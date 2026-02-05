Malér očekávané jedničky draftu. McKenna čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví

Zámořské servery se odvolávají na dokumenty Pensylvánského okresního soudu. Podle nich McKenna minulou sobotu 31. ledna okolo 20.45 hodin po hádce dvakrát udeřil do obličeje jedenadvacetiletého muže a zranil ho.
Incident se odehrál ve městě State College, kde osmnáctiletý hokejista působí v týmu Penn State Nittany Lions z univerzitní soutěže NCAA. V ten samý den s ním také před takřka 75 tisíci diváky hrál venkovní utkání proti Michigan State, v němž Nittany Lions padli 4:5 po prodloužení.
Podle místního serveru Centre Daily Times muž provokoval hokejistu a jeho členy rodiny, s nimiž McKenna po zápase trávil čas. Napadený pak údajně utrpěl zlomeniny na obou stranách čelisti, a musel tak podstoupit operaci, zároveň mu chyběl zub.
McKennu po složení kauce v hodnotě 20 tisíc dolarů propustili, slyšení u soudu je předběžně naplánováno na příští středu 11. února. Po potyčce čelí také obvinění z napadení i z přestupků obtěžování a výtržnictví.
Nejvážnější možný přečin ale představuje právě těžké ublížení na zdraví první stupně, definované jako „pokus o způsobení těžké újmy na zdraví nebo jeho způsobení s extrémní lhostejností“.
V případě jeho prokázaní hrozí odnětí svobody až na dvacet let a/nebo pokuta 25 tisíc dolarů.
„Jsme si vědomi obvinění, která byla vznesena, ale vzhledem k probíhajícímu šetření nebudeme situaci více komentovat,“ zareagoval tým Penn State, do jehož programu McKenna atypicky přestoupil z juniorské soutěže do NCAA jako jeden z prvních kanadských juniorů v historii.
Na přelomu roku se zúčastnil také bronzového světového šampionátu do dvaceti let, kde dvakrát narazil i na stříbrný český tým. Při druhém měření, porážce 4:6 v semifinále, dostal po gólu Vojtěcha Čihaře do prázdné branky za nesportovní chování trest do konce utkání.
Teď čelí ještě daleko horším následkům, před červnovým draftem zůstává jeho hokejová budoucnost nejistá.