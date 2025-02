Turnaj hvězd se blíží. Kanada a Švédsko mají slabinu, budou Finové jen do počtu?

14:20

Možná už si ani nepamatujete, jak probíhalo poslední setkání nejlepších hokejistů na mezinárodní scéně. Od Světového poháru uběhla dlouhá doba, už více než osm let. I proto jsou fanoušci zvědaví, co akce s názvem Four Nations přinese. Kdo vyhraje? Jaká z hvězd nejvíc zazáří? Redakce iDNES.cz vybírá otázky, které se před startem turnaje řeší.