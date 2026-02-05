Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Malér očekávané jedničky draftu. McKenna čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví

Autor:
  11:08
Je to další kanadský supertalent, v mnoha expertních žebříčcích figuruje na pozici jedničky pro nadcházející draft do hokejové NHL. Teď si ale Gavin McKenna zadělal na pořádný průšvih. V americké Pensylvánii po potyčce čelí hned čtyřem obviněním tamních úřadů, mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. K soudu má zamířit příští týden.
Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem.

Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem. | foto: Nicole OsborneAP

Český obránce Radim Mrtka (6) vyváží puk před kanadským útočníkem Gavinem...
Gavin McKenna z Kanady v rozhovoru s novináři.
Gavin McKenna z Kanady v utkání s Finskem.
Kanadský talent Gavin McKenna v akci v přípravném duelu se Švédskem.
14 fotografií

Zámořské servery se odvolávají na dokumenty Pensylvánského okresního soudu. Podle nich McKenna minulou sobotu 31. ledna okolo 20.45 hodin po hádce dvakrát udeřil do obličeje jedenadvacetiletého muže a zranil ho.

Incident se odehrál ve městě State College, kde osmnáctiletý hokejista působí v týmu Penn State Nittany Lions z univerzitní soutěže NCAA. V ten samý den s ním také před takřka 75 tisíci diváky hrál venkovní utkání proti Michigan State, v němž Nittany Lions padli 4:5 po prodloužení.

Absolutně výjimečný. Roste další velká hvězda, porovnávají ho s McDavidem

Podle místního serveru Centre Daily Times muž provokoval hokejistu a jeho členy rodiny, s nimiž McKenna po zápase trávil čas. Napadený pak údajně utrpěl zlomeniny na obou stranách čelisti, a musel tak podstoupit operaci, zároveň mu chyběl zub.

McKennu po složení kauce v hodnotě 20 tisíc dolarů propustili, slyšení u soudu je předběžně naplánováno na příští středu 11. února. Po potyčce čelí také obvinění z napadení i z přestupků obtěžování a výtržnictví.

Nejvážnější možný přečin ale představuje právě těžké ublížení na zdraví první stupně, definované jako „pokus o způsobení těžké újmy na zdraví nebo jeho způsobení s extrémní lhostejností“.

Gavin McKenna z Kanady v utkání s Finskem.

V případě jeho prokázaní hrozí odnětí svobody až na dvacet let a/nebo pokuta 25 tisíc dolarů.

„Jsme si vědomi obvinění, která byla vznesena, ale vzhledem k probíhajícímu šetření nebudeme situaci více komentovat,“ zareagoval tým Penn State, do jehož programu McKenna atypicky přestoupil z juniorské soutěže do NCAA jako jeden z prvních kanadských juniorů v historii.

Na přelomu roku se zúčastnil také bronzového světového šampionátu do dvaceti let, kde dvakrát narazil i na stříbrný český tým. Při druhém měření, porážce 4:6 v semifinále, dostal po gólu Vojtěcha Čihaře do prázdné branky za nesportovní chování trest do konce utkání.

Teď čelí ještě daleko horším následkům, před červnovým draftem zůstává jeho hokejová budoucnost nejistá.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Švédsko vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Švédsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
5. 2. 12:10
  • 1.38
  • 4.94
  • 6.46
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
5. 2. 14:40
  • 2.50
  • 3.79
  • 2.42
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.06
  • 13.10
  • 23.80
Litoměřice vs. Pardubice BHokej - 45. kolo - 5. 2. 2026:Litoměřice vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
5. 2. 18:00
  • 2.83
  • 4.50
  • 2.00
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:10
  • 30.00
  • 23.20
  • 1.01
Washington vs. NashvilleHokej - - 6. 2. 2026:Washington vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
6. 2. 01:00
  • 1.88
  • 4.14
  • 3.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

To je snad vtip? Pastrňák se radoval z gólu, rozhodčí ho ale místo oslav vyloučil

David Pastrňák sice překonal v nájezdu Andreje Vasilevského, puk ovšem narazil...

Už to vypadalo, že Boston zběsilé utkání pod širým nebem proti Tampě nakonec vyhraje, když David Pastrňák v prodloužení vstřelil gól. Jenže ten neplatil. Kvůli faulu, kterého se sám český hokejista...

Mít tak fyzičku jako Pogačar! Galvas cílí na mistrovství, o NHL praví: Zájem z ní necítím

Premium
Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Olympiádu sice bude sledovat jen z pohodlí domova, i tak si ale představí, jak by si asi vedl proti nejlepším hráčům na světě. „Byl by to strašnej fofr,“ pronese Tomáš Galvas, talentovaný hokejový...

