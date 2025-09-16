Vyhovuje nám to. Kdepak, je to nefér! Hráči se neshodnou, jestli chtějí změny v NHL

„Asi bych to změnil. Někdy mi připadá až nefér, když na sebe už v prvním kole narazí dva týmy, které se řadí k nejlepším,“ prezentoval svůj pohled český brankář a jednička Anaheimu.
Pro příklad nemusíme chodit daleko.
Jak vypadá současný formát play off NHL?
Do play off postoupí nejlepší tři celky z každé divize. Zbývající čtyři místa obsadí držitelé divokých karet, dvě nejlepší mužstva z každé konference podle počtu bodů. Právě s nimi se střetnou vítězové jednotlivých divizí, druzí a třetí v pořadí nastoupí proti sobě.
Téma systému vyřazovacích bojů znovu ožilo na jaře. Hned v prvním kole se potkaly Dallas (5. místo po základní části) a Colorado (8. místo), dva stobodové kolosy a vážní uchazeči o Stanley Cup.
„To nebylo ideální,“ uznal Cale Makar, hvězdný bek poražených Avalanche. „Měli bychom se vrátit k variantě, že první tým konference hraje s osmým, druhý se sedmým atd. Ale jinak bych nic neměnil.“
Drtivá většina dotázaných se s první částí jeho odpovědi ztotožňuje. I proto, že by případná úprava dodala vrcholu sezony větší pestrost a neopakovala by se setkání stále stejných dvojic.
Třeba hokejisté Edmontonu a Los Angeles se letos střeli už počtvrté v řadě... A vzhledem k rozložení sil v Pacifické divizi by se nikdo nemohl divit, kdyby na sebe příští rok narazili znovu.
„Pojďme to trochu oživit,“ nabádal Bettmana a spol. švédský zadák Victor Hedman z Tampy, k němuž se přidali i Brady Skjei z Nashvillu, Jordan Eberle ze Seattlu a další.
Seth Jarvis z Caroliny, Alex DeBrincat z Detroitu či Jack Hughes z New Jersey zase hlásí: „Takhle nám to vyhovuje, nedělali bychom s tím vůbec nic!“
Souběžně v zámořském hokeji koluje další přidružená debata.
Je šestnáct účastníků play off dostatečný počet? Nestálo by za to ho rozšířit a přidat „play in“, jakousi obdobu extraligového předkola, ke které NHL sáhla během covidu?
„Snad se nedostanu do problémů... Hokej se v tomto ohledu trochu zasekl. Mluví se o tom, že liga se brzy rozšíří, budeme v ní mít víc zástupců než jakákoliv jiná americká soutěž. Není to dostatečný důvod pro změnu?“ prohlásil bostonský obránce Charlie McAvoy.
Clayton Keller, ofenzivní tahoun Utahu, souhlasí: „Jen se podívejte na NBA. Pro týmy na hraně postupu uspořádala turnaj, který sleduje spousta lidí. Když chytnete formu ve správný čas, máte šanci v play off udělat pořádný rozruch. Líbí se mi to, ale jsem součástí menšiny.“
Je to patrné i z odpovědí, které hokejisté poskytli novinářům během předsezonní Media Tour.
Spousta z nich nechce do zaběhlých pořádků zasahovat. A co je zajímavé, figurují mezi nimi i tací, jejichž týmy si o účasti mezi šestnáctkou nejlepších několik let nechávají jen zdát.
„Zastávám názor, že ke Stanley Cupu vede ze všech sportovních trofejí nejsložitější cesta. Fyzicky šíleně náročná, musíte vyhrát mraky zápasů a sérií. Přidáním dalších týmů to celé ještě ztížíte,“ uvedl Tage Thompson z Buffala, jemuž vyřazovací fáze uniká dlouhých čtrnáct sezon.
„Play off má být odměnou. Ale pozor, není pro každého. Momentálně ji dostane polovina soutěže, což je spravedlivé. Když ho rozšíříte, proklouznou do něj i týmy, které si to nezaslouží,“ přidal se Travis Sanheim z Philadelphie.
O podobě současného formátu, jenž platí od roku 2014, se v zákulisí vedou rozhovory dlouhou dobu. Mezi ligovými funkcionáři, majiteli i generálními manažery.
„Slovo zákulisí je potřeba zdůraznit, protože jen hrstka z těch, kteří jsou naklonění něčemu novému, by vystoupila veřejně. Dobře vědí, jaký postoj zastává šéf NHL,“ napsal pro The Athletic renomovaný novinář Pierre LeBrun.
Bettman v červnu oslavil třiasedmdesáté narozeniny. Ve funkci se drží od 1. února 1993, nejdéle ze všech komisionářů v historii nejlepší hokejové soutěže na světě.
O své budoucnosti moc často nemluví. Nechává si pro sebe, jak dlouho ještě plánuje ve vedení setrvat. Vše ale nasvědčuje tomu, že dokud nepřepustí místo někomu jinému, play off zůstane neměnné.
„To, co máme teď, funguje!“
Ani hráči nejsou zásadně proti. Na systém si zvykli, nevnímají ho jako úplně nesmyslný a špatně nastavený. Drobné úpravy si představit umí, jen sami tolik nezmůžou.