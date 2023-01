Den a noc. Florida se z vrcholu propadla do průměru. Gudas: Zbraně nepokládáme

Základní část završila ziskem Prezidentské trofeje, dominanci v play off ale nepotvrdila. Proto Florida angažovala hvězdného Matthewa Tkachuka, aby ji pozvedl ještě výš. Jenže plán nevychází, Panthers se trápí na hraně druhé a třetí desítky ligové tabulky a při současné situaci by nepostoupili do vyřazovací fáze. „Nejsme v jednoduché pozici, o to víc ale hráči makají a zlepšujeme se,“ míní český obránce Radko Gudas.