5. února 2026

Malér očekávané jedničky draftu. McKenna čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví

Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem.

Je to další kanadský supertalent, v mnoha expertních žebříčcích figuruje na pozici jedničky pro nadcházející draft do hokejové NHL. Teď si ale Gavin McKenna zadělal na pořádný průšvih. V americké...

5. února 2026  11:08

Američan klidně zaplatí 90 dolarů za ženský hokej. Chodí plné stadiony. Proč?

Ivo Mocek je trenér ženských hokejistek a dovednostní kouč. Dlouhodobě žije v...

Ve Spojených státech a Kanadě berou ženský hokej naprosto vážně. Nevěříte? Chodí na něj tisíce fanoušků ochotných zaplatit jen za vstupné desítky i stovky dolarů. O tom, i o poměrech za mořem nebo...

5. února 2026

Vejmelka byl hvězdou zápasu, Pastrňák v posledním startu asistoval

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Předposlední hrací den hokejové NHL před olympijskou přestávkou bylo na programu deset duelů. Z českých hráčů v poli se díky asistenci jako jediný prosadil David Pastrňák z Bostonu. Jeho spoluhráč...

5. února 2026  7:13,  aktualizováno  8:27

Ruská hvězda mění v NHL dres. Opora Rangers Panarin se stěhuje do Los Angeles

Arťom Panarin z New York Rangers střílí na bránu Washington Capitals, brání ho...

Ruský hokejový útočník Artěmij Panarin bude v NHL nově hrát za Los Angeles, které jej získalo z New Yorku Rangers. Opačným směrem putují nadějné křídlo Liam Greentree a podmíněná volba ve třetím kole...

4. února 2026  22:09

Ahoj Kide, teda Side. Simon vzpomíná na setkání s Crosbym i šampionát v Praze

Plzeňský útočník Dominik Simon vyváží puk z vlastního pásma.

V roli benjamínka národního týmu zažil domácí mistrovství světa, odehrál přes 250 zápasů v NHL a dnes Dominik Simon obléká dres extraligové Plzně. Jak vzpomíná na sezony v Pittsburghu a setkání se...

4. února 2026  15:15

Dostál s Vladařem v NHL slavili výhry, Palát asistoval za Islanders

Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Po úterních zápasech zbývají v NHL do olympijské přestávky jen dva hrací dny. Některé týmy už mají dohráno. Jedním z nich je Anaheim, který do pauzy i díky zákrokům Lukáše Dostála vstoupil výhrou 4:2...

4. února 2026  7:19,  aktualizováno  8:22

Plekanec o povstání Rytířů: Majitel Drastil si za investice zasloužil lepší výsledky

Nový kouč Rytířů Tomáš Plekanec.

Hokejisté Kladna už nejsou barážoví abonenti. Podruhé v řadě své „předplatné“ v záchranářské hře o extraligu zrušili. Letos jim pomohla i trenérská rošáda, místo Davida Čermáka se ujal taktovky nad...

4. února 2026  6:29

Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Premium
Generální manažerka ženské hokejové reprezentace Tereza Sadilová

Možná vás tím rozhovorem zaskočí. Darem řeči už ohromila jiné osobnosti, velká jména. Nepřizná to, ale kdyby chtěla, napíše známým za moře a otevřou jí dveře i v NHL. Jí, 27leté Češce. Však Terezu...

4. února 2026

Jak Češi těžili z bizarního turnaje. Hokejový bronz z letních OH získali se skóre 1:31

TÝM „TĚCH PRVNÍCH“. Československá sestava, která na letní olympiádě v roce...

Někdy k velké radosti stačí málo. Třeba i jeden gól v celém turnaji. Československo to dokonale poznalo před 106 lety, kdy se tuzemský hokej dočkal historicky první olympijské medaile. A hned při...

3. února 2026  18:01

Stane se Hronek kapitánem Vancouveru? V zámoří se diví: Vždyť s nikým nemluví

Čský obránce Filip Hronek střílí v utkání proti Pittsburghu.

Zahajují restart. Postupně dávají sbohem oporám, tvoří nové mužstvo. S přestavěným jádrem, obměněnou kulturou v kabině i odlišnými lídry. Na kom by výsledky Vancouveru, aktuálně nejhoršího týmu NHL,...

3. února 2026  16:10

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Začátku olympijského turnaje už se nemůže dočkat. Původně měl do Milána přiletět v neděli s dalšími hráči z NHL, nakonec bude na místě už v pátek. David Pastrňák, tahoun hokejové reprezentace a jedna...

3. února 2026  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.