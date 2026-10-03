Neprospíváte sobě ani fanouškům. Šéf NHL kritizuje hráče, schyluje se ke sporu?

K případům, kdy si hráči chtěli za každou cenu vydupat změnu působiště, docházelo také v minulosti.
Nyní je téma aktuální proto, že se přes léto nahromadily ve větším počtu. Přilákaly pozornost hokejové veřejnosti, dle očekávání neminuly ani komisionáře NHL, který stojí v jejím čele už třiatřicet let.
„Původně jsme fungování tohoto nástroje zamýšleli úplně jinak,“ přiznal Bettman v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Sportsnet 590 The FAN, jakmile se debata stočila na téma klauzulí o nevyměnitelnosti.
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Hráči, kteří ji mají ve smlouvě, svou budoucnost více kontrolují, někdy i úplně. Jsou chránění před výměnou, odesláním na farmu, zároveň si mohou sestavit seznam adres, kam případně (ne)chtějí být vyměněni.
„My to zaváděli pro následující situace: Chystáte se podepsat dlouholetý kontrakt, abyste mohli působit tam, kde chcete. Třeba týmu i poskytnete menší slevu, díky klauzuli ale máte jistotu, že budete moci zůstat,“ vracel se šéf zámořské soutěže k myšlenkovým pochodům z roku 2005.
Tehdy, po přelomové výlukové sezoně, se jednalo primárně o požadavek NHLPA (Hráčská asociace NHL), která kvůli implementaci platových stropů chtěla pro hokejisty záruku větší stability.
Gary Bettman believes the NHL has gotten away from the original purpose of no-trade clauses 👀— Gino Hard (@GinoHard_) October 1, 2026
Bettman says they were intended to protect players signing long-term in a place they wanted to stay, not allow them to demand a trade AND dictate where they’re willing to go.
He says… pic.twitter.com/hnFqUHULxX
Přístup k nastaveným procesům se však časem měnil. V současnosti už největší hvězdy neváhají zaměstnavatele zatlačit do kouta a klást si požadavky.
Někteří úspěšně, třeba jako Brady Tkachuk, jenž si v zákulisí prosadil výměnu z Ottawy do Floridy.
Dylanu Larkinovi se naopak Detroit zatím rozhodl nevyhovět. Americký centr původně uvedl jen tři mužstva, kam by byl ochotný se přesunout, klub mu mezitím odebral kapitánské „céčko“.
V patové situaci uvízl i spor mezi Connorem Hellebuyckem a Winnipegem. Brankářská hvězda na truc nenastoupila do přípravného kempu, Jets reagovali suspendací a zmrazením platu. Vyčkávají, hledají vhodného obchodního partnera.
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„Občas to někomu může přijít vhod a nakonec i klapnout, ale na základě toho, co teď pozorujeme, mi přijde, že to lize spíš škodí. Hráči tím neprospívají ani sobě, není to dobré ani pro fanoušky, kteří náš sport sledují,“ prohlásil Bettman, v zámoří známý svou konzervativností.
Řada expertů s ním nesouhlasí. Podle nich je NHL díky novému trendu zajímavější, bohatší na události.
Nedivte se, pokud k podobným krokům postupně sáhne více jmen, ostatně ve smlouvě má klauzuli o nevyměnitelnosti zanesenou zhruba každý třetí.
„Berou svůj osud do vlastních rukou,“ řekl pro ESPN anonymně jeden z agentů. „Nevím, kdy přesně ke změně došlo, ale v NHL se spoustu věcí napodobuje. Udělá to jeden, ostatní se přidají, jakmile nejsou spokojení s postavením v klubu. Nakonec se z toho může stát běžná praxe.“
To si Bettman nepřeje, aktuálnímu dění proto začíná věnovat větší pozornost: „Pár případů během jednoho léta tolik neznamená, ale pokud se to má opakovat ve větší míře, budeme to muset probrat s NHLPA.“
Hráčská asociace na jeho slova dosud nereagovala, aktuálně se ale nachází v lepší pozici.
Pokud se ovšem mají pořádky změnit, ještě to nějakou dobu potrvá. Nová kolektivní smlouva mezi oběma stranami totiž začala platit teprve v polovině září, ta příští vejde v platnost až v roce 2030.
This is revisionist history ignoring the creation of No Move Clauses in 2005. Gary can pick and choose his history if he wants but No Move/No Trade Clauses are critical rights players have negotiated (trading off other rights) at the bargaining table. https://t.co/E92eWYTKif— Allan Walsh🏒 (@walsha) October 1, 2026
„NHL hledá problém tam, kde žádný není. Nezapomínejme, že nikdo týmy nenutí, aby klauzule do kontraktů zařazovaly, jde o zcela běžnou součást jednání,“ napsal vlivný agent Allan Walsh, častý kritik vedení NHL.
Bettman zastává jiný názor. „Dostáváme se poměrně daleko za rámec našeho původního záměru,“ vzkázal. Už teď se zdá, že v budoucnu může tato záležitost vytvářet mezi hráči a ligou třecí plochy.