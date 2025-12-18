Premium

Krize zažehnána, NHL v pozoru. Florida zase budí respekt, návrat hvězdy se blíží

Autor:
  14:46
Dobře vědí, jak vyhrávat. Vůbec nejlépe ze současné NHL. Ale k čemu je zaručený recept na zisk Stanley Cupu, když nepostoupíte do play off? Možná i takové starosti probleskly na Floridě po mizerném vstupu do sezony. Teď už tým šampionů zase začíná nahánět strach. A z kabiny zní: „Potřebovali jsme jen nabrat sebevědomí. Už ho máme, jsme zpátky.“
Hokejisté Floridy slaví vítězství nad Los Angeles.

Hokejisté Floridy slaví vítězství nad Los Angeles. | foto: Rebecca BlackwellAP

Hokejisté Floridy se radují z trefy do sítě Los Angeles.
Radost hokejistů Floridy po gólu proti Los Angeles.
Hokejisté Floridy nastupují na led před utkáním s Los Angeles.
Hokejisté Floridy se radují z gólu proti Los Angeles.
53 fotografií

Šest výher z posledních sedmi zápasů. Navíc některé na kluzištích velmi silných soupeřů (4:0 s Dallasem, 5:2 s Tampou). Jen zápas proti odskočenému Coloradu (2:6) obhájcům titulu nevyšel.

V noci si Panthers poradili s Los Angeles (3:2). Díky dvěma bodům nestárnoucího Brada Marchanda i rozdílové trefě Sama Bennetta, která padla jen deset vteřin po začátku posledního dějství.

„Chvílemi to drhlo, ale momentálně nehledáme dokonalost. Pro mě je důležité, abychom na ledě nechali všechno a ideálně našli cestu k vítězství. A to se nám daří,“ pochvaloval si kouč Paul Maurice.

Dobrý pocit postupně převládá i mezi hráči. „Bojujeme, lepí nám to. Mám pocit, že si všechno začíná sedat,“ neskrýval optimismus Anton Lundell.

Na Floridě od sebe mají nejvyšší očekávání. Poté, co ovládli NHL dvakrát v řadě a díky výtečné práci generálního manažera Billa Zita udrželi v létě všechny klíčové opory, to ani jinak nejde.

Hokejisté Floridy nastupují na led před utkáním s Los Angeles.
Hokejisté Floridy se radují z trefy do sítě Los Angeles.

Start základní části se ale vůbec nepovedl. Řada tradičních tahounů těžce z formy, nevyrovnané výkony, pád až téměř na dno tabulky Východní konference.

„Nikomu nešla upřít snaha, ale když jsem s hráči a trenéry mluvil, pár zápasů by nejraději vzali zpátky,“ líčil Zito pro renomovaný web The Athletic.

Ještě než sezona začala, musel se vypořádat se dvěma těžkými ranami. Zranění vyřadilo ze hry Matthewa Tkachuka i Aleksandera Barkova, který kvůli problémům s kolenem velmi pravděpodobně zmešká celou sezonu.

Víš co, Sašo? Odpočiň si. Rána pro dynastii, Floridu čeká ultimátní test odolnosti

Šance Panthers na zkompletování mistrovského hattricku rázem povážlivě klesly, nepomohly ani absence dalších členů sestavy včetně ceněného bojovníka Noska.

Florida se ale ze složité situace, zdá se, úspěšně hrabe.

Na pozice zajišťující účast v play off ztrácí jediný bod. Při cestě tabulkou vzhůru šampionům pomohla i vyrovnanost Východní konference, kde sedmý a šestnáctý tým dělí jen sedm bodů.

„Všichni pevně věříme, že to nejhorší už máme za sebou,“ prohlásil odhodlaně jeden z klíčových beků Aaron Ekblad.

Střídačka Florida slaví trefu do sítě Dallasu.

Zbytek NHL čekal, kdy se nebezpečné a mimořádně nepříjemné mužstvo zvedne. Bylo by velmi překvapivé, kdyby se do boje o postup do vyřazovací fáze vůbec nezapojil.

Vždyť Maurice má pořád k dispozici vysoce nadstandardní kádr.

Stále produktivního Marchanda (19+18), všestranného útočníka a potvrzeného kanadského olympionika Reinharta, raubíře Bennetta či gólmana Bobrovského, který umí zapnout v klíčových chvílích.

