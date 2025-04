drev Martin Dřevínek Autor:

16:39

V Coloradu stále zastává funkci kapitána. A to i přesto, že téměř tři roky hokej nehrál. Nyní to vypadá, že se Gabriel Landeskog po vleklých problémech blíží comebacku. Zatím působí na farmě, vyloučený ovšem není ani návrat do NHL. Český útočník Martin Nečas by se tak mohl dočkat dalšího hvězdného parťáka.