Šampiony kosí zranění. Florida na tréninku přišla i o Barkova, kapitána museli odnést

  15:35
NHL se ještě ani nerozběhla, její šampion z posledních dvou let se už ale ocitá v potížích. Čtvrteční trénink hokejistů Floridy předčasně opouštěl kapitán Aleksander Barkov, ovšem nikoli po svých. Kvůli zranění pravé nohy potřeboval z ledu odvézt. Na marodce Panthers přitom figuruje další hvězdný útočník Matthew Tkachuk a s ním také dříči Jonah Gadjovich s Tomášem Noskem.
Aleksander Barkov z Florida Panthers klečí na ledě.

Aleksander Barkov z Florida Panthers klečí na ledě. | foto: AP

Kapitán Floridy Aleksander Barkov slaví obhajobu Stanley Cupu, těžký pohár...
Kapitán Floridy Aleksander Barkov slaví obhajobu Stanley Cupu, těžký pohár...
Kapitán Floridy Aleksander Barkov slaví se spoluhráči obhajobu Stanley Cupu,...
Členové realizačního týmu včetně kustodů zavalili kapitána Aleksandera Barkova...
Do startu nové sezony v úterý 7. října zbývá jedenáct dní, ale podle záběrů z tréninku Barkov nepůsobil, že by měl lehčí zranění.

Při nácviku útočných akcí si prohazoval kotouč mezi nohama, načež se bez cizího zavinění skácel k ledu. Na pravou nohu se pak finský útočník vůbec nedokázal postavit.

Podívejte se na zranění Aleksandera Barkova na tréninku Floridy:

„Uvidíme, jak dopadne vyšetření, teď vám nedovedu dát bližší informace,“ reagoval na dotazy médií po tréninku kouč Paul Maurice.

Během pátku by kolem doby absence jedné z největších hvězd ligy mělo být jasno. I Panthers už se ale radši psychicky připravují, že trojnásobný držitel Selkeho trofeje pro nejlepšího bránícího forvarda přibude na seznam, který se týká právě jen útočných řad.

„Tohle neovlivníme,“ podotýká Maurice.

„Musíme se naučit vyhrávat i bez dobrých hráčů. Ať už je to nepřízeň osudu, nebo nějaký náš test, pustíme se do toho. Nejsem lékař, ale ať už vynechá přípravné zápasy, start sezony nebo bude dlouhodobě mimo hru, neovlivní to, jak se se vším budeme vypořádávat v dalších dnech.“

Paul Maurice jako trenér Florida Panthers

Jisté je, že úřadující dvojnásobní šampioni se musí na startu nového ročníku obejít bez českého útočníka Noska kvůli problémům s kolenem.

Tkachuka, jenž se řadí k nejproduktivnějším a zároveň nejnepříjemnějším hokejistům v NHL, už od února trápí tříslo. I přes bolest s ním nastoupil do posledního play off, nyní se zotavuje po operaci.

Oba by měli chybět přibližně až do prosince.

V případě Gadjoviche, jenž se zranil stejně jako Barkov v průběhu čtvrtečního tréninku a při posledních vyřazovacích bojích hrával ve čtvrté lajně s Noskem, by mělo jít spíš o drobnost. Jeho návrat se očekává v řádu několika dní.

Florida a její fanoušci však hlavně vyhlíží, jak vše dopadne s hlavním tahounem, který v posledních dvou play off nasbíral výtečných 44 bodů a vždy zvedal nejcennější trofej na hlavu.

Tým šampionů smolně zabředl do nemilé situace.

Vládci Prahy. Sparta rozšíří Klub legend, pětici šampionů bude odhalovat postupně

Před 19 lety slavili zatím předposlední extraligový titul, v pražském finále tehdy udolali rivala ze Slavie. Hokejisté Sparty si 22. října hráče z úspěšné sezony připomenou v rámci speciálního utkání...

25. září 2025  16:26

Zvláštní bitka s oslavou a úsměvy. Soupeři shodili rukavice současně s gólovou trefou

Že i pouhá příprava může nabídnout ztřeštěné momenty, se dobře ukazuje před startem v NHL. Největší pozornost v duelu Caroliny s Floridou přitáhl úvodní gól. Nebyl vítězný ani kdovíjak krásný. Jen ve...

25. září 2025  14:30

