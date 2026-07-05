Smlouva pro jedničku. McKenna se dohodl s Torontem, kvůli hvězdě zvolil nové číslo

Uplynulý ročník strávil McKenna na Penn State University v NCAA a v 35 zápasech si připsal 51 bodů za 15 branek a 36 asistencí. Na přelomu roku byl se 14 body (4+10) ze sedmi utkání druhým nejproduktivnějším hráčem mistrovství světa dvacítek a pomohl Kanadě k bronzu.
O sezonu dříve za Medicine Hat ve WHL zaznamenal v 56 duelech základní části 129 bodů (41+88) a v 16 utkáních play off přidal 38 bodů (9+29).
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Ve čtvrtek se McKenna zapojil do rozvojového kempu Maple Leafs. Rozhodl se, že bude hrát s číslem 92. Dosud hrával převážně s číslem 72, které ale nosí ruský brankář Sergej Bobrovskij, čerstvá posila Maple Leafs z trhu volných hráčů.
Další McKennova oblíbená čísla 9 a 27 jsou v Torontu vyřazena na počest Charlieho Conachera, Teda Kennedyho, Darryla Sittlera a Franka Mahovliche.
„Devítka a 27 jsou vyvěšené u stropu a já jsem chtěl mít od obou něco, takže je to 92,“ řekl McKenna. Bude čtvrtým hráčem Maple Leafs s číslem 92 v historii po Jeffu O’Neilovi, Igoru Ožiganovovi a Alexanderu Nylanderovi.