Trump přinesl smůlu, mistr prožil ostudu. Dostali jsme nakládačku, smutnil trenér

  13:14
Jako by byli hlavami ještě v Bílém domě. Právě tam totiž zamířili hokejisté Floridy předtím, než se utkali s Carolinou. A zatímco u prezidenta Donalda Trumpa rozdávali úsměvy, o den později klopili hlavy. Hned devětkrát. „Dostali jsme nakládačku,“ pravil trenér Panthers Paul Maurice po porážce 1:9.
Hokejisté Caroliny se radují z dalšího gólu do sítě Panthers.

Hokejisté Caroliny se radují z dalšího gólu do sítě Panthers. | foto: AP

Vincent Viola, majitel Floridy, promlouvá před hráči a prezidentem Donaldem Trumpem při návštěvě Bílého domu.
Americký prezident Donald Trump promlouvá k hokejistům Floridy.
Americký prezident Donald Trump promlouvá k hokejistům Floridy.
Americký prezident Donald Trump přebírá zlatou hokejku od hráčů Floridy.
Ačkoliv Florida neprožívá zrovna ideální sezonu a překvapivě nefiguruje ani na pozicích zaručují postup do play off, na takový příděl není zvyklá.

Ano, v rozběhnutém ročníku už inkasovala v utkání pětkrát, někdy i šestkrát. Ale devětkrát? „Už dlouho jsme zápas takhle nezahodili,“ pravil Maurice.

Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida

NHL z posledních let zná spíše dominantní Floridu. Vyhrála dva Stanley Cupy v řadě, třikrát se probojovala do finále. Jestli by někdo měl dostávat takové příděly, mělo by jít spíš o soupeře Panthers, ne je samotné.

Nicméně podobné nakládačky už v minulosti párkrát schytali.

Devět gólů inkasovali v jednom zápase počtvrté ve své historii. Zatímco shodně 1:9 prohráli před 27 lety s Torontem, mladší historie pamatuje ještě horší výsledky.

Hokejisté Floridy u prezidenta USA Donalda Trumpa

Vincent Viola, majitel Floridy, promlouvá před hráči a prezidentem Donaldem Trumpem při návštěvě Bílého domu.
Americký prezident Donald Trump promlouvá k hokejistům Floridy.
Americký prezident Donald Trump promlouvá k hokejistům Floridy.
Americký prezident Donald Trump přebírá zlatou hokejku od hráčů Floridy.
V roce 2022 sice Panthers vyhráli základní část, na jejím konci však padli vysoko 2:10 s posledním Montrealem. A skoro téměř přesně před 23 lety nestačili na Washington dokonce poměrem 2:12.

Podobný nášup schytali v noci v Carolině, přestože v polovině utkání svítil na kostce stav 1:1 a ani po dvou třetinách (1:3) nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl zrodit takový debakl.

Sergej Bobrovskij smutně hledí po obdrženém gólu.

„Od úplného začátku jsme v utkání vůbec nebyli. Nebylo to tak, že bychom měli pomalý start. Začali jsme pomalu a pak se to ještě zhoršovalo. A když jsme pak ještě faulovali, prožili jsme nesmírně těžkou třetí třetinu jako už dlouho ne,“ uznal Maurice.

O čem mluvil?

Ve 45. minutě zvýšil Svečnikov, druhá polovina závěrečné části pak představovala přímo horor. Pět gólů za jen něco málo přes sedm minut. Hattrick dvěma góly kompletoval Ehlers, dvakrát se trefil ještě Hall a jednou Robinson. A výsledek 1:9 byl na světě.

„Nebyli jsme vůbec připraveni na jejich rychlost a agresivní napadání. Absolutně jsme nehráli tak, jak jsme chtěli,“ prohodil útočník Sandis Vilmanis, jenž zaznamenal první asistenci v NHL, ale oslavovat ji nijak nemohl.

Hokejisté Caroliny se radují z trefy proti Floridě.

Floridě se vůbec nepodařilo navázat na předchozí výhry v Ottawě a Buffalu. Dobrou náladu si přenesli jen do Bílého domu, kam přijali pozvání od prezidenta Trumpa už druhý rok po sobě.

Ten hráče chválil, vyzdvihl jejich úsilí v posledním play off, které Panthers korunovali obhajobou Stanley Cupu.

Trump dokonce pronesl: „Sledoval jsem pár zápasů, kdy to vypadalo, že to bude těžké, ale vy jste je rozdrtili.“

Šampioni v Bílém domě. Trump děkoval Floridě a rýpl si do Kanady: Zase jsme lepší

Snad jako by až přivolal, že tentokrát někdo rozdrtí právě Floridu. Ale to už jde jen o nadsázku.

„Je to pro nás tvrdá porážka, ze které se musíme vzpamatovat. Je dobře, že hrajeme hned druhý den ve Washingtonu. Utkání hodíme za hlavu a budeme se koukat dopředu,“ hlásil Maurice.

„Po takové prohře se bude chtít každý předvést a ukázat, kdo opravdu jsme,“ velí Vilmanis.

