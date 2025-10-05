Premium

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

  12:13
Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v aréně Panthers. Čtrnáct hokejistů utkání nedokončilo, padlo pětašedesát vyloučení, která dohromady vydala na 322 trestných minut. Domácí sice vyhráli 7:0, nadšení ale na některých hráčích znát moc nebylo.
Hokejisté Tampy se v bláznivém střetnutí s regionálním rivalem z Floridy v přípravě NHL tísnili na trestné lavici. | foto: AP

Trenér Jon Cooper rozdává pokyn z osiřelé střídačky hokejistů Tampy.
Útočník Scott Sabourin z Tampy dává tvrdou ránu při bitce obránci Aaronu...
Obránce Uvis Janis Balinskis z Floridy (26) se pere s útočníkem Dylanem Dukem z...
Rozhodčí podávají vysvětlení trenérovi Floridy Paulu Mauriceovi v průběhu třetí...
„To fakt nebyl hokej,“ pravil až znechuceně útočník Evan Rodrigues, jehož hattrick totálně zanikl v okolním dění a zůstal úplně stranou. „Ke konci už to bylo úplně stupidní.“

Oba týmy rychle navázaly na čtvrteční klání, v němž vyfasovaly dohromady 186 trestných minut.

Přátelák? Ani náhodou. Z bitvy rivalů se stal boxerský ring, někteří duel nedohráli

Stačily ani ne tři minuty. Přemotivovaný hostující útočník Sabourin dohrál u mantinelu floridského obránce Ekblada, který se viditelně zranil. Jeho soupeř ale shodil rukavice a ještě přidal pár ran. Stal se prvním hokejistou v utkání, který se zpátky už nevrátil.

Postupně ho po řadě pěstních soubojů a šarvátek následovalo ještě dalších dvanáct mužů (z toho šest spoluhráčů), kteří stejně jako on vyfasovali vyloučení do konce utkání. Jediný Ekblad nedohrál ze zdravotních důvodů.

Trenér Jon Cooper rozdává pokyn z osiřelé střídačky hokejistů Tampy.
Útočník Scott Sabourin z Tampy dává tvrdou ránu při bitce obránci Aaronu Ekbladovi z Floridy.
Obránce Uvis Janis Balinskis z Floridy (26) se pere s útočníkem Dylanem Dukem z Tampy.
Rozhodčí podávají vysvětlení trenérovi Floridy Paulu Mauriceovi v průběhu třetí třetiny divokého přípravného souboje s Tampou.
Trenér Jon Cooper z Tampy diskutuje během divokého přípravného utkání na NHL s rozhodčími.
„Napadlo mě, že se asi něco chystá,“ vracel se domácí Eetu Luostarinen k nasazení Sabourina, kterého Lightning po pauze opět povolali do akce.

Zatímco časoměřiči v boxech se nezastavili a trestné lavice překypovaly faulujícími hokejisty, střídačky se s ubíhajícím časem takřka vylidnily.

Úsměvný obrázek nabídla druhá třetina. Pět hráčů Tampy se tísnilo v koutu pro provinilé a proti nim další pětice seděla za vrátky u kouče Jona Coopera.

Když se stejný počet hráčů sejde na střídačce i na trestné lavici:

A to bylo později ještě hůř. Fotografie z dalšího průběhu utkání zachycují, že ve třetí části už Cooper ani nemá komu rozdávat pokyny. Nehokejový souboj dvou celků, které poslední roky vládly NHL, ale bral za přirozený.

„Když se kdokoli, kdo byl součástí téhle rivality, podívá na výsledek, zaprvé podle mě nebude překvapený a zadruhé by spíš nemohl uvěřit tomu, že trvalo tak dlouho, než se něco takového stalo,“ pronesl kouč, který s Lightning došel v letech 2020 až 2022 pokaždé do finále a ve dvou případech slavil Stanley Cup.

Nyní má soutěž jiného hegemona, který naopak nechyběl ve finále od roku 2023. Teď si jasně podmanil i sobotní večer, protivníkovi dovolil jen patnáct střel a vysokým debaklem mu oplatil porážku 2:5.

Hokejisté Floridy Evan Rodrigues (17), Jesper Boqvist a Uvis Janis Balinskis (26) slaví vstřelený gól.

Klidně mohl zvítězit i 8:0, jenže to by gólová akce nesměla být spojena s další kuriozitou.

V 55. minutě se do ní zapojil obránce Niko Mikkola, který u branky asistoval. Jenže podle zápasového protokolu obdržel celých deset minut před trefou trest do konce utkání, a tak se správně vůbec neměl pohybovat na ledě.

Rozhodčí z nevídaného důvodu neuznali osmý gól Floridy z 55. minuty:

I on se v záznamu, který figuruje na oficiálních stránkách soutěže, podílel na neuvěřitelném počtu 322 trestných minut.

Zápis se slušně přiblížil rekordu, který však stále s odstupem patří souboji mezi Ottawou a Philadelphií z roku 2004, kde týmy nastřádaly dohromady 419 trestných minut. Pro úplnost, maximum české extraligy činí ještě o dvacet minut víc a „zasloužily“ se o něj v lednu 2010 Zlín se Spartou.

Hokej se změnil v jatka. Píše o nich i Wikipedie, extraliga se styděla

Duel mezi Floridou a Tampou byl v rámci střetu dvou celků, které hrají NHL, patrně tím nejméně čistým za takřka patnáct let. A přitom to šlo jen o přípravu.

V ostré sezoně mají oba celky čas. Potkají se až 15. listopadu. „Naštěstí!“ říká si jistě řada aktérů.

