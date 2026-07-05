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Smlouva pro jedničku. McKenna se dohodl s Torontem, kvůli hvězdě zvolil nové číslo

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  10:49
Novým vládcem draftu do hokejové NHL se stal kanadský útočník Gavin McKenna...

Novým vládcem draftu do hokejové NHL se stal kanadský útočník Gavin McKenna (uprostřed), kterého si vzalo Toronto, vedle něj vpravo stojí kanadský zpěvák a torontský rodák Justin Bieber, vlevo pak vrchní komisař NHL Gary Bettman. | foto: AP

Český obránce Radim Mrtka (6) vyváží puk před kanadským útočníkem Gavinem...
Gavin McKenna z Kanady v rozhovoru s novináři.
Gavin McKenna z Kanady v utkání s Finskem.
Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem.
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Kanadský hokejový útočník Gavin McKenna podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Torontem, které si jej minulý týden vybralo jako jedničku draftu NHL. Podle kanadské televizní stanice TSN si vedle průměrného ročního základního příjmu 1,075 milionu dolarů (asi 22,7 milionu korun) může osmnáctiletý talent na osobních bonusech vydělat dalších 3,5 milionu dolarů za sezonu.

Uplynulý ročník strávil McKenna na Penn State University v NCAA a v 35 zápasech si připsal 51 bodů za 15 branek a 36 asistencí. Na přelomu roku byl se 14 body (4+10) ze sedmi utkání druhým nejproduktivnějším hráčem mistrovství světa dvacítek a pomohl Kanadě k bronzu.

O sezonu dříve za Medicine Hat ve WHL zaznamenal v 56 duelech základní části 129 bodů (41+88) a v 16 utkáních play off přidal 38 bodů (9+29).

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Ve čtvrtek se McKenna zapojil do rozvojového kempu Maple Leafs. Rozhodl se, že bude hrát s číslem 92. Dosud hrával převážně s číslem 72, které ale nosí ruský brankář Sergej Bobrovskij, čerstvá posila Maple Leafs z trhu volných hráčů.

Další McKennova oblíbená čísla 9 a 27 jsou v Torontu vyřazena na počest Charlieho Conachera, Teda Kennedyho, Darryla Sittlera a Franka Mahovliche.

„Devítka a 27 jsou vyvěšené u stropu a já jsem chtěl mít od obou něco, takže je to 92,“ řekl McKenna. Bude čtvrtým hráčem Maple Leafs s číslem 92 v historii po Jeffu O’Neilovi, Igoru Ožiganovovi a Alexanderu Nylanderovi.

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