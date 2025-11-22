Hokejové tragédie
Sportovní dějiny se neskládají pouze z krásných gólů a velkolepých vítězství. Kariéry mnoha hokejových hrdinů skončily předčasně – úrazem, havárií, nevyléčitelnou nemocí.
iDNES Premium oprašuje ty nejpoutavější příběhy ve volné sérii textů.
Bryz to bude právě sto let. Třetího prosince 1925 seděl Vézina na svém místě v rohu kabiny a plakal. Věděl, že je zle, že už se sem nevrátí. Leda zázrak by mu pomohl. Tuberkulóze, té vražedné potvoře napadající plíce, se tenkrát v Kanadě v podstatě nedalo ubránit.
Menší, bledý a štíhlý chlapík během patnáctileté služby svými zákroky nesčetněkrát zachránil tým před porážkou. Pro něj ovšem spása neexistovala.
Jen o pár dní dřív lékař J. E. Dube potvrdil hrozivé podezření a poslal ho domů. Než dal Vézina na jeho doporučení a oznámil neblahou novinu manažerovi Léovi Dandurandovi, ještě naposledy se vydal na místo, které tolik miloval.
Majitelé Canadiens vyplatili rodině Vézinovu roční gáži ve výši šesti tisíc dolarů, třebaže se objevil pouze v jediném zápase. A věnovali lize cenu pro nejlepšího gólmana sezony nesoucí jeho příjmení. Tato pocta pro mlčenlivého kliďase Georgese přetrvává už téměř sto let.