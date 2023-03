Teď se láme chleba, ví Gudas. Florida stíhá soupeře a sní o play off

Florida v poslední době nezářila. Prohrála čtyři zápasy za sebou a play off se jí začalo vzdalovat. Přímí konkurenti o postup Islanders navíc začali vítězit, ze sedmi utkání nebodovali jen jednou.

Blíže mají Panthers k Pittsburghu, který aktuálně okupuje osmou příčku s jednobodovým náskokem a jedním zápasem k dobru.

Penguins v noci uspěli proti Nashvillu, Florida tak i přes vítězství v Montrealu manko nestáhla.

Navázala však na cennou výhru v Torontu a dál doufá.

„V Montrealu jsme získali hodně důležité body. Speciálně po minulém zápase, který jsme vyhráli až v prodloužení. Doufám, že za dva dny opět zvítězíme,“ řekl Gudas.

Florida však v Montrealu rychle prohrávala. Canadiens poslal do vedení už ve druhé minutě Sean Farrell, Panthers museli otáčet. To se jim nakonec povedlo zásluhou druhé formace.

Anton Lundell nasázel dvě branky, Matthew Tkachuk dokonce hattrick. Přehoupl se tím přes hranici sta bodů, po příchodu z Calgary podruhé v kariéře.

„Vyrovnání bylo potřeba. Dostali jsme náhodný gól, pak jsme zapnuli. Přestříleli jsme je, drželi se hodně na puku a byli jsme silní v útočném i obranném pásmu. Podali jsme hodně dobrý výkon,“ chválil tým Gudas.

Český bek na ledě strávil osmnáct a půl minuty, zaznamenal pět hitů a čtyři bloky.

Radko Gudas se snaží přetlačit Michaelu Pezzettu před brankářem Alexem Lyonem.

Právě ve srážkách se soupeři mu patří třetí místo v celé NHL, na tvrďáka Lukea Schenna z Toronta ztrácí jen tři hity, na Tannera Jeannota z Tampy jeden.

V závěru sezony však budou Panthers potřebovat především výhry, aby Pittsburgh v tabulce přeskočili. Navíc v pozoru musí být i před dotírající Ottawou a Buffalem.

Floridě se konečně vrátil Anthony Duclair, naopak postrádá brankářskou dvojici Sergej Bobrovskij - Spencer Knight. Chybí také Samuel Bennett nebo Patric Hornqvist. Jen šest hráčů nastoupilo do všech 76 utkání.

„Od začátku sezony bojujeme se zraněními. Ale když jsme kompletní, hrajeme skvělý hokej a nedáváme druhým týmům moc šanci. Sílu máme, proto věříme, že to do play off můžeme dotáhnout,“ mínil Gudas.

Radko Gudas se snaží zablokovat střelu Joele Edmundsona.

Po sobotním duelu v Columbusu přivítá Florida na svém ledě právě Sabres i Senators.

„Do konce základní části zbývá jen pár posledních zápasů, teď se láme chleba. Důležitý bude každý bod. Doufáme, že se Pittsburghu i Islanders teď něco nepovede. My se ale staráme jen o to, co můžeme ovlivnit. Tedy zápasy, co máme před sebou, a v nich se pokusíme získat co nejvíce bodů,“ je odhodlaný Gudas.

„Nepomohla nám šňůra čtyř prohraných zápasů, ale je důležité, že jsme se dostali na vítěznou vlnu a sbíráme body,“ hlásí.

Florida má v programu už jen šest zápasů. Čtyřikrát jim pomůže domácí prostředí, základní část zakončí duelem s Carolinou.

A po něm bude jasné, jestli se popere o Stanley Cup, nebo zklamaně skončí.