastoupil dokonce do 552 utkání za sebou.

„Glenn byl urostlý, spolehlivý a velkolepý. Jeho rekord ze sezon 1955/56 až 1962/63 stále platí a nejspíš navždy bude. Je skoro nepochopitelný, zvlášť když si uvědomíte, že to dokázal bez masky,“ uvedl komisionář NHL Gary Bettman.

Vedle trofeje pro nejlepšího hráče play off získal Hall také Calder Trophy pro nejlepšího nováčka a třikrát Vezina Trophy, tehdy udělovanou gólmanovi týmu s nejméně obdrženými brankami.

V 906 zápasech základní části si připsal 407 výher a 84 čistých kont. V roce 1975 byl uveden do Síně slávy a v roce 1988 Chicago vyřadilo z užívání jeho číslo 1.

