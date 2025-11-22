Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tuberkulóza! Při Vézinově loučení s kabinou vládl smutek, až se srdce svírala

Premium

Hokejisté Montreal Canadiens na snímku z roku 1924 | foto: Historic Collection / Alamy Profimedia.cz

Karel Knap
  12:00
Z hokejových stadionů se do světa často šíří poutavé příběhy o povstáních dříve porobených hrdinů, o úchvatných vítězstvích a z nich tryskající bezbřehé radosti. A pak se v nich odehrávají scény tak smutné, že při nich tečou potůčky slz. Tuze dojemně působí třeba chvíle, v níž se nemocný brankář Joseph Georges Gonzague Vézina v montrealské Mount Royal Areně navždy loučil se svou kariérou v Canadiens.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Hokejové tragédie

Sportovní dějiny se neskládají pouze z krásných gólů a velkolepých vítězství. Kariéry mnoha hokejových hrdinů skončily předčasně – úrazem, havárií, nevyléčitelnou nemocí.

iDNES Premium oprašuje ty nejpoutavější příběhy ve volné sérii textů.

Bryz to bude právě sto let. Třetího prosince 1925 seděl Vézina na svém místě v rohu kabiny a plakal. Věděl, že je zle, že už se sem nevrátí. Leda zázrak by mu pomohl. Tuberkulóze, té vražedné potvoře napadající plíce, se tenkrát v Kanadě v podstatě nedalo ubránit.

Menší, bledý a štíhlý chlapík během patnáctileté služby svými zákroky nesčetněkrát zachránil tým před porážkou. Pro něj ovšem spása neexistovala.

Jen o pár dní dřív lékař J. E. Dube potvrdil hrozivé podezření a poslal ho domů. Než dal Vézina na jeho doporučení a oznámil neblahou novinu manažerovi Léovi Dandurandovi, ještě naposledy se vydal na místo, které tolik miloval.

Majitelé Canadiens vyplatili rodině Vézinovu roční gáži ve výši šesti tisíc dolarů, třebaže se objevil pouze v jediném zápase. A věnovali lize cenu pro nejlepšího gólmana sezony nesoucí jeho příjmení. Tato pocta pro mlčenlivého kliďase Georgese přetrvává už téměř sto let.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slavia vs. ChomutovHokej - 25. kolo - 22. 11. 2025:Slavia vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
22. 11. 15:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Kolín vs. Frýdek-M.Hokej - 25. kolo - 22. 11. 2025:Kolín vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
22. 11. 16:00
  • 1.88
  • 4.19
  • 3.26
Třebíč vs. ZlínHokej - 25. kolo - 22. 11. 2025:Třebíč vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
22. 11. 17:00
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Litoměřice vs. TáborHokej - 25. kolo - 22. 11. 2025:Litoměřice vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
22. 11. 17:00
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.96
Sokolov vs. Poruba 2011Hokej - 25. kolo - 22. 11. 2025:Sokolov vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
22. 11. 17:00
  • 2.65
  • 4.10
  • 2.20
Pardubice B vs. VsetínHokej - 25. kolo - 22. 11. 2025:Pardubice B vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
22. 11. 17:00
  • 2.90
  • 4.11
  • 2.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Tuberkulóza! Při Vézinově loučení s kabinou vládl smutek, až se srdce svírala

Premium
Hokejisté Montreal Canadiens na snímku z roku 1924

Z hokejových stadionů se do světa často šíří poutavé příběhy o povstáních dříve porobených hrdinů, o úchvatných vítězstvích a z nich tryskající bezbřehé radosti. A pak se v nich odehrávají scény tak...

22. listopadu 2025

Máš průšvih? Jdeme na kafe a dort. Jandač to se mnou uměl, říká šampion Gřegořek

Bývalý hokejista a mistr světa z roku 2010 Petr Gřegořek

Mistr světa. Titul z roku 2010 už mu nikdo nevezme. Ale Petr Gřegořek musí chvilku přemýšlet nad tím, kde má schovanou medaili a dres z památného šampionátu. „Jsou doma ve sklepě,“ vyhrkne po chvíli...

22. listopadu 2025  10:58

Pastrňák byl u vítězné trefy Bostonu, v prodloužení rozhodl Geekie

Útočník Bostonu Pavel Zacha (vpravo) v zápase proti Los Angeles Kings.

Po dvou porážkách se hokejisté Bostonu v pátek vrátili na vítěznou vlnu, když i díky asistenci Davida Pastrňáka uspěli 2:1 po prodloužení na ledě Los Angeles. Obě branky Bruins obstaral Morgan...

22. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  9:49

Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových...

I prezident hokejového svazu Alois Hadamczik stojí na straně iniciativy Stop baráži, která má za cíl zrušit prolínací soutěž a zavést přímý postup do extraligy. Nejvyšší funkcionář českého hokeje...

21. listopadu 2025,  aktualizováno  22. 11. 8:34

Houdka vychytal spoluhráč Klíma: Příště ho to trefí do zadku a bude to gól

Michal Houdek z Kladna se snaží překonat Aleše Stezku v brance Komety.

Už se chystal slavit svůj premiérový gól v letošní extraligové sezoně, ale smůla! Brankáře Komety Aleše Stezku sice kladenský obránce Michal Houdek překonal, jenže cestu do sítě puku nešťastně...

21. listopadu 2025  22:46

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Italský boj o čas. Aréna pro OH stále připomíná staveniště, NHL je nervózní

Olympijská Santa Giulia Ice Hockey Arena v Miláně stále není dostavěná.

Za dva a půl měsíce se zde má rozehrát olympijský turnaj. Skutečně? Momentálně to tak úplně nevypadá. Místo nové a dokončené arény kolemjdoucí v Miláně stále vídají stavební stroje a dělníky. Práce...

21. listopadu 2025  16:34

Schleiss umazal vajíčko, proti Litvínovu skóroval hned dvakrát

Hokejisté Plzně slaví gól v duelu s Olomoucí.

Prolomil střelecké trápení a na vítězství s Litvínovem 7:2 se podílel hned dvěma zásahy. Pro Jana Schleisse se jednalo ve 24. kole o vůbec první branky této sezony.

21. listopadu 2025  15:26

Nejlepší tým v lize. Nečas září s hvězdami, kapitán líčí: Je neskutečné to sledovat

Hokejisté Colorada se radují z branky.

Jeden tým vládne všem, jeden jim všem káže. Upravená fráze z Pána prstenů sedí v NHL na hokejisty Colorada, kteří jsou po sedmé výhře za sebou v čele zámořské soutěže. Důvodem je především řádění...

21. listopadu 2025  14:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Spása Litvínova, dárek legendě. Být mladší, pomůžu taky, říká první kapitán

Jubilant Vladimír Kýhos starší před utkáním Litvínova

Bál se o Litvínov, teď jeho historicky prvnímu kapitánovi Vladimíru Kýhosovi nejstaršímu spadl kámen ze srdce. Věří, že skupina legend v čele s Jiřím Šlégrem, která od Orlenu převezme většinový podíl...

21. listopadu 2025  13:47

Třemi body pomohl k vysoké výhře. Ale Strome i smutnil, zmeškal narození dcery

Centr Washingtonu Dylan Strome vede puk, proti němu zasahuje Phillip Danault z...

Zatímco centr Dylan Strome z Washingtonu stál ve středovém kruhu a připravoval se na úvodní buly proti Montrealu, jeho žena už byla v porodnici. Hned během první přestávky se pak dozvěděl, že doma...

21. listopadu 2025  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.