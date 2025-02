Převaha, obavy, úleva. Kanada přežila, teď vyhlíží odplatu: Druhé místo nebereme

Pardubický obránce Michal Houdek zná svůj trest za nepřiměřený zákrok ramenem do hlavy brněnského zadáka Marka Ďalogy. Disciplinární komise mu udělila stopku na pět zápasů, stihne tak ještě poslední...

Žádné lážo plážo, i když je postup jistý. Litoměřice se chystají na play off

Pět kol před koncem základní části už mají hokejisté Litoměřic jistý přímý postup do prvoligového play off a mohli by odpočívat či taktizovat, ale útočník Filip Kuťák má pro finiš soutěže úplně jiný...