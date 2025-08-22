Stačilo pár zápasů a už se dočká miliardy. Talent Nazar v NHL slaví rekordní smlouvu

Pro detailisty, sedmiletá smlouva s celkovým příjem 46,2 milionu dolarů vychází přibližně na 973,5 milionu korun. Ročně útočník Chicaga od sezony 2026/27 průměrně obdrží 6,6 milionu dolarů.
Jakmile navíc dohoda vyprší, Američan bude stále ve vrcholovém věku do třiceti let. A může tak teoreticky uzavřít ještě jeden, klidně výhodnější, dlouhodobý pakt.
Historie NHL u hráče jeho zkušeností patrně nepamatuje tak vysoký výdělek, jak potvrzuje i renomovaný kanadský novinář Elliotte Friedman.
Nejblíž je ruský útočník Kirill Kaprizov, jenž si po 55 zápasech vydobyl v září 2021 pětiletou smlouvu s roční gáží devíti milionů dolarů. Celkově tedy 45 milionů, o jeden méně než Nazar.
Nutno dodat, že u jednoho z nejlepších hokejistů zámořské soutěže platily jiné okolnosti. Kontrakt od Minnesoty tehdy obdržel ve čtyřiadvaceti, šest let po draftu, kdy do NHL přicházel jako hotový hráč připravený ruskou KHL.
Mezitím stihl Rusku také vystřelit olympijské zlato na hrách v Pchjongčchangu. A rychle se zařadil mezi hvězdy.
To Nazar spolu s opěvovaným Kanaďanem Connorem Bedardem patří teprve mezi budoucí pilíře mladé sestavy Blackhawks.
Oplývá genialitou a skvělým čtením hry směrem do ofenzivy, o čemž se přesvědčili také čeští hokejisté na světovém šampionátu v Herningu. Právě Nazar tehdy v závěrečném skupinové klání dvěma góly otáčel nepříznivý stav 1:2 a pomohl Spojeným státům k vítězství 5:2.
Se spoluhráči pak o pár dní později slavil historické zlato, které země brala poprvé od roku 1960. Na akci posbíral v deseti utkáních dvanáct bodů (6+6), v NHL má zatím bilanci 13 gólů a 14 asistencí.
„Frank dokázal, že je jedním z největších talentů v lize,“ chválí i chicagský manažer Kyle Davidson.
Postupně ale i on od nadaného mladíka bude čekat víc, ještě se vzrůstající odměnou.