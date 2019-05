Bettman odmítl v NHL celoplošné zákazy startů za kontakt s hlavou

„Dodatečné trestání všech úderů do oblasti hlavy by se mohlo proměnit v nevýhodu pro vyšší hráče při soubojích s těmi menšími. Výsledkem by pak také mohlo být, že jakékoliv souboje ze hry vymizí. Jenže fanoušci je mají rádi,“ uvedl Bettman v kanadské metropoli.

Během debat se zákonodárci šéf nejlepší hokejové ligy světa opětovně připomněl i svůj déle přetrvávající názor, že neexistuje přímá spojitost mezi otřesem mozku a tzv. chronickou traumatickou encefalopatií (CTE), která je známá také jako „boxerská demence“.

Při ní dochází k nevratnému poškození mozku, které se postupně zhoršuje a může vyústit například v demenci, deprese, problémy s řečí či závratě. Příčinou jsou opakované údery do hlavy, u sportovců jsou nejvíce rizikové sporty jako box, americký fotbal, ragby, fotbal a právě hokej. Určit u nemocného s jistotou diagnózu je ale možné až díky pitvě.

Pozornost byla v tomto ohledu upřena hlavně na hráče amerického fotbalu v NFL, jenže úmrtí řady hokejistů v zámoří za poslední roky tento pohled výrazně pozměnila. Jak prokázala pitva, Todd Ewen, Bob Probert, Derek Boogaard, Jeff Parker, Wade Belak, Larry Zeidel, Reggie Fleming, Rick Martin, Steve Montador i Zarley Zalapski bojovali všichni shodně s CTE.

„Jde o potenciální problém, který je hodně spojován s hráči amerického fotbalu. NFL a NHL by však neměly být srovnávány, neboť v hokeji nejsou kontakty s hlavou tak opakované,“ domnívá se Bettman.

„Nejsem lékař. A nejsem ani vědec. Mé pohledy na věc utváří názory odborníků v daném odvětví. Na základě toho nevěřím, že existuje zcela jasný důkaz o spojitosti (otřesu mozku a CTE). Pokud má někdo informace o opaku, moc rádi si je vyslechneme,“ ujistil Bettman.

Jeden z členů kanadského parlamentu mu ale oponoval. „Důkazy jsou naprosto zřejmé,“ prohlásil Darren Fisher. Další člen Liberální strany Kanady Doug Eyolfson, který je civilním povoláním lékař, navrhl možnost zcela vymítit bitky z NHL. Bettman ale řekl, že v současnosti jsou šarvátky na hranici historického minima a v 85 procentech utkání k nim vůbec nedojde.

Eyolfson je ale přesvědčený, že by měly být úplně zakázané. „Jde o kriminální akt v jakékoliv jiné oblasti. Vyjma bojových sportů, jako je například box. Bitky by měly být z NHL odstraněny jedním šmahem,“ řekl Bettmanovi.

Podle šéfa NHL by šlo o problematický krok. „Hráči by nesouhlasili. Mnozí z nich cítí, že bitky pomáhají jinak zvýšit bezpečnost na ledě a mají být součástí hry. Už teď jsou navíc trestané,“ prohlásil Bettman. „V hlasování čtyři pět let zpátky, kterého se zúčastnila zhruba polovina hráčů, se 98 hráčů vyslovilo proti možnosti měnit nějak pravidla v souvislosti s bitkami,“ doplnil.

Loni v listopadu vyplatila NHL při mimosoudním vyrovnání celkem 18,9 milionu dolarů, aby urovnala soudní spor u federálního soudu v Minnesotě, který byl největší toho druhu a týkal se více než stovky bývalých hráčů NHL. Ti představitelům soutěže vyčítali, že je liga neochránila před úrazy hlavy, nevarovala hráče před riziky a naopak podporovala násilnou hru, jež vedla k jejich zraněním. Mnozí z nich ale na vyrovnání v rámci hromadné žaloby nepřistoupili a rozhodli se dál soudit individuální cestou.