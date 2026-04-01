Flyers si pojistili Jiříčka. Český bek získal smlouvu na dva roky, finančně si polepší

Dvaadvacetiletého Jiříčka získala Philadelphia krátce před uzávěrkou přestupů výměnou s Wild za útočníka Bobbyho Brinka. Od té doby bronzový medailista ze seniorského mistrovství světa 2022 a juniorský vicemistr světa z roku 2023 odehrál 10 zápasů za záložní tým Lehigh Valley Phantoms v AHL a zaznamenal 10 bodů za dvě branky a osm asistencí. Před trejdem si Jiříček připsal stejný počet bodů ve 24 utkáních za farmu Minnesoty Iowa Wild.
Klatovský rodák zahájil kariéru v NHL v Columbusu, jenž si ho v roce 2022 vybral jako celkově šestého na draftu. Předloni v listopadu Jiříčka vyměnili Blue Jackets do Minnesoty, za kterou v tomto ročníku odehrál 25 zápasů, v nichž nebodoval. Celkově má bývalý hráč Plzně v NHL odehráno 84 utkání se dvěma brankami a 11 přihrávkami.
Zacha mezi elitou. V NHL byl za březen vyhlášen třetím nejlepším hokejistou
Po sezoně se Jiříček mohl stát chráněným volným hráčem. Podpisem nové smlouvy si finančně polepšil, aktuálně měl kontrakt na 918 tisíc dolarů ročně.