Šampiony kosí zranění. Florida na tréninku přišla i o Barkova, kapitána museli odnést

Do startu nové sezony v úterý 7. října zbývá jedenáct dní, ale podle záběrů z tréninku Barkov nepůsobil, že by měl lehčí zranění.
Při nácviku útočných akcí si prohazoval kotouč mezi nohama, načež se bez cizího zavinění skácel k ledu. Na pravou nohu se pak finský útočník vůbec nedokázal postavit.
Podívejte se na zranění Aleksandera Barkova na tréninku Floridy:
Here's video of Panthers Captain Aleksander Barkov going down today at practice... https://t.co/g32uLiJzjk pic.twitter.com/QIAamOdqzd— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 25, 2025
„Uvidíme, jak dopadne vyšetření, teď vám nedovedu dát bližší informace,“ reagoval na dotazy médií po tréninku kouč Paul Maurice.
Během pátku by kolem doby absence jedné z největších hvězd ligy mělo být jasno. I Panthers už se ale radši psychicky připravují, že trojnásobný držitel Selkeho trofeje pro nejlepšího bránícího forvarda přibude na seznam, který se týká právě jen útočných řad.
Natržený vaz, sval či dlaň. A jedna zlomená ruka navrch. I tak hokejisté hráli finále NHL
„Tohle neovlivníme,“ podotýká Maurice.
„Musíme se naučit vyhrávat i bez dobrých hráčů. Ať už je to nepřízeň osudu, nebo nějaký náš test, pustíme se do toho. Nejsem lékař, ale ať už vynechá přípravné zápasy, start sezony nebo bude dlouhodobě mimo hru, neovlivní to, jak se se vším budeme vypořádávat v dalších dnech.“
Jisté je, že úřadující dvojnásobní šampioni se musí na startu nového ročníku obejít bez českého útočníka Noska kvůli problémům s kolenem.
Tkachuka, jenž se řadí k nejproduktivnějším a zároveň nejnepříjemnějším hokejistům v NHL, už od února trápí tříslo. I přes bolest s ním nastoupil do posledního play off, nyní se zotavuje po operaci.
Nepříjemnost pro Noska. Kvůli zranění bude Floridě chybět několik měsíců
Oba by měli chybět přibližně až do prosince.
V případě Gadjoviche, jenž se zranil stejně jako Barkov v průběhu čtvrtečního tréninku a při posledních vyřazovacích bojích hrával ve čtvrté lajně s Noskem, by mělo jít spíš o drobnost. Jeho návrat se očekává v řádu několika dní.
Florida a její fanoušci však hlavně vyhlíží, jak vše dopadne s hlavním tahounem, který v posledních dvou play off nasbíral výtečných 44 bodů a vždy zvedal nejcennější trofej na hlavu.
Tým šampionů smolně zabředl do nemilé situace.