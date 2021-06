Kouč kanadských mistrů světa Gallant povede v NHL New York Rangers

Sedmapadesátiletý Gallant se do NHL vrací po roce a půl. Loni v lednu skončil u Vegas Golden Knights, se kterými v první sezoně v zámořské soutěži postoupil až do finále.



Vedl také Columbus a Floridu, kanadské reprezentace se ujal před letošním šampionátem. Mistrovství v Rize sice odstartoval jeho tým třemi porážkami, nakonec ale Kanada získala 27. titul v historii.

Quinn byl odvolán i se svými asistenty poté, co newyorský tým obsadil páté místo ve Východní divizi a nepostoupil do bojů o Stanleyův pohár. Čtyřiapadesátiletý kouč vedl tým tři sezony a do vyřazovacích bojů s ním prošel jen jednou.