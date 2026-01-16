Premium

Šampioni v Bílém domě. Trump děkoval Floridě a rýpl si do Kanady: Zase jsme lepší

Autor:
  13:32
Nešetřil gratulacemi, připojil i několik díků. „Předvedli jste nám všem historicky nejdominantnější cestu napříč play off,“ ocenil americký prezident Donald Trump úspěšné mužstvo Floridy. Šampiony posledních dvou sezon NHL přijal v Bílém domě, od hráčů dostal dres se svým jménem a číslem 47, zlatou hokejku a dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu.
Matthew Tkachuk předává americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zlatou hokejku.

Matthew Tkachuk předává americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zlatou hokejku. | foto: Evelyn HocksteinReuters

Vincent Viola, majitel Floridy, promlouvá před hráči a prezidentem Donaldem...
Americký prezident Donald Trump promlouvá k hokejistům Floridy.
Americký prezident Donald Trump promlouvá k hokejistům Floridy.
Americký prezident Donald Trump přebírá zlatou hokejku od hráčů Floridy.
13 fotografií

Panthers si cestou na sobotní utkání v Carolině udělali krátkou zastávku ve Washingtonu, druhý rok po sobě přijali nabídku na setkání s Trumpem, které se neslo ve velice uvolněné náladě.

„Za celou organizaci, ale především za hráče, bych chtěl říct, že je nám velkou ctí tady být. Není nic lepšího, než být Američanem, jsem na to opravdu hrdý,“ líčil útočník Matthew Tkachuk.

Matthew Tkachuk promlouvá před americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Krátký proslov neměl pouze on, ale i majitel klubu Vincent Viola, který fanouškům Floridy odhodlaně vzkázal: „Slibuji vám, že se nezastavíme!“

Americký prezident ocenil vítěznou auru mužstva, které ovládlo poslední dva ročníky elitní zámořské soutěže a v roce 2023 padlo ve finále s Vegas. „I tehdy jste měli vyhrát,“ hlásil Trump.

Neodpustil si ani lehké rýpnutí do sousední Kanady, která marně nahání celkový triumf v NHL už od roku 1993.

Sborový nesouhlas s Trumpovými cly. V Kanadě se bučí na americkou hymnu

Dlouhý titulový půst mohl ukončit Edmonton, ale v obou uplynulých finále se musel sklonit před Panthers. Nejprve v rozhodujícím sedmém zápase, loni už v šestém.

„Zase jste v tom Kanaďanům zabránili, na Stanley Cup čekají už 32 let. Máme mezi sebou malou rivalitu, ale jsou to skvělí lidé. Zase jsme lepší, daří se nám víc než jim, ale to je v pořádku,“ usmíval se americký prezident.

Podobné narážky od něj zaznívají často. Třeba v únoru, krátce před Four Nations, zaskočil veřejnost prohlášením, že by Kanada měla být 51. americkým státem.

Když se oba národní týmy střetly ve finále turnaje hvězd a Connor McDavid vystřelil v prodloužení vítězství 3:2, někdejší kanadský premiér Justin Trudeau vzkázal: „Naši zemi si nevezmete, náš sport také ne.“

Při návštěvě Floridy v Bílém domě Trump některé kanadské hráče vyzdvihl.

Ocenil třeba výkony nejužitečnějšího hráče play off Sama Bennetta, veterána Brada Marchanda či Sama Reinharta, jenž ozdobil šesté finále s Oilers čtyřmi trefami.

Naši zemi si nevezmete, náš sport taky ne. Turnaj hvězd v zajetí Trumpovy politiky

„Všichni jste odvedli skvělou práci, dosáhnout takového úspěchu dvakrát po sobě je neuvěřitelné. Sledoval jsem pár zápasů, kdy to vypadalo, že to bude těžké, ale vy jste je rozdrtili.“

Tkachukovi a Sethu Jonesovi, dvěma členům olympijského hokejového týmu Spojených států, nezapomněl prezident poblahopřát hodně štěstí v Miláně: „Spoléháme na vás, přivezte nám zlato!“

S celým týmem zapózoval před fotografy a pár návštěvníky, mezi nimiž nechyběl ani šéf zámořské soutěže Gary Bettman.

Americký prezident Donald Trump promlouvá k hokejistům Floridy.
Americký prezident Donald Trump promlouvá k hokejistům Floridy.

Návštěva Bílého domu představovala pro obhájce prvenství malé zpestření jinak složité sezony.

Panthers se po dvou náročných taženích za Stanley Cupem potýkají výkonnostními výkyvy i s marodkou, postrádají především klíčového centra Aleksandera Barkova, který si vážně poranil koleno.

Ve vyrovnané tabulce Východní konference se Florida momentálně nachází mimo postupovou osmičku, krátce po polovině základní části na ni ale ztrácí jen tři body.

Chce se zvednout, vrátit se na příčky, na které je zvyklá. I proto Tkachuk na rozloučenou Trumpovi řekl: „Máme jasný plán: chceme tady u vás být i příští rok.“

