Nasaďte tři brankáře a modlete se! Hvězdy vedle sebe, Kanada děsí elitní přesilovkou

Kanadští hokejisté v rozhovoru během tréninku před Four Nations. | foto: AP

„Ohromná síla! Něco takového nepamatujeme od Kanadského poháru v roce 1987,“ shodují se fanoušci a experti před úvodním duelem turnaje, v němž zámořská velmoc vyzve Švédy (čtvrtek 2:00 SEČ).

Když se soupeři před osmatřiceti lety dopustili faulu, museli okamžitě litovat. Společně se dvěma mimořádnými postavami hokejové historie na ně vletěli Mark Messier, Paul Coffey a Ray Bourque.

Tentokrát zámořská velmoc vyrazí do akce s první přesilovkou v následujícím složení: Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby, Sam Reinhart, Cale Makar.

Čtyři elitní útočníci, k nim nejlepší obránce současnosti. Hvězdná partička, která až nahání hrůzu.

„Jak je bránit? Nevím, možná zkusit nasadit tři brankáře a modlit se,“ rozesmál novináře Brad Marchand, další z očekávaných tahounů kanadského výběru.

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku Kanady.

Velmi rychle ale zvážněl: „Moc lepších pětek aktuálně neposkládáte. Když je vidím na tréninku, rázem se i já měním v hokejového fanouška a těším se, co nám všem předvedou.“

Není se čemu divit.

Američané, Švédové a Finové budou muset při oslabení bránit druhého, třetího, dvanáctého, čtrnáctého a sedmnáctého nejproduktivnějšího hráče minulé sezony NHL.

Úderná letka dohromady nastřádala 550 bodů (MacKinnon 140, McDavid 132, Reinhart a Crosby 94, Makar 90), krátce před třemi odehranými čtvrtinami základní části tohoto ročníku jsou na 341 zápisech do statistik.

Jen pro srovnání, často vzpomínaná lajna z Kanadského poháru posbírala během předcházející sezony 1986/87 hned 559 bodů. Vyčníval především Gretzky (183), stovku pokořili i Lemieux a Messier (oba 107).

Tehdejší hokej ale nelze s tím současným srovnávat. Taktikou méně svázaný styl hry vyhovoval právě největším hvězdám, technika chytání a schopnosti brankářů od té doby rovněž urazily pořádný kus cesty.

Kanadské přesilovkové komando není jen zvučné na papíře, ale také ideálně vyvážené.

Crosby patří k absolutní špičce na vhazování, Makar dokáže elegantně operovat na modré čáře, MacKinnonova a McDavidova rychlost se šikne při zavážení puku do útočného pásma, Reinhart je velice zdatný střelec.

Všechny navíc zdobí obdivuhodný přehled a schopnost vmžiku překvapit protivníky nečekanou nahrávkou, svižným zakončením či bleskovým uvolněním.

„Mají všechno. Věříme, že budou dominovat,“ hlásil odhodlaně další ze spoluhráčů Colton Parayko.

Ani s druhou lajnou nesáhne Jon Cooper při početní výhodě vedle. Také Shea Theodore, Travis Konecny, Mark Stone, Brayden Point a Mitchell Marner mají dovedností na rozdávání.

Zkušený kouč si možnost vést tak výjimečné mužstvo nadmíru váží, ale na tiskové konferenci nezapomněl upozornit: „Nevyhrávají nejlepší hráči, vyhrává nejlepší tým.“

Generální manažer kanadského výběru Don Sweeney (vlevo) a kouč Jon Cooper na tiskové konferenci.

Pro výrazné osobnosti NHL platí to stejné, co pro všechny ostatní. Během pár dní si musí na ledě porozumět, objevit vzájemnou chemii. Zároveň je potřeba poradit si s obrovskými očekáváními.

„Cítíme to, ale tak to má být. Tlak bereme jako privilegium, znamená to, že fanoušci na nás spoléhají,“ nezříká se odpovědnosti MacKinnon, jeden z nejuznávanějších lídrů napříč soutěží.

Výběr z roku 1987 to zvládl a uspěl. Ve strhující finálové sérii na dva vítězné duely přetlačil Sovětský svaz, který táhlo legendární ofenzivní trio Sergej Makarov, Igor Larionov, Vladimir Krutov.

O zlatu sní Kanada i tentokrát. A právě přesilovky mohou sehrát zásadní roli.