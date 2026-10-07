Kritika, přespání u kapitána a velká chvíle. Jednička draftu je v Torontu pod ochranou

Nemyslete si, Maple Leafs tradičně táhnou jako celek. Probouzí debaty, vyvolávají emoce. Po zpackané minulé sezoně a četných změnách v kancelářích i v sestavě obzvlášť.
Téma číslo jedna je ale jasné: McKenna. McKenna. A zase McKenna!
Gavin McKenna is an NHL goalscorer. 🍁 https://t.co/yzA7o66quS— NHL (@NHL) October 7, 2026
Tlak se snáší na každou jedničku draftu, v hokejem zcela poblázněném městě, které nemá milovaného sportu nikdy dost, se ale ještě výrazně umocňuje.
Také proto si teprve osmnáctiletého mladíčka vzali na starost starší spoluhráči. „Učím se od nich, pomáhají mi se vším. Už teď jsem jim opravdu vděčný,“ vyprávěl po zápase s Predators.
Okolnosti tomu chtěly, že první bod v NHL, asistenci ve druhé třetině, zapsal u trefy Johna Tavarese. Jednoho z lídrů, který mu před sezonou řekl: „Jestli chceš, můžeš bydlet u mě.“
McKenna nabídku s radosti přijal.
Zas tak velký podíl na gólu „pana domácího“ neměl. Stačilo jen sklepnout puk v obranném pásmu, zbytek už šestatřicetiletý centr, jenž předvedl parádní akci takřka přes celé kluziště, zařídil sám.
Podívejte se na Tavaresův gól proti Nashvillu:
GAVIN MCKENNA HAS HIS FIRST NHL POINT 🙌 McKenna finds John Tavares who finishes it off for his first goal of the season and the rookie's first career point! #Leafs https://t.co/mMVoJyLtDc— TSN (@TSN_Sports) October 7, 2026
Velký moment kanadského talentu přišel později. V pětatřicáté minutě, po náporu Toronta. Najel si na pravý kruh, převzal přihrávku od kapitána Austona Matthewse, který si v rohu skvěle pokryl kotouč v sérii soubojů, a přesnou ranou snížil na 3:4.
Zařval si, po ledě se projel po koleni, zapumpoval si pravačkou. „Nebudu lhát, ulevilo se mi. Jsem nadšený, tohle si budu pamatovat navždy,“ hlásil před kanadskými novináři.
Když po zápase usedl v kabině a vytáhl telefon, našel spoustu gratulací. Včetně té od rodičů Willyho a Krystal, kteří svého syna sledovali u obrazovky ve více než čtyři tisíce kilometrů vzdáleném městě Whitehorse.
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„Psali mi, že jsou na mě hrdí,“ líčil McKenna. „Kdyby seděli na tribuně, asi by si to užili ještě víc, ale jsem rád, že to viděli alespoň v televizi. Znamenají pro mě strašně moc, bez nich bych tu nebyl.“
V rozhovorech se usmíval. Radost mu udělal nejen osobní milník, ale také výsledek. Toronto, které ztrácelo už 0:3, ve třetím dějství srovnalo. A čtrnáct sekund před koncem prodloužení rozjásal fanoušky Matthews.
Také on se prvnímu hráči letošního draftu věnuje. Přechod do NHL se mu snaží co nejvíce usnadnit, vytvořit pro něj co nejpříjemnější prostředí, odklonit od něj okolní humbuk.
V neděli jej dokonce neváhal pozvat k sobě domů na „přespávačku“.
„Pokecali jsme, dali si pár sendvičů, koukali jsme na americký fotbal. Bylo to super,“ popisoval kanadský mladík. A vzápětí pobaveně dodal: „Když jsem teď dal gól, asi to budeme muset pořádat každý týden!“
Americký reprezentant, jeden z nejlepších střelců současnosti, velmi dobře chápe pozici, v níž se McKenna ocitl. Ví, jaké to je být v Torontu jedničkou draftu, hokejistou, k němuž fanoušci vzhlížejí a mají od něj mnohdy přemrštěná očekávání.
„První zápasy pro něj nebyly snadné, další těžké momenty přijdou,“ rozpovídal se Matthews. „Ale je vidět, že má obrovský talent. V kabině se cítí skvěle. Všichni, od prvního hráče do posledního, jsme rádi, že si ten gól mohl užít.“
„Přeju mu to, protože si to zaslouží,“ přidal se švédský útočník William Nylander. „Situaci vyřešil výborně. Počkal si, rána mu sedla, krásně to trefil do horního růžku.“
Nothing but proud and happy reactions from Gavin McKenna’s teammates and coaches after being part of his first NHL goal 🙌 https://t.co/UYcUrLwVsZ— TSN (@TSN_Sports) October 7, 2026
A trenér Jim Hiller doplnil: „Víme, že je šikovný a kreativní, ale tady ukázal, že umí i skvěle zakončovat. Na střídačce všichni okamžitě ožili, také z pohledu vývoje utkání šlo o velmi důležitou trefu.“
Bronzový medailista z posledního juniorského šampionátu se díky ní může trochu víc uvolnit. Odrazit se, zapomenout na úvodní tři starty v NHL, kdy nebyl na ledě tolik výrazný.
„Čekání na první gól a bod mi ale připadalo ještě delší...“ přiznal McKenna. „Snažil jsem se postupně zlepšovat, zvykat si. Tohle byl můj nejlepší výkon, snad se vydávám správným směrem.“
Před soubojem s Nashvillem se na něj snášela kritika. Třeba i proto, že vynechal již několik ranních dobrovolných rozbruslení. Dokonce padaly názory, zda by raději neměl zamířit na farmu.
I takový je úděl prominentní vycházející hvězdy na jednom z nejsledovanějších hokejových trhů v zámoří. Pozornosti neuniknete, jste neustále pod dohledem.
„Má velké sebevědomí, skvělé dovednosti. A moc věcí neřeší, prostě jde na led a hraje. Uvidíte, že se rozjede,“ vzkázal Matthews, jenž řídil vítězství nad Predators čtyřmi body (1+3).
První hvězdou zápasu se i tak stal McKenna. Zamával takřka devatenácti tisícovkám fanoušků v Air Canada Centre, vyslechl si bouřlivé ovace. S vděkem a rozhodně ne naposledy.