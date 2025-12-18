Krize zažehnána, NHL v pozoru. Florida zase budí respekt, návrat hvězdy se blíží

Šest výher z posledních sedmi zápasů. Navíc některé na kluzištích velmi silných soupeřů (4:0 s Dallasem, 5:2 s Tampou). Jen zápas proti odskočenému Coloradu (2:6) obhájcům titulu nevyšel.
V noci si Panthers poradili s Los Angeles (3:2). Díky dvěma bodům nestárnoucího Brada Marchanda i rozdílové trefě Sama Bennetta, která padla jen deset vteřin po začátku posledního dějství.
The duo of Brad Marchand and Sam Bennett connect just 10 seconds into the third! 😼— NHL (@NHL) December 18, 2025
NHL x @massmutual pic.twitter.com/SWCKX6yixH
„Chvílemi to drhlo, ale momentálně nehledáme dokonalost. Pro mě je důležité, abychom na ledě nechali všechno a ideálně našli cestu k vítězství. A to se nám daří,“ pochvaloval si kouč Paul Maurice.
Dobrý pocit postupně převládá i mezi hráči. „Bojujeme, lepí nám to. Mám pocit, že si všechno začíná sedat,“ neskrýval optimismus Anton Lundell.
Na Floridě od sebe mají nejvyšší očekávání. Poté, co ovládli NHL dvakrát v řadě a díky výtečné práci generálního manažera Billa Zita udrželi v létě všechny klíčové opory, to ani jinak nejde.
Start základní části se ale vůbec nepovedl. Řada tradičních tahounů těžce z formy, nevyrovnané výkony, pád až téměř na dno tabulky Východní konference.
„Nikomu nešla upřít snaha, ale když jsem s hráči a trenéry mluvil, pár zápasů by nejraději vzali zpátky,“ líčil Zito pro renomovaný web The Athletic.
Ještě než sezona začala, musel se vypořádat se dvěma těžkými ranami. Zranění vyřadilo ze hry Matthewa Tkachuka i Aleksandera Barkova, který kvůli problémům s kolenem velmi pravděpodobně zmešká celou sezonu.
|
Víš co, Sašo? Odpočiň si. Rána pro dynastii, Floridu čeká ultimátní test odolnosti
Šance Panthers na zkompletování mistrovského hattricku rázem povážlivě klesly, nepomohly ani absence dalších členů sestavy včetně ceněného bojovníka Noska.
Florida se ale ze složité situace, zdá se, úspěšně hrabe.
Na pozice zajišťující účast v play off ztrácí jediný bod. Při cestě tabulkou vzhůru šampionům pomohla i vyrovnanost Východní konference, kde sedmý a šestnáctý tým dělí jen sedm bodů.
„Všichni pevně věříme, že to nejhorší už máme za sebou,“ prohlásil odhodlaně jeden z klíčových beků Aaron Ekblad.
Zbytek NHL čekal, kdy se nebezpečné a mimořádně nepříjemné mužstvo zvedne. Bylo by velmi překvapivé, kdyby se do boje o postup do vyřazovací fáze vůbec nezapojil.
Vždyť Maurice má pořád k dispozici vysoce nadstandardní kádr.
Stále produktivního Marchanda (19+18), všestranného útočníka a potvrzeného kanadského olympionika Reinharta, raubíře Bennetta či gólmana Bobrovského, který umí zapnout v klíčových chvílích.
Matthew Tkachuk said on his podcast Wingmen, that he is no longer restricted to skating only every other day.— Armando Velez (@Mandoman12) December 17, 2025
He’s picking up the intensity and slowly getting back up to speed after playing the entire 2025 Stanley Cup playoffs with a torn aductor and sports hernia.#TimeToHunt pic.twitter.com/2Mric6jCga
Navíc se blíží Tkachukův návrat. Americká hvězda už bruslí, do ostrého zápasu může naskočit na začátku ledna. Panthers rázem dostanou další vítanou vzpruhu.
V minulosti ukázali, že do play off nepotřebují proniknout z předních příček. Pamatujete na jejich jízdu v roce 2022, kdy postoupili z posledního místa ve Východní konferenci a zastavili se až ve finále proti Vegas?
Jakmile se do bojů o Stanley Cup dostanou, nikdo na ně nebude chtít narazit.