Navíc se blíží Tkachukův návrat. Americká hvězda už bruslí, do ostrého zápasu může naskočit na začátku ledna. Panthers rázem dostanou další vítanou vzpruhu.

V minulosti ukázali, že do play off nepotřebují proniknout z předních příček. Pamatujete na jejich jízdu v roce 2022, kdy postoupili z posledního místa ve Východní konferenci a zastavili se až ve finále proti Vegas?

Jakmile se do bojů o Stanley Cup dostanou, nikdo na ně nebude chtít narazit.

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Boleslav pokračuje v řešení rozsáhlé marodky. Týmu pomůže mazák Klepiš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Hokejový útočník Jakub Klepiš bude nově působit v extraligové Mladé Boleslavi. Jedenačtyřicetiletý matador přichází do středočeského celku na výpomoc z prvoligových Litoměřic, zatím na hostování do...

18. prosince 2025  12:44,  aktualizováno  13:49

Nejmladší hlavní kouč: Rulík je vzor, taky nehrál profi. Sen je trénovat Spartu

Premium
Trenér prvoligových Litoměřic Tobiáš Slavíček při utkání s Chomutovem

Imponuje mu příběh a vstřícnost Radima Rulíka, který se i bez zářivé hráčské kariéry propracoval k trenérské virtuozitě, zpečetěné titulem mistra světa. Také Tobiáš Slavíček je úkaz: v 31 letech se...

18. prosince 2025

Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Další slovo do barážové pranice. Hokejový mistr světa Robert Kysela se zařadil mezi příznivce shora uzavřené, ale zespoda otevřené extraligy pro ty, kdo splní podmínky vstupu. „Po vzoru NHL,“ říká...

18. prosince 2025  9:50

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

18. prosince 2025  8:53

Špatné, slabé, hodnotil výkon vítkovický asistent. Největším problémem jsou góly

Asistent trenéra Aleš Krátoška z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci.

Méně střel na branku, méně hitů i méně zblokovaných střel než soupeř předvedli hokejisté Vítkovic ve středeční dohrávce 13. kola extraligy. K tomu nevyužili ani jedinou přesilovku. I proto doma...

18. prosince 2025  8:48

Vejmelka kraluje NHL v počtu výher, na ledě Detroitu byl třetí hvězdou

Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje v zápase s Detroit Red Wings.

Ve skvělých výkonech v hokejové NHL pokračuje gólman Karel Vejmelka. Naposledy ve středu 27 zákroky podpořil vítězství Utahu 4:1 na ledě Detroitu, za což byl zvolen mezi hvězdy duelu. Svou 15....

18. prosince 2025  6:12,  aktualizováno  7:45

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Macuh po zákroku Mandáta opustil led na nosítkách, rozhodčí vylučovali až po videu

Útočník Olomouc Macuh opouští led na nosítkách.

Olomoucký útočník Rok Macuh opustil ve středeční předehrávce 31. kola hokejové extraligy v Pardubicích po faulu Jana Mandáta led na nosítkách. Osmadvacetiletý Slovinec ve 24. minutě snížil...

17. prosince 2025  21:31

Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem

Momentka z utkání první hokejové Maxa ligy mezi Vsetínem a Zlínem.

Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je po 32. kole vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva...

17. prosince 2025  21:02

Ještě teď mám husinu. Marha v extraligové premiére začal na trestné, pak slavil gól

Útočník Šimon Marha (durhý zprava) se raduje z prvního gólu, který vstřelil za...

V první třetině byl hned dvakrát na trestné lavici. Za hákování a za to, že královehradečtí hokejisté měli příliš mnoho hráčů na ledě. A ve druhé třetině vstřelil vítězný gól. Útočníkovi Šimonu...

17. prosince 2025  20:51

Prokouřil si cestu k milníku. Draisaitl slavil ve vtipném triku, které oblékl i McDavid

Hráči Edmontonu gratulují Leonu Draisaitlovi (uprostřed) k 1000. bodu v NHL.

Věděl, že má zápis na dosah. Stačil mu jediný bod, aby jich v NHL celkově nastřádal 1000. A i když měl edmontonský Leon Draisaitl v utkání s hokejisty Pittsburghu brzy splněno, nepolevil. Výhru 6:4...

17. prosince 2025  14:58

